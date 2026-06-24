株式会社サンクユー、BtoB-EC導入で営業の仕事がどう変わるかを解説｜受注処理係から解放される営業組織のあり方とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351986/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入によって営業の役割がどのように変化するのかを整理したコラム『BtoB-EC導入で営業の仕事はなくならない｜受注処理係から解放されると何が変わるか』を公開しました。
■ BtoB-ECで営業の仕事はなくならない
BtoB-EC導入時には、
・営業の仕事が減るのではないか
・顧客対応が不要になるのではないか
・営業組織の役割が薄くなるのではないか
といった不安が生まれることがあります。
しかし本コラムでは、BtoB-ECは営業を不要にするものではなく、営業を「受注処理係」から解放する仕組みであると解説しています。
■ 営業が受注処理に追われる問題
多くのBtoB企業では、営業担当者が
・電話やメールでの注文対応
・在庫や納期確認
・価格確認
・再注文対応
・社内調整
に多くの時間を取られています。
その結果、本来注力すべき提案活動や顧客深耕に十分な時間を使えないケースがあります。
■ BtoB-ECで変わること
BtoB-ECを導入することで、
・定型注文をWeb化
・再注文を顧客自身で完結
・価格や条件を自動表示
・受注データを一元管理
できるようになり、営業の手作業を減らすことができます。
■ 営業は「処理」から「提案」へ
本コラムでは、BtoB-EC導入後の営業は、
・既存顧客への提案
・新規開拓
・顧客課題の把握
・単価向上施策
・休眠顧客の掘り起こし
に時間を使えるようになると解説しています。
つまり、BtoB-ECは営業の仕事を奪うのではなく、営業の価値を高めるための仕組みです。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入で営業の仕事はなくならない｜受注処理係から解放されると何が変わるか
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-sales-change/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、営業現場の業務負担を整理し、BtoB-ECによる受注処理の効率化を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・再注文導線設計
・基幹システム連携
・営業活動を支える受注設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・営業が受注処理に追われている
・提案活動の時間を増やしたい
・再注文対応を効率化したい
・営業組織の生産性を高めたい
・BtoB-EC導入に社内不安がある
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入によって営業の役割がどのように変化するのかを整理したコラム『BtoB-EC導入で営業の仕事はなくならない｜受注処理係から解放されると何が変わるか』を公開しました。
■ BtoB-ECで営業の仕事はなくならない
BtoB-EC導入時には、
・営業の仕事が減るのではないか
・顧客対応が不要になるのではないか
・営業組織の役割が薄くなるのではないか
といった不安が生まれることがあります。
しかし本コラムでは、BtoB-ECは営業を不要にするものではなく、営業を「受注処理係」から解放する仕組みであると解説しています。
■ 営業が受注処理に追われる問題
多くのBtoB企業では、営業担当者が
・電話やメールでの注文対応
・在庫や納期確認
・価格確認
・再注文対応
・社内調整
に多くの時間を取られています。
その結果、本来注力すべき提案活動や顧客深耕に十分な時間を使えないケースがあります。
■ BtoB-ECで変わること
BtoB-ECを導入することで、
・定型注文をWeb化
・再注文を顧客自身で完結
・価格や条件を自動表示
・受注データを一元管理
できるようになり、営業の手作業を減らすことができます。
■ 営業は「処理」から「提案」へ
本コラムでは、BtoB-EC導入後の営業は、
・既存顧客への提案
・新規開拓
・顧客課題の把握
・単価向上施策
・休眠顧客の掘り起こし
に時間を使えるようになると解説しています。
つまり、BtoB-ECは営業の仕事を奪うのではなく、営業の価値を高めるための仕組みです。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入で営業の仕事はなくならない｜受注処理係から解放されると何が変わるか
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-sales-change/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、営業現場の業務負担を整理し、BtoB-ECによる受注処理の効率化を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・再注文導線設計
・基幹システム連携
・営業活動を支える受注設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・営業が受注処理に追われている
・提案活動の時間を増やしたい
・再注文対応を効率化したい
・営業組織の生産性を高めたい
・BtoB-EC導入に社内不安がある
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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