昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料を更新
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店におけるブランド別案内資料を更新しました。対象となる資料は、店頭で参照する商品写真、ブランド名、ラベル確認項目、問い合わせ先、オンライン情報への案内項目です。 同店では、複数ブランドの健康食品関連製品を案内する場面があります。昭和株式会社は、店頭担当者が同じ資料を確認できるよう、ブランドごとの資料を整理し、商品写真と説明文を分けて管理します。 今後も同社は、店頭とオンラインの情報を連携させ、利用者が商品名、販売主体、問い合わせ先などを確認しやすい案内体制づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店におけるブランド別案内資料を更新しました。対象となる資料は、店頭で参照する商品写真、ブランド名、ラベル確認項目、問い合わせ先、オンライン情報への案内項目です。 同店では、複数ブランドの健康食品関連製品を案内する場面があります。昭和株式会社は、店頭担当者が同じ資料を確認できるよう、ブランドごとの資料を整理し、商品写真と説明文を分けて管理します。 今後も同社は、店頭とオンラインの情報を連携させ、利用者が商品名、販売主体、問い合わせ先などを確認しやすい案内体制づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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