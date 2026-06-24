大阪 SNSマーケティングならキングプロテアが新登場--TikTok・Instagram運用代行を大阪の中小企業・店舗向けに本格提供開始
大阪 SNSマーケティングの新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より大阪エリアの中小企業・店舗向けSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに、累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウを活かし、大阪の店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350952/images/bodyimage1】
大阪 SNSマーケティングの現状--なぜ今、店舗がショート動画に動くべきなのか
大阪の飲食・美容・小売などの店舗ビジネスにとって、SNSを活用した集客は「あると便利なもの」から「なければ生き残れないもの」へと急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80%を超え、特に20～40代では9割以上がいずれかのSNSを日常的に利用しています。消費者が新しい飲食店や美容サロンを探す際、最初に開くのはGoogleマップと並んでTikTokやInstagramになりつつあります。
しかし、大阪の中小企業・店舗オーナーからよく聞こえてくる声は「SNSをやらなきゃとは思っているけど、本業で手が回らない」「自分で投稿してみたけど全然伸びない」「インフルエンサーへの単発PR投稿は高すぎて継続できない」というものです。株式会社キングプロテアがこれまで支援してきた30件以上の相談業務の中で、こうした「やりたいのに動けない」という状態が中小企業に広く蔓延していることが見えてきました。問題は意欲ではなく、リソースと専門知識の不足にあります。
だからこそキングプロテアは、「企画から分析まで丸投げできるSNS運用代行」という形で、大阪 SNSマーケティングの本格支援に乗り出しました。SNSは「なんとなく投稿する」場所ではなく、正しく設計すれば確実に売上につながる集客チャネルです。ショート動画1本の再生回数が数万～数十万に達することで、広告費ゼロで新規顧客にリーチできる--この構造を大阪の店舗ビジネスに届けることが今回の提供開始の最大の目的です。
TikTokは2026年時点で国内月間アクティブユーザーが（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）を超え、Instagramリールの平均視聴完了率はフィード投稿の2.3倍に達します（Meta社公式データ、2025年）。この波に乗れている店舗とそうでない店舗の間で、集客力の格差が急速に広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350952/images/bodyimage2】
大阪 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・プラン・対応業種を一挙公開
株式会社キングプロテアが大阪エリアに提供する SNSマーケティング支援サービスの全容を公開します。サービスの核心は「ショート動画を起点とした一気通貫の集客設計」です。単に動画を作って投稿するだけでなく、「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→来店・購買」という最短導線を設計し、再生数を売上に変える仕組みごと提供します。
【提供プランと標準料金】
大阪の店舗・企業向けに用意したプランは主に3種類です。
「キャストプラン（月88,000円）」は、月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。個人経営の店舗や初めてSNS運用を外部に依頼するオーナーに特におすすめのエントリープランです。
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大阪 SNSマーケティングの現状--なぜ今、店舗がショート動画に動くべきなのか
大阪の飲食・美容・小売などの店舗ビジネスにとって、SNSを活用した集客は「あると便利なもの」から「なければ生き残れないもの」へと急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80%を超え、特に20～40代では9割以上がいずれかのSNSを日常的に利用しています。消費者が新しい飲食店や美容サロンを探す際、最初に開くのはGoogleマップと並んでTikTokやInstagramになりつつあります。
しかし、大阪の中小企業・店舗オーナーからよく聞こえてくる声は「SNSをやらなきゃとは思っているけど、本業で手が回らない」「自分で投稿してみたけど全然伸びない」「インフルエンサーへの単発PR投稿は高すぎて継続できない」というものです。株式会社キングプロテアがこれまで支援してきた30件以上の相談業務の中で、こうした「やりたいのに動けない」という状態が中小企業に広く蔓延していることが見えてきました。問題は意欲ではなく、リソースと専門知識の不足にあります。
だからこそキングプロテアは、「企画から分析まで丸投げできるSNS運用代行」という形で、大阪 SNSマーケティングの本格支援に乗り出しました。SNSは「なんとなく投稿する」場所ではなく、正しく設計すれば確実に売上につながる集客チャネルです。ショート動画1本の再生回数が数万～数十万に達することで、広告費ゼロで新規顧客にリーチできる--この構造を大阪の店舗ビジネスに届けることが今回の提供開始の最大の目的です。
TikTokは2026年時点で国内月間アクティブユーザーが（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）を超え、Instagramリールの平均視聴完了率はフィード投稿の2.3倍に達します（Meta社公式データ、2025年）。この波に乗れている店舗とそうでない店舗の間で、集客力の格差が急速に広がっています。
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大阪 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・プラン・対応業種を一挙公開
株式会社キングプロテアが大阪エリアに提供する SNSマーケティング支援サービスの全容を公開します。サービスの核心は「ショート動画を起点とした一気通貫の集客設計」です。単に動画を作って投稿するだけでなく、「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→来店・購買」という最短導線を設計し、再生数を売上に変える仕組みごと提供します。
【提供プランと標準料金】
大阪の店舗・企業向けに用意したプランは主に3種類です。
「キャストプラン（月88,000円）」は、月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。個人経営の店舗や初めてSNS運用を外部に依頼するオーナーに特におすすめのエントリープランです。