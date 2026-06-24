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『ゴルゴ13』ミニステッカー本日より発売開始！
株式会社エンスカイ(本社：埼玉県草加市)は、本日2026年6月24日(水)より『ゴルゴ13』（さいとう・たかを／さいとう・プロダクション）のイラストやロゴでデザインした「ミニステッカー」（全5種） を各ネットショップで販売開始いたします。
日常生活を、ちょっぴりハードボイルドに彩るアイテムとなっております。
『ゴルゴ13』とは．．．
国籍・年齢・本名すべてが不明の超Ａ級スナイパー”ゴルゴ１３(俗称)”
さいとう・たかを原作の日本を代表する劇画作品。
1968年11月から「ビッグコミック(小学館)」で連載開始。以来一度も休載することなく現在も好評連載中。
単行本は2021年に200巻を越えギネス記録となる。
ミニステッカー商品詳細
・全5種
・価格：各330円(税込)
・素材：紙 日本製
愛用のスマートフォンや職場のPC、ステーショナリーなど、様々なものに貼ってお楽しみいただけます。
ミニステッカー① サイズ（約）45×68mm
ミニステッカー② サイズ（約）70×45mm
ミニステッカー③ サイズ（約）73×26mm
ミニステッカー④ サイズ（約）60×64mm
ミニステッカー⑤ サイズ（約）59×60mm
商品お取り扱い場所
●2026年6月24日（水） 正午12時から順次販売開始
●送料や商品のお届けについては、各ネットショップでご確認ください。
さいとう・たかを公式ショップ 劇画屋ゴリラ
https://tsgekiga.base.shop
エンスカイショップ
https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=1436
使用イメージ
スマートフォンケースにちょうど良いサイズ
(C)さいとう・たかを／さいとう・プロダクション
※画像をご掲載頂く際にはコピーライト表記の記載をお願い申し上げます。