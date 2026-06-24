





株式会社エンスカイ(本社：埼玉県草加市)は、本日2026年6月24日(水)より『ゴルゴ13』（さいとう・たかを／さいとう・プロダクション）のイラストやロゴでデザインした「ミニステッカー」（全5種） を各ネットショップで販売開始いたします。

日常生活を、ちょっぴりハードボイルドに彩るアイテムとなっております。

『ゴルゴ13』とは．．．

国籍・年齢・本名すべてが不明の超Ａ級スナイパー”ゴルゴ１３(俗称)”

さいとう・たかを原作の日本を代表する劇画作品。

1968年11月から「ビッグコミック(小学館)」で連載開始。以来一度も休載することなく現在も好評連載中。

単行本は2021年に200巻を越えギネス記録となる。

ミニステッカー商品詳細

・全5種

・価格：各330円(税込)

・素材：紙 日本製

愛用のスマートフォンや職場のPC、ステーショナリーなど、様々なものに貼ってお楽しみいただけます。



ミニステッカー① サイズ（約）45×68mm











ミニステッカー② サイズ（約）70×45mm





ミニステッカー③ サイズ（約）73×26mm





ミニステッカー④ サイズ（約）60×64mm





ミニステッカー⑤ サイズ（約）59×60mm



商品お取り扱い場所

●2026年6月24日（水） 正午12時から順次販売開始

●送料や商品のお届けについては、各ネットショップでご確認ください。

さいとう・たかを公式ショップ 劇画屋ゴリラ

https://tsgekiga.base.shop

エンスカイショップ

https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=1436

使用イメージ

スマートフォンケースにちょうど良いサイズ







(C)さいとう・たかを／さいとう・プロダクション

※画像をご掲載頂く際にはコピーライト表記の記載をお願い申し上げます。