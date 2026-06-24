ドライガスシールと補助システムの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび産業用シーリング技術の中核を成す「ドライガスシールと補助システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表いたしました。
ドライガスシール技術は、高速回転機器における非接触式シール技術として、圧縮機やポンプなどの重要設備においてガス漏洩を防止し、設備の信頼性と安全性を飛躍的に向上させるソリューションです。特に石油化学、石炭化学、パイプライン輸送といった重工業分野から、食品産業や医療分野に至るまで、その適用範囲は拡大を続けており、市場成長の大きな原動力となっています。
本レポートでは、世界市場規模の実態を、販売量、売上高、価格推移、市場シェアといった定量データに基づき精緻に分析。さらに、主要企業のランキングや競争環境の変化を定性的視点からも読み解くことで、経営戦略策定に直結するインサイトを提供します。特に、2024年時点で世界のドライガスシール市場は約19億7,700万米ドルと評価され、2031年までに27億1,700万米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）5.1%が見込まれています。また、補助システムを含むシングルエンドドライガスシール市場は、2024年の6億6,400万米ドルから2031年には8億6,700万米ドルへとCAGR 4.2%で成長が予測されています。
本調査では、2021年から2025年までの実績データと2026年から2032年までの将来見通しを連携させ、地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）、国別の市場動向、製品タイプ別、用途別のセグメント詳細にわたる包括的な市場予測を提示しております。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254710/dry-gas-seal-and-auxiliary-system
市場成長を牽引するセグメント別洞察
本レポートでは、市場を以下の主要セグメントに分類し、各セグメントの成長性と将来性を詳細に分析しています。
製品タイプ別市場分類
圧縮機用ドライガスシール（Dry Gas Seal For Compressor） - 2024年の市場規模は約4億5,200万米ドルで、2031年には7億700万米ドルに達し、CAGR 6.7%の成長が見込まれています。高圧・高速回転環境下での信頼性が求められる石油・ガス産業や化学プラントにおいて、需要が特に旺盛です。
ポンプ用ドライガスシール（Dry Gas Seal For Pumps） - プロセスポンプの漏洩防止とメンテナンスコスト削減に寄与し、多様な産業用途で採用が拡大中です。
その他（Others） - 原子炉用メカニカルシールなど、特殊環境下での需要もカバーしています。
用途別市場分類
石油化学（Petrochemical） - 最大の需要セグメントであり、探査・生産活動の活発化が市場成長を下支え。
石炭化学工業（Coal Chemical Industry） - クリーンエネルギー転換に伴う設備更新需要が新たな成長機会を創出。
パイプライン（Pipeline） - 長距離輸送における漏洩防止と安全確保の観点から重要性が増加。
食品産業（Food Industry） - 非接触・無潤滑の特性が衛生面での優位性を発揮。
医療（Medical） - 高純度ガスや滅菌プロセスにおいて信頼性の高いシーリングが要求される分野です。
競争環境と主要プレイヤーの市場戦略
世界のドライガスシール市場は、Johncrane（英）、Eagleburgmann（独）、Flowserve（米）、Garlock（米）、AESSEAL（英）、KSB（独）といったグローバルリーダーが市場を牽引しています。これらの企業は、材料技術の進歩や予知保全デジタルソリューションへの投資を強化し、競争優位性の確立を図っています。一方で、Sinoseal Holding、YitongSeal、Dandong Colossus Group、Boit Sci-tech、Daneng Chemical Machinery、Xuyuan Machinery Equipmentといった中国を中心とするアジア勢も、コスト競争力と技術キャッチアップを武器に市場シェアを拡大しており、地域ごとの勢力図は急速に変化しています。本レポートでは、これらの主要企業ごとの販売量、売上高、価格戦略、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向と今後の競争構図を明らかにしています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび産業用シーリング技術の中核を成す「ドライガスシールと補助システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表いたしました。
ドライガスシール技術は、高速回転機器における非接触式シール技術として、圧縮機やポンプなどの重要設備においてガス漏洩を防止し、設備の信頼性と安全性を飛躍的に向上させるソリューションです。特に石油化学、石炭化学、パイプライン輸送といった重工業分野から、食品産業や医療分野に至るまで、その適用範囲は拡大を続けており、市場成長の大きな原動力となっています。
本レポートでは、世界市場規模の実態を、販売量、売上高、価格推移、市場シェアといった定量データに基づき精緻に分析。さらに、主要企業のランキングや競争環境の変化を定性的視点からも読み解くことで、経営戦略策定に直結するインサイトを提供します。特に、2024年時点で世界のドライガスシール市場は約19億7,700万米ドルと評価され、2031年までに27億1,700万米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）5.1%が見込まれています。また、補助システムを含むシングルエンドドライガスシール市場は、2024年の6億6,400万米ドルから2031年には8億6,700万米ドルへとCAGR 4.2%で成長が予測されています。
本調査では、2021年から2025年までの実績データと2026年から2032年までの将来見通しを連携させ、地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）、国別の市場動向、製品タイプ別、用途別のセグメント詳細にわたる包括的な市場予測を提示しております。
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市場成長を牽引するセグメント別洞察
本レポートでは、市場を以下の主要セグメントに分類し、各セグメントの成長性と将来性を詳細に分析しています。
製品タイプ別市場分類
圧縮機用ドライガスシール（Dry Gas Seal For Compressor） - 2024年の市場規模は約4億5,200万米ドルで、2031年には7億700万米ドルに達し、CAGR 6.7%の成長が見込まれています。高圧・高速回転環境下での信頼性が求められる石油・ガス産業や化学プラントにおいて、需要が特に旺盛です。
ポンプ用ドライガスシール（Dry Gas Seal For Pumps） - プロセスポンプの漏洩防止とメンテナンスコスト削減に寄与し、多様な産業用途で採用が拡大中です。
その他（Others） - 原子炉用メカニカルシールなど、特殊環境下での需要もカバーしています。
用途別市場分類
石油化学（Petrochemical） - 最大の需要セグメントであり、探査・生産活動の活発化が市場成長を下支え。
石炭化学工業（Coal Chemical Industry） - クリーンエネルギー転換に伴う設備更新需要が新たな成長機会を創出。
パイプライン（Pipeline） - 長距離輸送における漏洩防止と安全確保の観点から重要性が増加。
食品産業（Food Industry） - 非接触・無潤滑の特性が衛生面での優位性を発揮。
医療（Medical） - 高純度ガスや滅菌プロセスにおいて信頼性の高いシーリングが要求される分野です。
競争環境と主要プレイヤーの市場戦略
世界のドライガスシール市場は、Johncrane（英）、Eagleburgmann（独）、Flowserve（米）、Garlock（米）、AESSEAL（英）、KSB（独）といったグローバルリーダーが市場を牽引しています。これらの企業は、材料技術の進歩や予知保全デジタルソリューションへの投資を強化し、競争優位性の確立を図っています。一方で、Sinoseal Holding、YitongSeal、Dandong Colossus Group、Boit Sci-tech、Daneng Chemical Machinery、Xuyuan Machinery Equipmentといった中国を中心とするアジア勢も、コスト競争力と技術キャッチアップを武器に市場シェアを拡大しており、地域ごとの勢力図は急速に変化しています。本レポートでは、これらの主要企業ごとの販売量、売上高、価格戦略、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向と今後の競争構図を明らかにしています。