EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 聡、以下EYSC）は、2026年6月23日（火）、半導体を主軸に、グローバルサプライチェーンや地政学リスク、調達・ESG対応に加え、フィジカルAIまでを横断的に整理した書籍『半導体が決めるフィジカルAI――次の10年の勝ち筋を読む』を中央経済社より出版します。

本書は、AI・データセンター・自動車（電動化・自動運転）・通信（5G）・IoTなど次世代産業を支える戦略資産である半導体を起点に、次世代AIの中核概念であるフィジカルAIを軸として、グローバルサプライチェーンの構造や地政学リスクの高まりといった環境変化を俯瞰（ふかん）しながら、調達戦略やESG（環境・社会・ガバナンス）対応までを体系的に解説しています。急速に変化する国際環境の中で企業経営に直結する課題を横断的に整理するとともに、単なる技術解説にとどまらず、フィジカルAI時代を見据えた経営および事業戦略の意思決定を支える実務的かつ戦略的な視点を提示します。

本書の特徴は、半導体という個別領域に限定せず、フィジカルAIという新たな価値軸のもとで、サプライチェーン、地政学、ESG、AIといった複数の経営テーマを横断的に統合している点にあります。分野ごとの断片的な解説に終始するのではなく、これらの要素が相互にどのように影響し合い、フィジカルAI時代における次の10年の競争優位を左右するのかを一貫したストーリーとして整理している点に、本書の実務的かつ戦略的な価値を見いだすことができます。

本書籍を執筆した担当者によるコメント

EYSC テクノロジー／メディア・エンターテインメント／テレコムセクター

半導体サブセクター リーダー 武市 吉央のコメント：

「工場、物流、モビリティ、医療、社会インフラなど、AIが状況を把握し判断・制御するフィジカルAI時代が始まっています。現実世界で価値を生む“フィジカルAI”を動かす中核こそが半導体です。

本書は、半導体の基礎、産業構造、サプライチェーン、地政学、輸出規制、フィジカルAIの影響を整理し、半導体×AI時代の競争優位と日本企業が目指すべき立ち位置を今後10年の視点で考察しています」

EYSC テクノロジー／メディア・エンターテインメント／テレコムセクター

インテリジェンスユニット リーダー 岡部 裕之のコメント：

「AIはデジタル領域の枠を越え、現実世界へ拡張し“フィジカルAI”という新たな競争フェーズに突入しています。この変化は、半導体を単なる電子部品から、企業の成長と競争優位を左右する戦略資産へと位置づけ直すものです。本書では、この構造的転換を半導体の起点に解き明かし、企業が次の10年を見据え、意思決定の軸を提示します」

【書籍概要】

書籍名：半導体が決めるフィジカルAI――次の10年の勝ち筋を読む

発行日：2026年6月23日

著者名：武市 吉央、岡部 裕之

目 次

序章：半導体業界におけるNext AIとは何か？

・AI時代の次なる進化 ― フィジカルAIの登場

・半導体が支える新しいAIの形

・企業戦略に与えるインパクト

・なぜ今、Next AIを理解する必要があるのか

第1章：半導体の基本としくみ

・半導体とは何か？ 基礎概念と歴史

・トランジスタからチップへ ― 技術の進化

・半導体製造プロセスの概要（設計・製造・検査）

・検査（Test）――品質保証であり、改善のエンジン

第2章：グローバルサプライチェーンの全貌

・半導体産業の構造――ファブレス、ファウンドリ、OSAT、IDMという分業モデル

・主要プレイヤーの戦略（NVIDIA、TSMC、ASE、Samsung）

・日本企業のポジションと課題

第3章：調達戦略とリスクマネジメント

・半導体不足の背景と教訓

・調達戦略の最適化（供給構造設計、マルチソーシング、在庫戦略）

・ESG・サステナビリティを考慮した調達

第4章：地政学と半導体覇権争い

・米中対立と輸出規制の影響

・CHIPS法、欧州戦略、日本の対応

・サプライチェーン分断と再構築のシナリオ

第5章：Next AIとフィジカルAIの時代

・AIが半導体に求める新しい要件

・フィジカルAIとは何か？ 概念と可能性

・半導体が支える次世代AIのビジネスインパクト

第6章：未来を見据えた企業戦略

・半導体×AI時代に勝ち残る条件：技術力だけでは足りない時代

・日本企業が取るべきアクションプラン

・次の10年に向けたビジョン

書籍についてのお問い合わせ・購入などは下記出版社サイトをご確認ください。

https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-58861-7

＜関連セミナー＞

書籍出版に際して、下記セミナーを開催予定です。

日時：2026年8月18日（火） 12:00～13:00

セミナータイトル：半導体が決めるフィジカルAIー次の10年の勝ち筋

お申し込み・詳細については、下記をご覧ください。

半導体が決めるフィジカルAIー次の10年の勝ち筋

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