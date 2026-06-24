【自動車部品】他社牽制力ランキング2025 トップ3はデンソー、アイシン、住友電装
株式会社パテント・リザルトは6月24日、「自動車部品業界」の特許を対象に、2025年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計した「自動車部品業界 他社牽制力ランキング2025」をまとめました。
この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。
集計の結果、2025年に最も引用された企業は、1位 デンソー、2位 アイシン、3位 住友電装となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353449/images/bodyimage1】
1位 デンソーの最も引用された特許は「旅行に一緒に行ったメンバー間で思い出情報を共有することができる車両用思い出共有システム」に関する技術で、ソフトバンクグループなどの計12件の審査過程で引用されています。このほか「データの保存量を抑制しつつ、事故原因の解析性を高める車両用記録装置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、トヨタ自動車などの計5件の拒絶理由として引用されています。2025年にデンソーの特許による影響を受けた企業としては、トヨタ自動車、本田技研工業、三菱電機などが挙げられます。
2位 アイシンの最も引用された特許は「簡素な構成で利用者の生体情報の秘匿性を十分に確保できる便座システム」に関する技術で、ＬＩＸＩＬなどの計4件の審査過程で引用されています。このほか「移動体の内部の生体の存在とともに、生体の位置を高い精度で検知可能な生体検知システム」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、三菱電機などの計4件の拒絶理由として引用されています。
2025年にアイシンの特許による影響を受けた企業としては、トヨタ自動車、本田技研工業、パイオニアです。
3位 住友電装の最も引用された特許は「端子で異常発熱が発生した際の応答性が向上した端子」に関する技術で、SUNGROW POWER SUPPLY（CN）などの計5件の審査過程において拒絶理由として引用されています。2025年に住友電装の特許による影響を受けた企業としては、矢崎総業、古河電気工業、古河ＡＳとなっています。
4位 ＡＳＴＥＭＯは「車両の状態に応じてニューラルネットワークの中間層を選択し、演算時間を抑える車両電子制御装置」、5位 矢崎総業は「車載パネルの美観を保つ装置」が、最も引用された特許として挙げられます。
＊＊＊
■ランキングの集計対象
日本特許庁に特許出願され、2025年12月までに公開されたすべての特許のうち、2025年1月から12月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。
本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2026年5月末時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。
業種は総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。
■自動車部品業界 他社牽制力ランキング2025 データ販売
納品物：以下のデータを収録したエクセルファイル
１）ランキングトップ50社
自動車部品業界の被引用件数上位50社のランキング
２）被引用件数上位100件のリスト
自動車部品業界の被引用件数上位100件及び引用先の特許との対応を掲載
価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/fcit/2025/fcitamp.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。
集計の結果、2025年に最も引用された企業は、1位 デンソー、2位 アイシン、3位 住友電装となりました。
1位 デンソーの最も引用された特許は「旅行に一緒に行ったメンバー間で思い出情報を共有することができる車両用思い出共有システム」に関する技術で、ソフトバンクグループなどの計12件の審査過程で引用されています。このほか「データの保存量を抑制しつつ、事故原因の解析性を高める車両用記録装置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、トヨタ自動車などの計5件の拒絶理由として引用されています。2025年にデンソーの特許による影響を受けた企業としては、トヨタ自動車、本田技研工業、三菱電機などが挙げられます。
2位 アイシンの最も引用された特許は「簡素な構成で利用者の生体情報の秘匿性を十分に確保できる便座システム」に関する技術で、ＬＩＸＩＬなどの計4件の審査過程で引用されています。このほか「移動体の内部の生体の存在とともに、生体の位置を高い精度で検知可能な生体検知システム」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、三菱電機などの計4件の拒絶理由として引用されています。
2025年にアイシンの特許による影響を受けた企業としては、トヨタ自動車、本田技研工業、パイオニアです。
3位 住友電装の最も引用された特許は「端子で異常発熱が発生した際の応答性が向上した端子」に関する技術で、SUNGROW POWER SUPPLY（CN）などの計5件の審査過程において拒絶理由として引用されています。2025年に住友電装の特許による影響を受けた企業としては、矢崎総業、古河電気工業、古河ＡＳとなっています。
4位 ＡＳＴＥＭＯは「車両の状態に応じてニューラルネットワークの中間層を選択し、演算時間を抑える車両電子制御装置」、5位 矢崎総業は「車載パネルの美観を保つ装置」が、最も引用された特許として挙げられます。
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■ランキングの集計対象
日本特許庁に特許出願され、2025年12月までに公開されたすべての特許のうち、2025年1月から12月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。
本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2026年5月末時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。
業種は総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。
■自動車部品業界 他社牽制力ランキング2025 データ販売
納品物：以下のデータを収録したエクセルファイル
１）ランキングトップ50社
自動車部品業界の被引用件数上位50社のランキング
２）被引用件数上位100件のリスト
自動車部品業界の被引用件数上位100件及び引用先の特許との対応を掲載
価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/fcit/2025/fcitamp.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
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