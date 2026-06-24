太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供する株式会社エクソル(代表取締役社長：鈴木 伸一、本社：東京都港区、以下「エクソル」)は、京都府福知山市において特定卸供給を活用し、三和町梅原に保有する自社太陽光発電所で発電した再生可能エネルギー電力を、2026年7月11日(土)より市内の公共施設で活用開始します。

本取り組みは、地域との共生・共創という考え方に基づいており、地元で生み出した電力をその地域で活用するものです。地域に寄り添い、地域と共に創り出しながら電力活用の拡大に取り組み、その中で地域から求められ必要とされる発電所を目指します。





株式会社エクソル所有福知山発電所





■背景

【地域で生み出した電力を地域で活用】

再生可能エネルギーの普及が進む一方で、発電された電力の多くは電力系統を通じて広域的に供給されており、発電地域で活用されないケースも少なくありません。

エクソルは、2014年より福知山市三和町梅原において自社太陽光発電所を運営してきましたが、福知山市内で活用する取り組みには至っていませんでした。一方、福知山市では、公共施設へのオンサイトPPA事業や学校への電力供給など、エネルギーの地産地消に向けた取り組みが進められてきました。

こうした背景を踏まえ、本取り組みでは特定卸供給を活用することで、エクソルの発電所で発電した再生可能エネルギーの電力を市内公共施設へ供給し、地域で生み出した電力を地域で活用する取り組みを開始します。









■取り組み概要

【市内公共施設へ再エネ電力を供給】

エクソルが福知山市三和町梅原に保有する約1.8MWの太陽光発電所で発電した電力を、特定卸供給契約※1に基づきたんたんエナジー株式会社(代表取締役：木原浩貴、本社：京都府福知山市、以下「たんたんエナジー」)を通じて市内の公共施設へ供給します。年間発電量は約200万kWh※2を見込んでおり、発電した電力全てを公共施設において活用する想定です。これにより、地域で発電した電力の地産地消の推進に加え、地産再生可能エネルギーの利用拡大が期待されます。





●地域で発電した電力の地産地消を推進

●公共施設における再生可能エネルギー利用の拡大

●地域内でのエネルギー循環モデルの構築





また、本取り組みは電力供給を行う市内唯一の地域新電力であるたんたんエナジーが供給を担うことで実現したものです。発電事業者であるエクソル、地域新電力であるたんたんエナジー、電力の活用先となる福知山市が連携することで、地域で生み出した再生可能エネルギーの有効活用を進めます。





※1 特定卸供給とは、これまで市外へ流出していた大規模な電気を市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

※2 年間発電量は、2025年6月～2026年5月の実績数値に基づくものであり、今後の運用状況等により変動する可能性があります。





【実施概要】

供給開始日：2026年7月11日(土)予定

発電所 ：福知山市三和町梅原に所在する約1.8MWの太陽光発電所

活用場所 ：市内の公共施設※

※ 公共施設で消費する電力は市民病院、上下水道関連施設を除きます。









■今後の展開

【地域における再生可能エネルギー活用の推進】

エクソルは本取り組みを通じて、発電した再生可能エネルギーの電力を地域内で活用する取り組みを推進してまいります。今後も、自治体や地域新電力との連携を通じて、公共施設をはじめとするさまざまな需要先における再生可能エネルギーの活用拡大に取り組んでまいります。また、第一弾として実施したソーラーシェルターの設置とあわせ、設備と電力供給の両面から地域におけるエネルギーの地産地消の推進に貢献してまいります。









■会社概要

【「株式会社エクソル」の概要】

社名 ： 株式会社エクソル/ XSOL CO. LTD.

代表 ： 代表取締役社長 鈴木 伸一(すずき しんいち)

本社 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-8 JDB ビル

ホームページ： https://www.xsol.co.jp/





【福知山市役所 産業部 エネルギー・環境戦略課」の概要】

庁名 ： 福知山市役所 産業部 エネルギー・環境戦略課

市長 ： 大橋 一夫(おおはし かずお)

本庁舎 ： 〒620-8501 京都府福知山市字内記13-1

ホームページ： https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/





【「たんたんエナジー株式会社」の概要】

社名 ： たんたんエナジー株式会社 / Tantan Energy Co. Ltd.

代表 ： 代表取締役社長 木原 浩貴(きはら ひろたか)

本社 ： 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町3丁目79-2竹下ビル202号室

ホームページ： https://tantan-energy.jp/