株式会社ご当地グルメ研究会(東京都台東区)は、2026年7月8日(水)～14日(火)までの7日間、大丸須磨店(神戸市須磨区)におきまして、日本各地のプリンを一堂に会した「プリン博覧会神戸2026」を開催いたします。





プリン博覧会メイン





【開催概要】

タイトル：「プリン博覧会神戸2026」

会場 ：大丸須磨店 1階(だいまるすまみせ・兵庫県神戸市須磨区)

アクセス：神戸市営地下鉄「名谷駅」より徒歩約3分

開催期間：2026年7月8日(水)～14日(火)全7日間

開催時間：10:00～20:00(最終日7月14日のみ19時終了)

入場料 ：無料





プリン博覧会公式HP： https://j-gourmet.jp/pudding





出店店舗：

(1)「おとりよせプリンコレクション」ブース

(2)プリンマルシェ「炎のプリンブース」(千葉県・ショコラティエろまん亭)

(3)プリンマルシェ「プリンアラカルトブース」(岐阜川辺アイスクリーム牧場)





概要：

総勢50種を超えるご当地プリンと、会場限定プリンメニューを楽しむグルメフェス。









【プリン博覧会とは】

プリン博覧会は、「驚きのプリンとの美味しい・嬉しい・新たな出会い」をテーマに、全国各地のご当地プリンを販売する「おとりよせプリンコレクション」と、専門店や実演店舗等のゲスト店舗によって構成される「プリンがテーマのフードフェス」となります。

シンプルな材料であるプリンにもかかわらず、固さや甘さ、舌触りなど千差万別の特性を持っているだけではなく、その幅広い多様性を見て、食べて、楽しんで頂きます。





これまで東京・埼玉・名古屋・大阪・山口・福岡等、全国各地で開催してきた「プリン博覧会」。今回の開催地は洋菓子の街「神戸」となります。

(「ご当地プリンフェス」及び「プリン博覧会」はご当地グルメ研究会の登録商標です)









【スイーツ王国「神戸」の人に楽しんでもらいたい】

今回はスイーツ王国・神戸の方々に楽しんで頂くために、北海道から九州までのプリンをご当地グルメ研究会が厳選して、期間中総勢50種以上ラインナップいたします。

また、ゲストブースとして、絶対的人気を誇るトーチプリン「炎のプリン」や、振って飲むプリン「プリン缶」、凍らせたクレームブリュレを油で揚げた「プリンフライ」、台湾人気のかき氷「布丁綿綿氷(プリンめんめんぴん)」、意外性がベストマッチの「プリン味のポテトフライ」、などバラエティ豊かなプリンメニューの実演販売も行います。





2004年日本で初めて開催した「プリン博覧会」を企画したメンバーによるこのイベントは、2025年の埼玉開催では、期間中4万人のお客様にご利用頂いた、歴史ある国内最大級のプリンイベント。関西地区では2011年の大阪開催以来、15年ぶりの開催となります。









【出店店舗ご紹介】

(1)「おとりよせプリンコレクション」ブース

全国各地から届いた各地のプリンを一堂に会したコレクトショップ。

期間中総勢50種以上のプリンを販売いたします。





「おとりよせプリンコレクション」ブース





(2)「炎のプリン」ブース【ショコラティエろまん亭(千葉県鎌ケ谷市)】

フルーツを閉じ込めブリュレした「炎のプリン」や、振って飲む「プリン缶」など個性が並びます。





「炎のプリン」ブース





(3)「プリンアラカルト」ブース【岐阜川辺アイスクリーム牧場(岐阜県加茂郡川辺町)】

プリンのソフトクリームをはじめ、凍らせたクレームブリュレを包んで揚げた「プリンフライ」、台湾かき氷等、幅広いプリンメニューをご提供いたします。





「プリンアラカルト」ブース





【プリン博覧会でこだわるプリンは「ご当地性」。】

北海道の「ふらの牛乳プリン」や「名古屋コーチンレトロプリン」のような地域の牛乳や、たまごを使用したものはもちろん、福井の「恐竜発掘プリン」や、愛媛の「道後ぷりん」、静岡の「深海プリン」のような、地域の自然や文化を背景にして作られたプリン。さらには北海道「てしおChuChuプリン」、大阪「ティラプリ」、等、地域の店舗が挑む新たなプリンの形状・進化にも注目してラインナップいたします。





おとりよせ主な商品





▼プリン博覧会神戸2026

プリン博覧会公式HP： https://j-gourmet.jp/pudding