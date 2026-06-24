株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は2026年7月4日(土)【THE WAVE】を開催いたします。

◇毎週土曜日開催【THE WAVE】◇

昨年のIndependence Day Specialでは、ニューヨークからDJ Ammoを招き、超満員のフロアが熱狂に包まれました。 そして今年も、「EPICA•沖縄」が一年で最も熱くなる夜のひとつがやってきます。 【THE WAVE】はこれまでに、DJ Mauricio、DJ Camilo、DJ Fatfingaz、DJ Ammo、DJ Baby Yuなど、アメリカを代表するレジェンドDJたちを厳選して招聘。 今回は、日本からアメリカへ渡り、現在ラスベガスを拠点に活躍するDJ GoodChillが凱旋出演。 DJ GoodChillはOffsetやDon Toliver、G Herboらが出演するビッグパーティーにDJとして抜擢されるなど、現地シーンで確かな評価を獲得している。 海外からのゲストも多く訪れる「EPICA•沖縄」だからこそ生まれる、大歓声、大合唱、そして国境を越えた一体感。 アメリカ独立記念日を祝う特別な夜に加え、今回は【THE WAVE】開催150回記念というダブルアニバーサリー。 アメリカのカルチャーと沖縄のエネルギーが交差する、一夜限りのスペシャルナイトをお届けいたします。 見逃し厳禁。

SP GUEST：DJ GoodChill PRODUCED BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ Lu-Q 日程：2026年7月4日 土曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。年に数回アメリカを訪問し研究を続ける彼のプレイスタイルはニューヨーク仕込みのクイック、マイアミ仕込みの展開力が武器である。 『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。 Instagram： https://www.instagram.com/djdanbo

＜DJ GoodChill プロフィール＞

DJ GoodChillは、ラスベガスを拠点に活動する日本出身のDJ。 Hip Hop、Latin、House、EDM、Top 40を自在に融合させるハイエナジーなオープンフォーマットスタイルで知られている。 これまでに、ラスベガスのPARQ Nightclubをはじめ、Oxford Social Club、Omertàなどの著名ナイトクラブでレジデントやヘッドライナーを務め、アメリカ全土と日本で活躍。 また、Zouk Tokyo、OWL Osaka、EPICA Okinawaなどの人気クラブにも出演している。 さらに、Offset、Tyga、Waka Flocka Flame、YG、50 Centらと同じステージに立ち、Horizon Music Festivalには3年連続で出演。 DJプレイやSNSコンテンツは、ソーシャルメディア上で数百万回以上の再生数を記録している。 Instagram： https://www.instagram.com/djgoodchill

【公式SNSサイト】

Instagram： https://instagram.com/epicaokinawa TikTok： https://www.tiktok.com/@epicaokinawa X(旧Twitter)： https://x.com/epicaokinawa Facebook： https://www.facebook.com/epica.okinawa.jp Threads： https://www.threads.com/@epicaokinawa

【公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

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