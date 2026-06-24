NEWS RELEASE

ANAクラウンプラザホテル広島（英文名：ANA Crowne Plaza Hiroshima／広島市中区中町7-20）は、2026年6月15日付で宍倉 大地（ししくら だいち）が総支配人に就任いたしましたことをお知らせいたします。 また、宍倉はANAクラウンプラザホテル広島に加え、ANAクラウンプラザホテル福岡、ANAクラウンプラザホテル金沢、ANAクラウンプラザホテル富山の4ホテルを統括するポートフォリオ総支配人も兼任いたします。

宍倉 大地 ANAクラウンプラザホテル広島 総支配人

宍倉は20年以上にわたりホテル業界で経験を積み、宿泊、営業、料飲、ホテル運営など幅広い分野で実績を重ねてきました。ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルでキャリアをスタートした後、ANAインターコンチネンタルホテル東京では料飲部門のリーダーとして収益向上とオペレーション強化に貢献しました。その後、ANAクラウンプラザホテル神戸ではエグゼクティブ・アシスタント・マネージャーとしてホテル全体の運営を支え、総支配人としての基盤を築きました。 2019年にはANAクラウンプラザホテル岡山の総支配人に就任し、ホテル運営の指揮を執るとともに、2022年には日本初進出となるvocoブランドの開業総支配人として、voco大阪セントラルの開業を成功へと導きました。 強い商業マインドと現場を重視するリーダーシップを兼ね備える宍倉は、常にチームとともに課題解決に取り組みながら成果を創出してきました。今後は4ホテルを統括するポートフォリオ総支配人として、各ホテルのさらなる成長とブランド価値の向上を推進するとともに、ANAクラウンプラザホテル広島の発展にも尽力してまいります。 また、プライベートではスポーツ観戦を趣味とし、家族や友人との時間を大切にしています。学生時代をイギリスで過ごした経験から、国際的な視点と多様な文化への深い理解を持ち合わせており、その経験を活かしたグローバルな視野でホテル運営に取り組んでまいります。

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com, SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/ Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先： ANAクラウンプラザホテル広島 マーケティング 玉井 岩田 Tel: 082 241 9126 Fax: 082 241 1110 mkt2@anacrowneplaza-hiroshima.jp