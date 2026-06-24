有限会社キットカット（本社：滋賀県大津市、代表取締役：横江誠二、以下「キットカット」）は、独自開発のキースイッチと豊富なカスタマイズ性を強みとし、ゲーミングおよびカスタムキーボード市場で革新を追求するブランド Akko より、初のレバーレスアーケードコントローラー「FUNBOX」を2026年6月24日（水）より一般販売いたします。FUNBOXは、格闘ゲームの祭典である EVO Japan 2026 で初公開され、多くの来場者から高い評価をいただきました。

■製品情報

・FUNBOX

メーカー希望小売価格(税込)：22,990円

■主な特徴

・ラピッドトリガー 0.005mm対応

0.1～2.8mmの範囲で調整可能です。 素早いボタン入力を重視した設定から、しっかりとした押し心地まで、好みに合わせて自由にカスタマイズできます。

・ホットスワップ対応

Kailh Star Mini Magnetic ロープロファイル磁気スイッチを標準搭載。 好みの打鍵感に合わせて自由にスイッチを交換できるほか、別売りのロープロファイルメカニカルキースイッチにも対応しています。

・フルカラーLCDディスプレイ

フルカラーに対応したLCDディスプレイを搭載し、本体のみで各種設定やモード切り替えが可能です。 さらに、ドライバーを通じて起動アニメーションをカスタマイズでき、ユーザーそれぞれの「マイアケコン」を演出できます。 LCDディスプレイでできること ・モード切り替え ・レイヤー切り替え ・SOCD設定 ・キーテスト ・起動アニメーション表示 ・お好みの画像表示（JPEG/PNG/GIF）

・各種設定の変更が可能な、日本語対応のWebドライバー

・アルミ合金マルチファンクションダイヤル

・17ボタンのマルチプラットフォーム対応レイアウト

・快適な触り心地

・薄型で軽量

■ 製品仕様

メインボタン数：17 本体サイズ：305 x 225 x 28mm 重量：870g 本体素材：ABS キーキャップ素材：ABS スイッチ：Kailh Starロープロ磁気スイッチ ラピッドトリガー：有り ラピッドトリガー最小調整範囲：0.005mm ポーリングレート：最大8,000Hz SOCD：有り スキャンレート：50kHz 液晶画面：有り（カラー表示） ホットスワップ：有り マルチファンクションダイヤル：有り 対応機種：Windows/Mac

■販売開始日

2026年6月24日（水）

■販売店舗

・kitcut+オンラインストア ・キットカット Amazon店 ・キットカット 楽天市場店 ・キットカット Yahoo!ショッピング店 ・PCワンズ（大阪・日本橋）

■販売サイト

https://store.kitcut.co.jp/products/akko-funbox

【Akkoとは】

Akkoはデザインを重視した革新的な周辺機器ブランドを構築するために中国・深センにて2016年に設立されました。ライフスタイル型ゲーム周辺機器をコンセプトに「周辺機器を単なる道具以上のものにする」というミッションに意欲を燃やしています。 Akkoはキーボードだけでなく、そのスイッチやキーキャップ、DIYキット、ケーブルなどキーボードを構成するあらゆるパーツを提供しています。Akkoは堅牢で一貫したサプライチェーンに支えられ、世界で最も多様なキーボードレイアウトを取り揃えたブランドのひとつです。 Akkoの使命は、すべてのユーザーが希望の色、レイアウト、スイッチを見つけやすく、選択しやすくすることです。 ・公式サイト：https://en.akkogear.com/ ・日本公式X：https://x.com/AkkogearJP

【キットカットとは】

キットカットは、世界的に有名なテクノロジー企業のリセラーとして、滋賀県大津市にて1992年に創業されました。黎明期から販売、修理を手がけ、関西圏のユーザーの駆け込み寺として認知されておりました。 また、インターネットが普及する以前から雑誌等での通信販売を積極的に行い、日本全国のユーザーに製品をお届けしてまいりました。1994年からは自社オンラインストア、2004年から楽天市場への出店を皮切りに、Amazon、Yahoo!ショッピングにも店舗を展開しております。 長年の通信販売の実績、取扱製品の特徴を確実にアピールできる知識と技術力、自社システムによる迅速なサプライチェーンの実現、この3本柱がキットカットの強みです。 お客様の生活をより充実した、快適なものにするサポートができるように。 お客様の大きな期待を満たせるように。キットカットはそんな思いを込めて、日々営業しております。 公式サイト: https://www.kitcut.co.jp 公式X: https://x.com/kitcut_live 公式Instagram: https://www.instagram.com/kitcut_live/ © 2026 kitcut Co., Ltd. All rights reserved.