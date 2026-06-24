ゲーマーは環境にこだわる。 高リフレッシュレートのモニター、反応速度を追求したマウス、何時間座っても疲れにくいゲーミングチェア。少しでも快適に、少しでも勝率を上げるために投資を惜しまない＿＿。 一方で、もっとも長時間酷使している首や肩についてはどうだろうか。 気づけば前傾姿勢のまま数時間。 気づけば肩が重い。 気づけば翌朝も疲れが残っている。 それでも多くの人は思う。 ”ゲーマーなら普通でしょ”と。しかし、本当にそれは"普通"なのだろうか。

パフォーマンスを下げるのはスペック不足ではない

FPSでエイムが安定しない。 長時間プレイすると集中力が切れる。 そんな時、多くの人はデバイスや設定を見直す。

しかし見落としがちなのが、自分自身のコンディションだ＿。

首や肩に負担が蓄積すると、集中力は徐々に低下する。 どれだけ高性能なデバイスを揃えても、 プレイヤー本人の状態が整っていなければ本来のパフォーマンスは発揮しづらい。

ゲームを中断しないケアという選択

だからといって、 わざわざ整体やサロンへ行くのは現実的ではない。 予約を取る。 移動する。 時間を確保する。 ”それならゲームをしていたい。” そんなゲーマーのために生まれたのがRELAGE EMS NeckCare Flex。 首にかけるだけでEMS・温熱・振動の3つの機能で首肩まわりをケアできるネックケアデバイスです。 コードレスかつハンズフリー設計なので、動画視聴やゲーム中にも使用できます。

「休む時間」を作るのではなく、ゲーム時間を活用する

| | 従来の整体・サロン | RELAGE EMS NeckCare Flex | | --------- | ------------- | ------------------------ | | 利用までの手間 | 予約が必要 | 首にかけるだけ | | 移動時間 | 必要 | 不要 | | プレイ時間への影響 | ゲームを中断する必要がある | ゲームしながら使用可能 | | 利用シーン | 店舗でのみ利用 | 自宅でいつでも利用可能 | | 継続しやすさ | 時間の確保が必要 | 日常に取り入れやすい | | ゲーマー目線の価値 | ケアのために時間を作る | プレイ時間を活用してケアできる |

RELAGEが目指したのは、ケアのために時間を作ることではありません。 ゲームをしている時間。 動画を見ている時間。 配信を眺めている時間。

”その時間を、首や肩を整える時間にも変えること”

デスク環境をアップデートするように、 自分自身のコンディションにも投資する。 それはゲーマーにとって、 新しい"環境改善"なのかもしれません。

◾️製品情報

RELAGE EMS NeckCare Flex

EMS×温熱機能に加え、振動機能を搭載し、 新感覚の心地よさで首・肩まわりスッキリ。

希望小売価格:19,800 円(税込) 販売元:株式会社 G.O ホールディングス

■ブランド概要

https://bit.ly/4eFOFk8

『RELAGE』(リラージュ)

「未来の癒しを、リビングに。」 テクノロジーと実証がもたらす、 サロン以上の癒しをあなたの手元に。 忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。 先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。 触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような 満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。 そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、 毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。