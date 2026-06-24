神田カレーグランプリ初のV2を達成したカレー専門店「100時間カレー」を運営する株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役：米田周平）は、アニメ『暗殺教室』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間限定で、全国の「100時間カレー」34店舗で実施致します。

【キャンペーン概要】

本コラボでは、作中の人気キャラクター「赤羽 業」と「潮田 渚」をイメージしたコラボカレー＆ドリンクが店舗に登場。対象メニューのご注文で、ここでしか手に入らない限定ノベルティ（コースター）をプレゼントいたします。さらに、一部店舗およびECサイトにて、コラボグッズの販売も実施いたします。

開催期間： 2026年7月1日（水）～ 7月31日（金）

https://100hourscurry.online/ansatsu

■ ① 【店舗限定】コラボメニュー＆限定ノベルティ

「暗殺教室」の世界観やキャラクターの個性を、100時間カレー自慢のコク深いルーとトッピングで表現した限定メニューです。

【コラボメニュー】

● 渚の隠れた才能カレー ／ 1,650円（税込） ● 業のイタズラ旨辛カレー ／ 1,650円（税込） ● 渚のブルーハワイラッシー ／ 660円（税込） ● 業のいちごラッシー ／ 660円（税込）

【限定ノベルティ】

期間中、コラボメニューをご注文いただいたお客様に、オリジナルコースター（全10種／ランダム）をプレゼントいたします。 ● コラボカレー1品ご注文につき： コースター 1枚 プレゼント ● コラボドリンク1品ご注文につき： コースター1枚 プレゼント ※ノベルティは数量限定のため、在庫がなくなり次第配布終了となります。

■ 実施店舗一覧（全国34店舗）

球場などの特設店舗、デリバリー専門店を除く、全国の「100時間カレー」にてコラボメニューをお楽しみいただけます。 ● 東北： イオンモール盛岡南店 ／ イオンモール石巻店 ／ イオンモール仙台上杉店 ／ イオンモール下田店 ● 関東： オリナス錦糸町店 ／ マルイファミリー溝の口店 ／ イトーヨーカドーららぽーと横浜店 ／ グランツリー武蔵小杉店 ／ ららぽーと柏の葉店 ／ イオンモール上尾店 ／ アリオ蘇我店 ／ セブンパークアリオ柏店 ／ モラージュ菖蒲店 ／ ジョイフル本田宇都宮店 ／ ジョイホンパーク吉岡店 ● 中部・北陸： ファボーレ富山店 ／ プライムツリー赤池店 ● 近畿： イオンモール鈴鹿店 ／ 神戸ハーバーランドumie店 ／ セブンパーク天美店 ／ イオンモール北大路店 ／ あべのキューズモール店 ／ TECC LIFE SELECT尼崎店 ● 中国・四国： 広島レクト店 ／ イオンモール倉敷店 ／ エミフルMASAKI店 ／ ジ・アウトレット広島店 ／ ゆめタウン東広島店 ● 九州： カリーノ菊陽店 ／ ゆめタウン佐賀店 ／ イオンモール福岡伊都店 ／ イオンモール直方店 ／ MARK IS 福岡ももち店 ／ みらい長崎ココウォーク店

■ ② 【店舗・EC】コラボグッズ販売

ファン必見のコラボグッズを、対象の9店舗およびChugaionlineにて販売いたします。

https://www.chugai-contents.jp/

● グッズ販売店舗（全国9店舗）

オリナス錦糸町店 ／ マルイファミリー溝の口店 ／ イトーヨーカドーららぽーと横浜店 ／ アリオ蘇我店 ／ セブンパークアリオ柏店 ／ イオンモール仙台上杉店 ／ プライムツリー赤池店 ／ あべのキューズモール店 ／ MARK IS 福岡ももち店

【グッズ購入に関するご注意事項】

※店舗でのグッズのみのご購入はお断りしております。 ※より多くのお客様にお届けするため、販売状況によりご購入の個数制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 ※販売状況により在庫がない場合がございます。予めご了承ください。

■ アニメ『暗殺教室』について

原作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2012年から2016年かけて連載され、累計発行部数は2700万部を突破している松井優征による漫画『暗殺教室』。椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、超生物・殺せんせーを相手に“暗殺”を通して成長していく唯一無二の物語が描かれる。

アニメ公式サイト

■ 「100時間カレー」について

厳選した素材を使い、独自の「香味野菜の旨味」「薬膳のスパイス」「20種類以上の食材」を、文字通り100時間以上かけて熟成・マイルドに仕上げた本格欧風カレー専門店です。日本最大級のカレーの祭典「神田カレーグランプリ」にて、史上初のV2（第4回・第6回）を達成。全国に感動のカレーをお届けしています。

『100時間カレー』 店舗概要

店舗一覧⇒https://100hourscurry.jp/shop/ ■株式会社アークス ～カレーから生まれる笑顔～ 私たちのカレーにかける思いを伝えたい 当社は、カレーに真剣に取り組み、全力で商品作りに励んでおります。 この一皿に込めた情熱が、皆様に伝わることを願っています。 日々、最高の味・サービス・パフォーマンスを追求しています。 ■会社HP：https//100hourscurry.jp/ ■設立：2010年4月28日 ■所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201 ■代表者:米田 周平 ■電話番号:03-6278-8190 ■事業内容:飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売・宅配業 ■展開ブランド:『100時間カレーB&R』、『100時間カレーAMAZING』『100時間カレーEXPRESS』 ■国内店舗数：35店舗（2026年6月末時点） 海外店舗数：4店舗（2026年6月末時点） ■通販サイト :https://100hcurry.com/

【本件に関する報道関係各位のお問い合わせ先】 株式会社アークス 広報担当宛 TEL：080-4620-6222 ©松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025