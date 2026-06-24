【新発売】ひとくちで南国気分、夏を彩る限定ドリンク『リッチマンゴー』

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全国の「KEY’S CAFÉ」にて7月2日（木）より順次発売

キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて夏限定のドリンク『リッチマンゴー』を7月2日（木）から順次発売します。











『リッチマンゴー』は、南国のフルーツを代表するマンゴーを存分に味わえる、夏限定ドリンクです。マンゴーの果肉やソースをドリンクのベースとトップに使用し、ひとくち飲めば口いっぱいにマンゴーの味わいが広がる、ぜいたくな一杯に仕上げています。メニューはソーダとフローズンの2種類をラインアップ。その日の気分に合わせてお楽しみください。

　キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。

■販売店舗例

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※一部取り扱いのない店舗がございます。また、販売価格、販売期間は店舗によって異なります。

※販売店舗につきまして、詳しくは下記アドレスまでお問い合わせください。

本件に関するお問合わせ先

キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・郄木

（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）

関連リンク

リリース

https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260624

KEY’S CAFÉ（キーズカフェ） 店舗情報

https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/