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【PIVOT公開収録決定】レブコム、会話データ×AI特化カンファレンス「Beyond Communication 2026」最新情報公開！
脳科学者 茂木健一郎氏と「脳科学×AI」で営業を再定義
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年7月14日（火）にJPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区）にて開催するカンファレンス「Beyond Communication 2026」において、PIVOT公開収録が決定しました。あわせて、協賛スポンサー各社・追加登壇企業、当日ご来場者への特典等、開催に向けた最新情報を公開いたします。
■ビジネスメディア「PIVOT」公開収録が決定
当日は、ビジネスメディア「PIVOT」の公開収録を実施いたします。RevComm 代表取締役 会田 武史と、脳科学者 茂木 健一郎氏が出演し、PIVOTの野嶋 紗己子氏をMCとして脳科学とAIの視点から営業のあり方を再定義します。AIの進化が加速する今、営業組織の強さを分ける「人ならではの価値」とは何か--脳科学と会話データの両面から議論を展開します。収録内容は後日PIVOTにて配信予定です。
※セッションの内容は変更となる場合がございます。
■申込者800名突破！開催に向け盛り上がる「AI×営業」「AI×CS」横断カンファレンス
開催まで残り20日となった本カンファレンスは、昨年を上回る勢いで既に800名以上ものお申込みをいただいており、大きな注目を集めています。
本カンファレンスは、「会話データが導く、次の一手」をコンセプトに掲げ、「AI×営業」「AI×コンタクトセンター／カスタマーサポート」をテーマとして扱います。従来、営業領域は"プロフィットセンター"、コンタクトセンター領域は"コストセンター"として、異なる文脈・異なるイベントで語られることが一般的でした。しかし本来、両者はともに「顧客接点」であり、VoC（Voice of Customer）が蓄積される「会話データ接点」です。生成AI・音声AIの進化により、その会話データを横断的に解析・活用することで、営業成果の最大化、応対品質向上、顧客理解深化、業務効率化、さらには経営判断の高度化までつながる時代に入りつつあります。こうした背景を踏まえ、国内でも類を見ない「会話×AI」をテーマに営業・コンタクトセンターを横断して議論するカンファレンスとして開催いたします。
■追加登壇企業が決定：全16セッションがさらに充実
5月に公開したプログラムに加え、新たな登壇企業が決定しました。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、HubSpot Japan株式会社、エス・アンド・アイ株式会社等が登壇し、金融営業の属人化を排除するAIセールス・イネーブルメントや、AI時代の営業に求められる「コンテキスト」を軸にしたAI活用基盤の構築、エンタープライズの顧客接点改革等、各社の実践事例を交えたセッションを展開します。
プレミアムセッションの株式会社SHIFT 取締役会長 佐々木 道夫氏、脳科学者 茂木 健一郎氏、基調講演の株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、楽天グループ株式会社に加え、各界をリードするゲストが、営業・コンタクトセンター・CX・DX・経営企画と多岐にわたる領域で実践的なテーマで、全16セッションに渡って議論を展開します。
タイムテーブル等の詳細は特設サイトにて公開しています。
プログラム詳細・お申込みはこちらhttps://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
※プログラムの内容は変更となる場合がございます。
■当日来場特典：先着200名様に軽食をご用意！
当日ご来場いただいた方のうち、先着200名様に軽食をご用意しております。ぜひお早めにご来場ください。
■スポンサー：各業界のリーディングカンパニーが協賛
本カンファレンスの趣旨にご賛同いただき、以下の企業様にスポンサーとしてご協賛いただいています。
【Platinum】アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社／HubSpot Japan株式会社
【Gold】ソフトバンク株式会社／ＫＤＤＩ株式会社／アルティウスリンク株式会社
【Silver】伊藤忠テクノソリューションズ株式会社／Neatframe株式会社／エス・アンド・アイ株式会社
【Bronze】株式会社ベルシステム24／都築電気株式会社
【logo】楽天モバイル株式会社
また、メディアスポンサーとして、日刊自動車新聞、TECH+、BUSINESS JOURNAL、UNICORN JOURNAL、BRIDGE、ITmediaビジネスオンライン、住宅新報、コールセンタージャパン、電波タイムズ、SalesZine、AIdiver の各メディアにご協力いただいています。
■カンファレンス開催概要
イベント ：Beyond Communication 2026 会話データが導く、次の一手
開催日時 ：2026年7月14日（火） 11:00-17:40（懇親会17:45-18:45）
会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス
〒100-7004
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
https://www.jptower-hall.jp/#access
お申込み方法 ：特設サイトより事前申込み
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申込み ：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
Beyond communication 2026 特設サイト
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年7月14日（火）にJPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区）にて開催するカンファレンス「Beyond Communication 2026」において、PIVOT公開収録が決定しました。あわせて、協賛スポンサー各社・追加登壇企業、当日ご来場者への特典等、開催に向けた最新情報を公開いたします。
■ビジネスメディア「PIVOT」公開収録が決定
当日は、ビジネスメディア「PIVOT」の公開収録を実施いたします。RevComm 代表取締役 会田 武史と、脳科学者 茂木 健一郎氏が出演し、PIVOTの野嶋 紗己子氏をMCとして脳科学とAIの視点から営業のあり方を再定義します。AIの進化が加速する今、営業組織の強さを分ける「人ならではの価値」とは何か--脳科学と会話データの両面から議論を展開します。収録内容は後日PIVOTにて配信予定です。
※セッションの内容は変更となる場合がございます。
■申込者800名突破！開催に向け盛り上がる「AI×営業」「AI×CS」横断カンファレンス
開催まで残り20日となった本カンファレンスは、昨年を上回る勢いで既に800名以上ものお申込みをいただいており、大きな注目を集めています。
本カンファレンスは、「会話データが導く、次の一手」をコンセプトに掲げ、「AI×営業」「AI×コンタクトセンター／カスタマーサポート」をテーマとして扱います。従来、営業領域は"プロフィットセンター"、コンタクトセンター領域は"コストセンター"として、異なる文脈・異なるイベントで語られることが一般的でした。しかし本来、両者はともに「顧客接点」であり、VoC（Voice of Customer）が蓄積される「会話データ接点」です。生成AI・音声AIの進化により、その会話データを横断的に解析・活用することで、営業成果の最大化、応対品質向上、顧客理解深化、業務効率化、さらには経営判断の高度化までつながる時代に入りつつあります。こうした背景を踏まえ、国内でも類を見ない「会話×AI」をテーマに営業・コンタクトセンターを横断して議論するカンファレンスとして開催いたします。
■追加登壇企業が決定：全16セッションがさらに充実
5月に公開したプログラムに加え、新たな登壇企業が決定しました。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、HubSpot Japan株式会社、エス・アンド・アイ株式会社等が登壇し、金融営業の属人化を排除するAIセールス・イネーブルメントや、AI時代の営業に求められる「コンテキスト」を軸にしたAI活用基盤の構築、エンタープライズの顧客接点改革等、各社の実践事例を交えたセッションを展開します。
プレミアムセッションの株式会社SHIFT 取締役会長 佐々木 道夫氏、脳科学者 茂木 健一郎氏、基調講演の株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、楽天グループ株式会社に加え、各界をリードするゲストが、営業・コンタクトセンター・CX・DX・経営企画と多岐にわたる領域で実践的なテーマで、全16セッションに渡って議論を展開します。
タイムテーブル等の詳細は特設サイトにて公開しています。
プログラム詳細・お申込みはこちらhttps://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
※プログラムの内容は変更となる場合がございます。
■当日来場特典：先着200名様に軽食をご用意！
当日ご来場いただいた方のうち、先着200名様に軽食をご用意しております。ぜひお早めにご来場ください。
■スポンサー：各業界のリーディングカンパニーが協賛
本カンファレンスの趣旨にご賛同いただき、以下の企業様にスポンサーとしてご協賛いただいています。
【Platinum】アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社／HubSpot Japan株式会社
【Gold】ソフトバンク株式会社／ＫＤＤＩ株式会社／アルティウスリンク株式会社
【Silver】伊藤忠テクノソリューションズ株式会社／Neatframe株式会社／エス・アンド・アイ株式会社
【Bronze】株式会社ベルシステム24／都築電気株式会社
【logo】楽天モバイル株式会社
また、メディアスポンサーとして、日刊自動車新聞、TECH+、BUSINESS JOURNAL、UNICORN JOURNAL、BRIDGE、ITmediaビジネスオンライン、住宅新報、コールセンタージャパン、電波タイムズ、SalesZine、AIdiver の各メディアにご協力いただいています。
■カンファレンス開催概要
イベント ：Beyond Communication 2026 会話データが導く、次の一手
開催日時 ：2026年7月14日（火） 11:00-17:40（懇親会17:45-18:45）
会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス
〒100-7004
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
https://www.jptower-hall.jp/#access
お申込み方法 ：特設サイトより事前申込み
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申込み ：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
Beyond communication 2026 特設サイト
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/