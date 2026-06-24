【JAF茨城】8月2日(日)・石岡市　小学生向け親子ゴーカート体験会を初開催　～親子で楽しむ「レーサー気分」のコース走行体験～

一般社団法人 日本自動車連盟オートランドテクノ ゴーカート走行イメージイベント詳細・お申込み :https://area.jaf.or.jp/area/2026/06/kanto/ibaraki/events/gokart-event20260802?utm_campaign=08prtimes&utm_source=2026-006&utm_medium=referral

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）茨城支部（支部長・幡谷史朗）は、2026年8月2日（日）オートランドテクノ（茨城県石岡市）にて、小学生とその保護者を対象としたゴーカート体験走行イベントを初めて開催します。

本イベントは、モータースポーツに親しむ機会の創出を目的に、初めての方でも安心して参加できる環境のもと、親子で楽しみながら実際のコースを走行し、ゴーカートの魅力を体験していただくものです。

開催背景

近年、子どもたちが実際に体を動かしながら学べる体験機会の重要性があらためて注目されており、親子で参加できる体験型イベントへの関心も高まっています。また、モータースポーツの競技分野においても、ジュニア世代の参加が広がりつつあり、若年層が早期から競技に触れる機会へのニーズが高まっています。

一方で、ゴーカートをはじめとしたモータースポーツは、興味があっても「触れる機会が少ない」「始めるにはハードルが高い」と感じられることも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、本イベントでは、小学生とその保護者を対象に、基本的な運転操作やルールから丁寧にお伝えする、ゴーカート体験走行を実施します。クルマを操作する楽しさに触れていただくことで、モータースポーツへの関心の入り口となる機会を提供します。

イベント概要

ゴーカート体験走行では、お子様と保護者がそれぞれゴーカートに乗車し、同時にコースを1周ずつ2回体験。お子様の1回目または2回目いずれか速いタイムで1位～3位を表彰します（午前・午後それぞれ）。

当日は、会場となるオートランドテクノのインストラクターによる操作説明を行い、初心者でも安心してご参加いただける内容としています。また、運転に必要な基本的な操作やルールに触れることで、将来的な安全意識の向上にもつなげていきます。

・日時：2026年8月2日（日） (1) 9:00～12:30、 (2) 13:30～17:00

・会場：オートランドテクノ（茨城県石岡市半ノ木11210-1）

・対象：小学生とその保護者（JAF会員有無は不問）

・内容：ゴーカート体験走行、操作説明、子ども安全免許証発行

・参加費：一組9,800円（小学生1名、保護者1名）※コース・カート使用料金、保険料含む

・定員：各回12組 ※応募者多数の場合は抽選

・参加申込：2026年7月22日(水)23:55まで