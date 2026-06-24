MDRT、2026年MDRTアニュアル・ミーティングを米アナハイムにて開催















生命保険・金融サービス業界の卓越した専門家が集結し、



イノベーション、リーダーシップ、人とのつながりが生み出す価値を探る

生命保険・金融サービス業界の卓越した専門家で構成される組織であるMDRT（Million Dollar Round Table、本部：米国、以下MDRT）は、2026年6月7日から10日にかけて、米国カリフォルニア州アナハイムにおいて「2026年MDRTアニュアル・ミーティング」を開催しました。

本イベントには、53の国と地域から約5,000名が参加しました。会期中には7言語で計128のセッションが実施され、基調講演、教育セッション、会員同士の学び合い、そしてネットワーキングの機会を通じて、ビジネスの発展や顧客との関係強化につながる知見を共有しました。今年のアニュアル・ミーティングでは、リーダーシップ開発、変化する顧客ニーズへの対応、ビジネス成長戦略、そして金融サービス業界におけるテクノロジーや人工知能（AI）の活用など、業界の未来を形づくる重要なテーマが取り上げられました。講演やディスカッションを通じて、イノベーションを取り入れながらも、人との真摯なつながりを大切にし、顧客に長期的な価値を提供することが重要であると強調されました。















オープニングセッションで講演するMDRT会長のジョン・F・ニコルズ（John F. Nichols)

メイン・プラットフォームおよびフォーカス・セッションでは、世界各国から集まった講演者や業界リーダーが、コミュニケーション、レジリエンス（回復力）、イノベーション、そしてプロフェッショナルとしての成長に関する実践的な知見を共有しました。なかでも、未来学者でありXR（クロスリアリティ）分野の専門家であるヘレン・パパジアニス博士（Dr. Helen Papagiannis）は、人工知能（AI）や没入型テクノロジーが、人々の情報との向き合い方や未来の可能性をどのように変えていくのかについて講演しました。また、ジャーナリストであり作家のマリアナ・アテンシオ（Mariana Atencio）氏は、顧客との関係において信頼を築くために重要となる信頼性、誠実さ、そして一貫性について語りました。そのほかのセッションでも、次世代のアドバイザー育成、強い組織文化の構築、そして卓越した顧客サービスとリーダーシップの実現に向けたさまざまな戦略が紹介されました。今年のアニュアル・ミーティングでは、金融サービスの専門家が顧客との信頼関係やつながりを維持しながら、AIやデジタルツールをどのように業務に取り入れていくかも重要なテーマの一つとなりました。参加者は、テクノロジーを活用して業務効率やコミュニケーションの質を高めながらも、顧客体験の向上に不可欠な「人とのつながり」の価値を維持するためのさまざまなアイデアや実践例について学びました。福本信之 （MDRT会員歴30年、Court of the Table 24回、Top of the Table 18回）は次のように述べています。「MDRTアニュアル・ミーティングの参加はMDRT終身会員になったのがきっかけでした。今考えたらもっと早く行くべきだったと思います。日本から参加する他社のトップエージェントと深く繋がることで帰国後も切磋琢磨できる戦友が見つかります。自分を見つめ直すいい機会です。普通の研修と違い自宅から遠く離れたところで情報交換や悩みの共有ができ、自分の当たり前の基準が引き上げられます。」三井 誠（MDRT会員歴13年、Court of the Table 12回、Top of the Table 10回）は次のように述べています。「MDRTアニュアル・ミーティングでは、ファーストタイマーもベテランも、会員同士が時間を忘れて、経験やセールスアイデアを交換していたことが特に印象に残りました。仲間に会える喜びと、議論を交わす高揚感は、まさにアニュアル・ミーティングに参加する醍醐味です。今回も多くの出会い、学びそして気付きがあり、それをお客様に還元したいという強い意欲を持って帰路につきました。」市川 康之（MDRT会員歴18年、Court of the Table 3回、Top of the Table 1回）は次のように述べています。「MDRTアニュアル・ミーティングの価値は、世界中の成功者と出会い、自分の現在地を確認できることです。トッププレイヤーたちの考え方や行動に触れることで、自分の強みと課題が明確になります。また、多くのお客様や家族、仲間の支えがあって参加できていることへの感謝を改めて実感する機会でもあります。そして何より、成長は一人ではなく仲間とともにつくるもの。同じ志を持つ仲間との出会いや交流が、自分をさらに高いステージへ導いてくれると感じています。」また、日本から参加した会員向けに12の日本語セッションも開催されました。その中で、平尾 篤史（MDRT会員歴5年、Court of the Table 3回、Top of the Table 1回）による「AIと戦略的連携によるさらなる成果の実現」では、AIや動画ツールを活用した業務効率化や顧客ニーズの把握、さらには税理士との戦略的連携を通じた顧客価値の向上について紹介されました。また、金井 稔（MDRT会員歴18年、Court of the Table 11回、Top of the Table 7回）による「目的の力が人生の質を変える：選択理論を活用した人間関係構築とビジョン形成」では、選択理論を活用したコミュニケーションを通じて顧客との信頼関係を構築し、人生のビジョン形成を支援するアプローチについて共有されました。これらをはじめとする日本語セッションでは、イノベーション、顧客エンゲージメント、そして持続的なビジネス成長に向けた実践的な知見が紹介されました。また、日本から参加した会員は、Japan Chapter Eveningなどのネットワーキング・イベントにも参加し、アナハイムに集った会員同士の交流や関係構築を深めました。















平尾 篤史がフォーカス・セッションにて、AIと戦略的連携を活用した顧客エンゲージメントおよびビジネス成長について講演



















金井 稔が、フォーカス・セッションにて、目的を軸とした人間関係構築と顧客エンゲージメントについて講演

また、MDRTは2026年9月1日付で就任する役員体制を発表しました。会長 Clay Gillespie（クレイ・ギレスピー）、CFP, CLU（MDRT会員歴25年、Court of the Table 23回、Top of the Table 22回）前会長 John F. Nichols（ジョン・F・ニコルズ）、MSM, CLU（MDRT会員歴26年、Court of the Table 21回、Top of the Table 19回）副会長 Aurora L. Tancock（オーロラ・L・タンコック）、 CFP, FLMI（MDRT会員歴25年、Court of the Table 15回、Top of the Table 6回）次席副会長 Simon D. Lister（サイモン・D・リスター）、Dip PFS（MDRT会員歴19年、Court of the Table 19回、Top of the Table 16回）事務局長 Brad Myers（ブラッド・マイヤーズ）、ChFC（MDRT会員歴24年、Court of the Table 15回、Top of the Table 6回）MDRT創立100周年に向けた記念ロゴとテーマを発表6月10日のメイン・プラットフォームのクロージングにおいて、MDRTは2027年に迎える創立100周年に向けた記念ロゴとテーマ「Always Ahead. Always Together.（常に時代の先を見据え、常に仲間とともに）」を発表しました。MDRTは1927年の設立以来、生命保険・金融サービス業界における卓越性と倫理観の向上に取り組んできました。2027年の創立100周年は、その歩みを振り返るとともに、次の100年に向けた新たなスタートを示す節目となります。また、MDRTは2027年6月6日から9日まで米国フロリダ州オーランドで開催される2027年MDRTアニュアル・ミーティングへの参加を呼びかけています。創立100周年に関する詳細は、MDRT創立100周年特設サイト（ https://mdrt100.org/ja/ ）をご覧ください。















2026年6月10日のメイン・プラットフォームのクロージングにおいて発表されたMDRT創立100周年記念ロゴ

参考情報MDRT (Million Dollar Round Table)：https://www.mdrt.org/ja/MDRTアニュアル・ミーティング：https://annualmeeting.mdrt.org/home-jpnMDRT創立100周年特設サイト：https://mdrt100.org/ja/（注）個人名と共に記載している略称の正式な英語名称は下記の通りです。CFP®（Certified Financial Planner™）：国際的に認知されたファイナンシャル・プランニング資格ChFC®（Chartered Financial Consultant®）：総合的なファイナンシャル・プランニング資格CLU®（Chartered Life Underwriter）：生命保険およびリスクマネジメント分野の専門資格Dip PFS（Diploma in Financial Planning）：英国Personal Finance Society認定のファイナンシャル・プランニング資格FLMI（Fellow, Life Management Institute）：生命保険業界における専門資格MSM（Master of Science in Management）：経営学修士MDRTについて1927年に設立されたMDRT（Million Dollar Round Table）は、80を超える国と地域、700社近くの企業に所属する世界トップクラスの生命保険および金融サービスの専門家で構成されるグローバルで独立した組織です。MDRT会員は、高度な専門知識、厳格な倫理基準、そして卓越した顧客サービスを実践しており、その会員資格は生命保険および金融サービス業界における卓越性の国際的な基準として広く認知されています。詳細については、MDRTグローバル本部公式ウェブサイト（https://www.mdrt.org/ja）をご覧ください。本件に関するお問合わせ先MDRT グローバル本部PR事務局（プラップジャパン）マートライE-mail: mdrt@prap.co.jp