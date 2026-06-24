【平日ランチは時間無制限で食べ放題!!】バラエティー豊かな食べ放題『ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜』にて飲茶や台湾カステラ・ティラミスなどが付いたお得なドリンクバー付き『サービスコース』が登場！

沢山のお料理と食後のスイーツも充実!!平日ランチの特別コース登場!!

ニラックス株式会社エクスブルーのHPはこちら :https://www.nilax.jp/store/23

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』や、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』。定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クロッフル』など、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜』。

この度、平日ランチ限定のお得なコース『サービスコース』が新登場！

ランチ営業時間内で、お時間無制限！ゆったりのんびりお楽しみいただけます！

【平日ランチ限定：サービスコースについて】

●ご提供内容

・ブッフェメニュー

・点心3種盛り ※一皿限り

・台湾カステラ

・ティラミス

・ドリンクバー

▼注意事項▼

※ランチの営業時間内のご利用に限ります。

※ご来店からランチ営業時間中は時間無制限でご利用いただけます。

※点心3種盛りは一皿限りのご提供となります。

【サービスコース】メニューのご紹介

『サービスコース』では、通常のブッフェ料理に加え、オーダーをいただいてから蒸したてをご提供する熱々の肉汁たっぷり『自家製小籠包』、『蟹小籠包』、『錦糸卵焼売』の『点心3種』をお楽しみいただけます。

※点心3種は一皿限りのご提供となります。

更に！食後の楽しみも盛りだくさん！

通常のブッフェデザートに加え、ふんわりしっとり食感の『台湾カステラ』と、ほんのりビターでまろやかな味わいの『ティラミス』が食べ放題！

ドリンクバーもついて『時間無制限』！食後のひと時をごゆっくりお過ごしいただけます！

ぜひ、平日ランチは、ごゆっくりと充実の食べ放題をご堪能くださいませ。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 店舗情報 ===

●ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・住所：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽーと横浜2階区画2107

・電話番号：045-929-2635

・予約サイト：https://x.gd/hx4QV

=== 料金 ===

・大人：2,749円（税込）

・シニア：2,299円（税込）

・小学生：1,599円（税込）

=== 注意事項 ===

※点心3種盛りは一皿限りのご提供となり、食べ放題ではございません。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により一部商品を変更させていただく場合もございます。ご了承ください。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務