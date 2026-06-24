Emaar、Emaar Southにゴルフ景観を望む新レジデンス「Golf Fields」を発表【ドバイ不動産】

株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス

ドバイの大手デベロッパー「Emaar」は、Emaar Southにおける新たなレジデンス「Golf Fields」を公開しました。



Golf Fieldsは、緑地とゴルフランドスケープを身近に感じられる住環境を特徴とするプロジェクトです。1～3ベッドルームのレジデンスと3ベッドルームタウンハウスが計画され、18ホールゴルフコース、キッズプレイエリア、屋内外ヨガエリア、BBQエリアなどの共用施設が計画されています。



ドバイ総合研究所グループのDRI Real Estate LLCでは、日本在住の方に向けて、Golf Fieldsを含むドバイ不動産の最新販売状況、エリア選定、購入前に確認すべきポイントに関するご相談を受け付けています。

▼最新の販売状況を確認する

https://driholdings.ae/contact/

緑地とゴルフ景観を身近にするEmaar Southのレジデンス

Golf Fields 完成予想イメージ



Golf Fieldsは、Emaar Southに位置するレジデンスプロジェクトです。



資料では「Exclusive living framed by green horizons」と表現されており、建築デザイン、緑地、ゴルフコースの景観、共用施設が組み合わさる住環境として紹介されています。



ドバイ中心部の高層エリアとは異なり、Golf Fieldsは、ゴルフコースや広がりのある緑地を生活圏に取り入れたい方に向いたプロジェクトとして位置づけられます。都市型の利便性だけでなく、落ち着いた住環境や屋外で過ごす時間を重視する方にとって、検討対象になりやすいレジデンスです。

Golf Fieldsについて

Emaar SouthにおけるGolf Fieldsの配置イメージ



Golf Fieldsは、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、3ベッドルームタウンハウスで構成されるプロジェクトです。



1ベッドルームが93戸、2ベッドルームが59戸、3ベッドルームが22戸、3ベッドルームタウンハウスが7戸と示されています。合計では181戸の構成です。



住戸は、機能性とデザイン性を両立することを意識した設計として紹介されています。室内は、ミニマルな建築、クリーンなライン、素材感を重視したデザインが特徴とされ、落ち着いた上質感を求める方に向けた住空間として整理できます。

物件概要

Golf Fields 室内・ラウンジ完成予想イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/182800/table/3_1_0860fc7991f8935db32a7741595f004e.jpg?v=202606241052 ]

※上記は受領資料に基づく概要です。仕様、販売状況、引き渡し時期、住戸タイプは変更となる場合があります。最新情報は個別にご確認ください。

住戸タイプ・面積・販売価格の目安

1ベッドルーム：93戸 / 約791～961平方フィート / 約5,418万円～（AED 1.26M～）

2ベッドルーム：59戸 / 約1,178～1,401平方フィート / 約8,041万円～（AED 1.87M～）

3ベッドルーム：22戸 / 約1,633～2,150平方フィート / 約1億1,696万円～（AED 2.72M～）

3ベッドルームタウンハウス：7戸 / 約2,670～2,778平方フィート / 約2億1,586万円～（AED 5.02M～）

上記は資料上のStarting Priceをもとに、1AED＝43円で日本円換算した概算です。実際の価格は、販売状況、階数、眺望、住戸タイプ、支払い条件、為替レート等により異なる場合があります。

支払いプラン

予約時：10%（Down Payment）

2026年10月：10%（2nd Instalment）

2027年6月：10%（3rd Instalment）

2027年10月：10%（4th Instalment）

2028年3月：10%（20% Construction Completion）

2028年9月：10%（40% Construction Completion）

2029年2月：10%（60% Construction Completion）

2029年7月：10%（80% Construction Completion）

2030年9月：20%（100% Construction Completion）

支払いスケジュールは、建設進捗に応じた分割支払いとして示されています。実際の購入検討時には、最新の販売資料、契約書面、支払い条件を個別に確認することが重要です。

共用施設・アメニティ

Golf Fieldsでは、ゴルフコースや屋外空間を活かした共用施設が建設される予定です。

・18ホールゴルフコース

・キッズプレイエリア

・屋内外ヨガエリア

・BBQエリア

・プールサイド/屋外ラウンジ

・緑地と歩行空間を活かしたランドスケープ

プールサイド・屋外ラウンジ完成予想イメージゴルフコースとプールを望む共用施設イメージキッズプレイエリア完成予想イメージ

ゴルフコースや緑地を眺めながら過ごせる環境に加え、家族で利用しやすいキッズエリア、日常的な運動やリラックスに使えるヨガエリア、屋外での交流を想定したBBQエリアなどが計画されています。

Golf Fieldsはどのような方に向いているか

Golf Fieldsは、以下のようなニーズを持つ方に向いたプロジェクトです。

・Emaar Southで物件を検討している方

・ゴルフコースや緑地に近い住環境を重視したい方

・1～3ベッドルームのレジデンスを検討している方

・タウンハウスを含めて比較したい方

・家族で使いやすい共用施設を重視したい方

ドバイ不動産をご検討中の方へ

ドバイ総合研究所グループでは、ドバイ不動産の購入、投資、移住、資産分散を検討している日本在住の方に向けて、無料の個別相談を受け付けています。

Golf Fieldsのような新規開発物件は、エリア、デベロッパー、支払いプラン、完成時期、管理体制、出口戦略を分けて確認する必要があります。DRI Real Estate LLCでは、RERAライセンスを持つ現地法人として、ドバイ不動産の最新情報や購入前に確認すべきポイントを日本語で整理しています。

最新の販売状況、空き住戸、価格、支払い条件について確認したい方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

https://driholdings.ae/contact/

会社概要

社名：ドバイ総合研究所ホールディングス

代表者：加藤 宗士

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

設立：2025年8月

事業内容：ホールディングス法人

社名：DRI Real Estate LLC

代表者：加藤 宗士

所在地：Office 1205,Metropolis Tower, Marasi Drive,Business Bay,Dubai

設立：2025年2月

ライセンス番号：1476067

RERAライセンス番号：49195

事業内容：ドバイ不動産売買仲介

注記

本リリース内の物件情報は、受領資料に基づき作成したものです。掲載画像は完成イメージ、アーティスティックイメージ、ライフスタイルイメージを含み、実際の仕様、仕上げ、家具、植栽、設備、眺望等を保証するものではありません。実際の設計、仕上げ、仕様、販売条件は、売買契約書および最新の販売資料をご確認ください。

本リリースは特定の不動産購入、投資判断、税務・法務判断を推奨するものではありません。購入検討にあたっては、ご自身の目的、資金計画、保有期間、リスク許容度を踏まえ、必要に応じて専門家へご確認ください。