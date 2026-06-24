栃木初上陸、全国50店舗目の節目を飾る！ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ 宇都宮戸祭店」が7月3日（金）に新規開店、3連続オープニングキャンペーンを開催

株式会社パンチョ

“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げるスパゲッティーのパンチョ（運営会社：株式会社パンチョ、本社：東京都武蔵野市、社長：野尻圭介）は、栃木県1号店かつ全国50店舗目の節目となる「スパゲッティーのパンチョ 宇都宮戸祭店」を2026年7月3日（金）に新規開店します。

栃木県初進出となる「スパゲッティーのパンチョ 宇都宮戸祭店」は、日光街道（国道119号線）沿い、「宮環上戸祭町」交差点から日光方面へ約300mという、お車でのアクセスに優れた場所に位置しています。店内はカウンター席に加え、テーブル席やボックス席を含む全48席。お一人様はもちろん、ご家族連れやご友人同士のグループでもパンチョのボリューム満点なスパゲッティーを気兼ねなくお楽しみいただける広々とした空間の店舗です。

大型店としてパンチョをめいっぱい楽しんでいただけるよう、バラエティ豊かなメニューをご用意。 パンチョの人気定番であるメガ盛り増量無料のナポリタンとミートソース、「白ナポ」などパンチョオリジナルの別格スパゲッティーやカレー類、女性から支持の高いスープスパゲッティーをラインナップしました。メインメニューに加えてパンチョをもっと楽しめるトッピングやサイドメニュー、お子さまランチ、ソフトドリンクやコーヒー、アルコール類まで豊富に取りそろえた、大型のロードサイド店ならではの“なんでもある楽しさ”でみなさまをお迎えします。

スパゲッティーのパンチョ 宇都宮戸祭店

- オープン日：2026年7月3日（金）- 住所：栃木県宇都宮市上戸祭3-3-8- 電話番号：028-688-8160- 営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー21:30）- 定休日：なし- 席数：48席（テーブル：18席、ボックス：18席、カウンター：12席）- 駐車場：完備- 公式URL：https://naporitanpancho.com/utsunomiya-tomatsuri

※オープン当初期間について、入店待ちのお並び状況によりラストオーダー前に入店を制限させていただく場合があります。ご来店の際は事前に店舗にお問い合わせください※トッピング無料券進呈の毎月「8のつく日（パンチョの日）」は7/8（水）より実施予定です※期間限定メニューは7月以降発売のものより取り扱います

お得なオープニングキャンペーン

【第一弾 7/3（金）～7/5（日）の3日間】

- ナポリタン／ミートソース 100円OFF（割引後：小：780円・並～メガ 880円）- 3日間各日先着50名様限定 パンチョ巾着プレゼント3日間、毎日先着50名にプレゼント！

【第二弾 7/3（金）～7/31（金）】

お食事でもれなく、店舗限定トッピング定期券をプレゼント！

- 期間中に宇都宮戸祭店でお食事のお客様が対象です- 240円のトッピングまで、1度の店舗ご利用で1品無料サービス（有効期限：2026年8月末）

※トッピング無料券に記載の注意書き等もご確認ください

来店のたびに追加トッピングを無料で楽しめちゃう定期券

【第三弾 7/31（金）までにアプリ登録、8/1（土）に王道セットクーポン配信】

公式アプリで宇都宮戸祭店をお気に入り登録すると、トッピング「王道セット」の無料クーポンを配信

- パンチョ公式アプリをダウンロードのうえで、宇都宮戸祭店をお気に入り登録してください- トッピングメニュー「王道セット」無料クーポンを配信（有効期限：2026年8月末）- パンチョ公式アプリはこちらから https://naporitanpancho.com/officialapps(https://naporitanpancho.com/officialapps)

※登録期限日／配信タイミング時点で公式アプリを削除や店舗お気に入り登録を解除している場合はクーポンが配信されないことがあります

※アプリで配信される本無料クーポンは有効期限があります。配信時の説明を必ずご確認ください

※トッピングのみのご注文はできません。お好きなスパゲッティーと合わせてご注文ください

スパゲッティーのパンチョについて

公式アプリは初回ダウンロードでクーポン配信中！

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。店内飲食の場合、メガ盛り以上の麺増量は100gごとに有料で対応いたします／テイクアウト・デリバリーは対象外（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

フランチャイズ加盟オーナー募集中！

- 公式ホームページ https://naporitanpancho.com(https://naporitanpancho.com/)- 公式X https://x.com/napopancho(https://x.com/napopancho)- パンチョ大王X https://x.com/top_of_pancho(https://x.com/top_of_pancho)- 公式Instagram https://www.instagram.com/panchonaporitan(https://www.instagram.com/panchonaporitan)- 公式TikTok https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho(https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho)- 公式YouTube https://www.youtube.com/@pancho_8888(https://www.youtube.com/@pancho_8888)▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

スパゲッティーのパンチョは現在、全国100店舗計画の真っただ中。「改めてナポリタンは旨いと言わせたい」理念に共感していただき、全国に旨いナポリタン専門店を一緒に広げていただけるオーナー様を募集しております。フランチャイズ店様の専任スーパーバイザーや店舗開発部スタッフが、パンチョ店舗立ち上げから日々の運営まで、常にサポートいたします！

パンチョで飲食にオーナーをめざす「独立支援制度」スタート！

- パンチョ フランチャイズ募集ページ https://naporitanpancho.com/fc(https://naporitanpancho.com/fc)

「独立開業したい！」「飲食店オーナーになりたい！」そんな飲食業界人の夢をかなえる「独立支援制度」がパンチョで始まりました。飲食初心者でも他業種からのコンバートでも大丈夫。パンチョの人気店で店舗運営から経営まで、社員として働きながらみっちり覚えていただき、機が熟したら人気店をそのまま引き継いで独立いただける制度です。社員で働いている間はお給料も福利厚生もバッチリで、リスクは最小限・夢は最大限のパンチョ独立支援制度に、ぜひご応募ください！

・パンチョ 独立支援制度ページ https://naporitanpancho.com/recruit/entrepreneur(https://naporitanpancho.com/recruit/entrepreneur)

株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、社長：野尻 圭介）は、株式会社B級グルメ研究所ホールディングス(https://www.bqlab.co.jp/)・株式会社ファイブグループ(https://five-group.co.jp/)の関連企業です。