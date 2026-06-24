富岡郵便局長への「集落支援員」委嘱状交付式を開催します！

▮趣旨

富岡町役場

富岡町では、町民の皆様の声を丁寧にお聞きし、分かりやすく情報を届けるため、広聴力・広報力の向上に注力しています。令和8年1月に、日本郵便から総務省が推進する集落支援員業務の委託提案を受け、庁内における協議・検討を進めてきました。

郵便局長は、地域に身近で住民との接点が多く、地域事情に精通しているため、集落支援員として活動することにより、住民の声を把握し、町と地域をつなぐ役割が期待できると判断し、令和8年7月1日から富岡郵便局長に集落支援員を委嘱することとしました。

今回の委嘱を通して、地域の実情をより的確にとらえ、広聴と広報の両面から住民サービスの向上を図ってまいります。

なお、日本郵便株式会社との「集落支援員」の事務を委託は、福島県で初めてとなります。

▮日時・場所

令和８年7月1日（水）9時30分開式 ／ 富岡町役場 正庁

※同日10時20分から、富岡郵便局において、第1回目となる町民相談会を実施します。

▮主な出席者

●富岡町 ●日本郵便株式会社

町長 山本 育男 執行役員 東北支社長 斎藤 貴 様

副町長 宮川 大志 鹿島郵便局 局長 高橋 圭二 様

企画課長 畠山 信也 （福島県東部地区連絡会 地区統括局長）

富岡郵便局 局長 三好 宏一 様

▮注意事項

●取材にあたりましては、必ず担当者の指示に従ってください。

●取材する方は、必ず社名入りの腕章を着用してください。