ドローン国家資格講習の“現場標準”へ。累計2,000枚超販売の「2mランディングパッド」を再販

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林 康宏）は、ドローン国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の実地講習・修了審査用として開発した、直径2mの大型ランディングパッドを再販します。

本製品は2023年の発売以来、累計2,000枚以上を販売し、全国300社以上の登録講習機関・ドローンスクール等で導入されています。国家資格制度の開始以降、実地講習や修了審査の現場で使用される備品として定着しており、現在も追加導入や買い替えに関する問い合わせが続いています。

再販の背景

数多くの登録講習機関が採用。監査基準を満たした2mランディングパッド

今回の再販は、単なる追加生産ではなく、発売から数年が経過したことによる買い替え需要、複数会場での追加導入、新規開校などに伴う導入ニーズに対応するものです。

国家資格講習の現場では、屋内・屋外を問わず、離着陸位置を明確に示せる大型ランディングパッドが必要とされます。本製品は、修了審査に適合した直径2mという大型サイズながら、折りたたみ式で持ち運びしやすく、講習会場で扱いやすい仕様となっています。

登録講習機関に選ばれてきた理由

導入実績

製品概要

- 直径2mで、実地講習・修了審査の会場設営に使いやすい- 両面使用可能で、会場や用途に応じて色を使い分けられる- 収納時はコンパクトで、持ち運びや保管がしやすい- ペグ留め対応で、屋外講習でも使用しやすい- 3枚セット販売により、講習コースの設営に導入しやすい※採用数は当社調べ。登録講習機関として登録されている603社・団体のうち、300社以上が購入（2026年5月時点）

製品名：ドローン専用2mランディングパッド

サイズ：直径2,000mm

収納時：直径約750mm

素 材：300Dポリエステル

重 量：約1.38kg（ケース込）

仕 様：両面使用（2色）、ペグ留め対応

用 途：登録講習機関、実地講習、修了審査、産業用ドローンの離着陸など

価 格：54,000円（3枚セット／送料無料／税別）／21,000円（1枚／送料別途／税別）

お申し込みは注文フォームから

Aタイプ（表面:ブルー／裏面:イエロー）Bタイプ（表面:レッド／裏面:ネイビー）Cタイプ（表面:イエロー／裏面:グリーン）Dタイプ（表面:チェリーレッド／裏面:スカイブルー）

注文フォーム https://forms.gle/wU8N3fqZoc1QXWGa7

会社概要

株式会社スペースワン（URL： https://spacexone.com/）

本 社：福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

代 表 者：代表取締役 小林 康宏

設 立：1996年8月8日

事業内容：福島県産品を中心とした販売企画事業、空中ドローン、水中ドローンの人材育成、点検・調査、販売事業、各種制作事業、各種コンサルティング事業