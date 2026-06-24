キリンビジネスシステムが、CRM/MAツール 「カスタマーリングス」 を導入

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071）)は、CRM/MAツール 「Customer Rings（以下：カスタマーリングス）」 をキリンビジネスシステム株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：石川 雅子、以下、キリンビジネスシステム）に導入いただいたことをお知らせいたします。

■顧客満足度の向上に向けた情報を発信するためのマーケティング基盤として導入

キリンビジネスシステムでは、キャンペーンや各種顧客接点を通じて蓄積される顧客データを活用し、顧客との関係構築に取り組んでいます。この度、顧客満足度のさらなる向上に向け、WebサイトやLINE、各種キャンペーンなど複数チャネルにまたがる顧客接点を統合的に管理し、より効果的な情報発信を行うためのマーケティング基盤として 「カスタマーリングス」 を導入いただきました。

本導入により、1,400万人規模の顧客に対して安定して情報発信できる環境が整備され、必要なタイミングで最適なアクションへ繋げられる柔軟な運用を可能となります。これにより、顧客体験の質を一層高め、ブランドへの愛着を深めていく取り組みを推進します。

【キリンビジネスシステム株式会社 担当者様からのコメント】

既に会員制の生ビール宅配サービス 「キリンホームタップ」 でカスタマーリングスを導入しており、サポートの手厚さと導入実績の安心感から、マーケティング基盤でもカスタマーリングスを選びました。1,400万件という大規模なデータを最大限に活かし、お客様の満足度をさらに高めるため、より効率的かつ効果的な情報発信を実現していきたいと考えています。

＜カスタマーリングスについて＞

「カスタマーリングス（https://www.customer-rings.com/）」 は、顧客１人ひとりを見える化し、顧客起点でのマーケティングを実現するマーケティングプラットフォームです。これまで850社以上に導入されており、豊富なコンサルティング経験から培ったCRM（顧客管理・分析・活用）ノウハウと、MA（マーケティングオートメーション）の2つを融合させ、最新のマーケティングトレンドに合わせて進化してきました。

また、近年注目を集める生成AI技術を積極的に組み込み、マーケティング業務の一層の効率化・高度化を目指した新機能の開発に注力しております。

施策や分析の業務効率化だけではなく、顧客理解までご支援するシステムのご提供を通じ、皆様の顧客起点でのCRM活動をご支援いたします。

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は 『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』 として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを 「見える化」 し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」 や 「データマイニング」 などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行なっています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行なっています。