CloudFastenerの急成長を、ヘプタゴンの「インソース型」支援が後押し

株式会社ヘプタゴン右：サイバーセキュリティクラウド 事業開発部長 山本 純様、左：ヘプタゴン クラウドアーキテクト 三浦 一樹

地域課題は地域企業が解決する「ビジネスの地産地消」のもと、青森を拠点に企業の事業開発・支援を行う株式会社ヘプタゴン（所在地：青森県三沢市、代表取締役社長：立花拓也、以下 ヘプタゴン）は、株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：小池 敏弘、以下 サイバーセキュリティクラウド）が提供する「CloudFastener（クラウドファスナー）」の事業立ち上げ期から支援しています。

ヘプタゴンは、同サービスのAWS環境構築やアプリケーションとサードパーティツールとの連携を起点に、開発・運用・伴走支援を組み合わせたサービス提供を行い、支援開始から同サービスが急成長する中で、事業拡大を力強く支援しました。

■ 背景と目的

サイバーセキュリティクラウドが提供する「CloudFastener」は、パブリッククラウド環境を包括的に保護するマネージドセキュリティサービスです。CloudFastenerは、2023年10月11日にサービスの提供が開始され、単なるツール提供にとどまらない、専任チームがお客様のクラウド環境に合わせたセキュリティ運用を支援することを特徴としています。

ヘプタゴンは、CloudFastenerの提供体制を支えるパートナーとして事業立ち上げ期から支援しています。AWS環境構築やアプリケーションとサードパーティツールのインテグレーションを起点に、現在では開発・運用・伴走支援を組み合わせたサービスデリバリーを通じて、CloudFastener の事業成長をともに支えています。

機動力が求められるCloudFastenerの立ち上げにおいて、サイバーセキュリティクラウド 事業開発部長 山本 純様は「ヘプタゴンの支援により、お客様への対応品質を保ちながら、CloudFastenerの事業成長をよりスピーディに進めることができた。専門人材が高付加価値業務に集中できる体制づくりにおいて、ヘプタゴンの存在は大きかった。」と、ヘプタゴンとの協働体制による効果を述べました。

■ 支援による具体的な効果

効果１.：ヘプタゴンとの協働体制により「ワンチーム」の支援体制を実現。要件通りにこなす外注ではなく、課題解決から一緒に考える機動力の高い体制で、立ち上げ期の事業拡大を力強く支援

ヘプタゴンのフルマネージド、ディベロップメント、伴走支援を組み合わせた「ワンチーム」協働体制で、CloudFastenerの事業は、立ち上げ期から大きく成長した。ヘプタゴンの支援は、一般的なSESやコンサルとは異なり、業務を単発の作業で終わらせるのではなく、CloudFastenerの中に資産として残る形にする。ノウハウを社内に蓄積し、ビジネス基盤を構築できたことで、営業チームによる新規顧客の拡大に対応できた。

効果２.：業務を定型化・仕組み化できたことで、テクニカルアカウントマネージャー（TAM）が高付加価値業務に集中できる体制を実現し、対応品質も向上

ヘプタゴンとの分業体制により、TAMが本質的な業務に注力できる体制を構築できた。ヘプタゴンが運用側を支援し、定型化・仕組み化できる部分を巻き取ることで、TAMはお客様とのより本質的な対話や、セキュリティ判断に集中できた。結果的にTAMはお客様との「知的創造活動」ともいえる本質的な時間に集中できるようになり、対応品質を向上し、高い顧客満足度を維持しながら、事業拡大のスピードも加速できた。

効果３.：AWS関連のアラートの大量発生時にも、優先順位付けや是正対応を円滑にする仕組みづくりにより、CloudFastener の開発・運用体制が強化

CloudFastenerのお客様のAWS関連のセキュリティアラート対応や運用体制の拡張が課題になっていたが、ヘプタゴンのMSP（マネージド・サービス・プロバイダ）の知見を活かした業務設計やインテグレーション設計により、AWS環境構築やツール連携、アラート対応を効率化する仕組みづくりを実現。大量のアラートが発生しても、優先順位付けや是正対応が円滑に進められるようになった。

以上は顧客事例から抜粋、再構成した内容です。サイバーセキュリティクラウドの顧客事例はこちらよりお読みいただけます。

▼サイバーセキュリティクラウド 事例全編はこちら ▼

サイバーセキュリティクラウドの事業成長を支える、ヘプタゴンの「究極のインソース型支援」(https://heptagon.co.jp/showcases/cscloud/)

■ 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役CTO 渡辺 洋司様より

「ヘプタゴンには、常に柔軟かつ迅速にご対応いただき、CloudFastenerの事業成長をともに推進していただきました。ヘプタゴンの支援は単なるアウトソースにとどまらず、当社チームの一員として事業運営に深く関与いただく『究極のインソース型』の支援と呼べるものです。」

■ 今後の展望

株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役CTO 渡辺 洋司様

サイバーセキュリティクラウドは、新規事業であるCloudFastenerの開発・運用基盤をヘプタゴンの伴走支援でより一層強固にできました。今後もヘプタゴンは、AWSとMSPの知見を活かしながら、CloudFastenerのサービス提供の基盤強化を支援いたします。さらに、サイバーセキュリティクラウドとヘプタゴンのワンチーム体制をより一層強化することで、CloudFastenerを利用する企業やお客様のクラウドセキュリティ課題を解決し、CloudFastenerのさらなる事業成長にも貢献してまいります。

【株式会社ヘプタゴンについて】

「世界中の顔を知らない100万人よりも、自分たちの身近な100人をクラウドで幸せにする」を経営理念に掲げ、主に東北地方のお客様に対してクラウド化やデジタルトランスフォーメーション (DX) 支援を行っています。

地方の課題は地方の企業が解決する「ビジネスの地産地消」というビジネスモデルによって、これまで350以上のプロジェクトで実績をあげており、2020年には東北の企業で初となる AWS パートナーネットワーク（APN）アドバンストティアサービスパートナーに認定されました。

近年は AI/IoT 技術を用いた地方自治体や地場産業の DX 支援にも力を入れており、先端技術を取り入れ成長する意欲的な企業とヘプタゴンが協力して、生産性の向上や業務の改善、新しい働き方の導入支援などを進めています。

テクノロジーによる事業の成長を考えられているお客様は、業種問わず是非ヘプタゴンまで気軽にご相談ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58150/table/35_1_c40d1d0641b325b4a379a78a142fb5c1.jpg?v=202606241052 ]

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。