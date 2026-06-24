カプコンの名作ゲームソフト『大神』の発売20周年を記念し、双葉社から設定画集の完全復刻版が発売！

株式会社双葉社祝・20周年！ 不朽の名作『大神』が再び動き出す『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』 (C)CAPCOM『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』 (C)CAPCOM

2026年4月20日にリリースから20周年をむかえたカプコンのゲームソフト『大神（おおかみ）』。昨年、『大神 完全新作』プロジェクトも発表され、ファンの期待を集めています。

日本画のような美しい世界で紡がれる、心温まる物語

日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”アマテラスとなって数多の生命を取り戻す冒険へ挑むアクションアドベンチャー。爽快なアクションゲームの楽しさやキャラクターを成長させてゆく楽しさに加え独自のゲームシステム“筆しらべ”により困難を乗り越える楽しさがプレイヤーを待っています。独創的な世界観や心温まるストーリー、さまざまなゲームの楽しみを詰め込んだ『大神』は発売から20年近くの歳月を経た今なお、世界中のゲームファンから愛され続けている作品です。

ファン待望の「伝説の一冊」が完全復刻！

その独自の世界観の設定がくまなく網羅された『大神絵草子 絆 ～大神設定画集～』は、発売当時ファン必携のアイテムとして発売されました。長らく入手困難となっていたこの設定画集を、20周年という記念すべきタイミングで復刻することが決定しました。新旧どちらのファンにも手に取っていただきたい一冊です。

■書誌情報

書名：大神繪草子 絆 ～大神設定画集～

オオカミエゾウシ キズナ～オオカミセッテイガシュウ～

判型：A４判

ページ数：288ページ

予定価格：4,950円（税込）

発売予定日：2026年7月30日（木）

※地域、書店によっては前後する場合がございます

ISBN：978-4-575-32092-3

発行：双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845753209230000000

※本書は2006年9月にカプコンが発行した書籍の復刻版であり、同様の内容となります。

■ゲームについての情報

「大神」20周年記念サイト

https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/