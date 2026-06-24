全国1,700地点の水質特性から読み解く“水の味”と地域に根ざした食文化のつながり　クリンスイ、東大との共同研究イベントレポートを公開



















■ブランドサイト読み物「JOURNAL」掲載記事の主なトピックス1.全国約1,700地点の蛇口から採水！科学的に解明される日本の「水の地域性と多様性」東京大学の堀まゆみ先生、小豆川勝見先生らの研究室では、約10年にわたり日本各地の水道水や井戸水の水質成分42成分を測定。これまでに国内約1,700地点、海外約300地点の計約2,000地点におよぶ膨大なデータを蓄積してきました。一般的に「軟水の国」として知られる日本ですが、全国の水を見てみると、その特徴は地域によってさまざまです。たとえば、雪解け水の影響を強く受ける東北地方は、ミネラル分が少ない軟水の傾向が強く、琉球石灰岩地質である沖縄県や火山地質の熊本県では、カルシウムやマグネシウムを多く含む、硬水の傾向が強いことが確認されました。また関東地方（千葉・埼玉・東京）でも、水源となる河川や周辺の地質の違いによって、水の硬度に違いがみられました。地域によって硬度分布に大きなバリエーションがあり、水にも多様性と地域性があることが示されました。