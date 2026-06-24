VTuber / VSinger向けコンテスト発のコンピレーションアルバム『Sparkling Harmony』を6月24日リリース。Kijibatoプロデュースの限定合唱曲を収録。

株式会社STARBASE「Sparkling Harmony」アートワーク

クリエイターのコラボプラットフォーム「FEAT」が主催するVTuber / VSinger向けオリジナル楽曲コンテスト「V Note Fes 2025」から誕生したコンピレーションアルバム『Sparkling Harmony』が、2026年6月24日より各種配信サービスにてリリースされる。約90曲の応募作品から選出された4名の受賞アーティストと、本企画アンバサダー「ChumuNote」の全5組が参加。

本作のリードトラック「Sparkling Harmony」は、著名IPへの楽曲提供実績を持つソングライター・Kijibatoが作詞作編曲を担当。Virtual Popを軸に、クラブミュージックの疾走感とJ-Popのキャッチーなメロディを融合した高揚感あふれるサウンドに仕上がっており、参加アーティスト5名による本作限定の歌唱が収録。

アルバム全体を通しても、エレクトロニックなサウンドを取り入れた楽曲から、温かみのあるポップスやスウィング感を取り入れた楽曲まで、多彩なアプローチを展開。ウィスパーボイスによる繊細な表現から力強いボーカルまで、新世代バーチャルアーティストそれぞれの個性が凝縮された1枚となっている。

各種配信サービス: https://lnk.to/FEAT_SH

●作品概要

【タイトル】Sparkling Harmony

【リリース日】2026年6月24日 (水)

【ジャンル】Virtual Pop / Electronic Pop / J-Pop

【参加アーティスト】ChumuNote, 繭糸, 箱乃なかみ, ミドリノハサミ, ちも＊

【リードトラック制作】Kijibato

【各種配信サービス】https://lnk.to/FEAT_SH

●参加アーティスト / クリエイター プロフィール

【ChumuNote】

「こんまんぼぅ！」

MOLA STUDIO1期生兼代表。マンボウリュックを背負った猫。”新しいことに挑戦する”をモットーに突き進む。

X: https://x.com/tmgnrei

YouTube: https://www.youtube.com/@ChumuNote

【繭糸】

「ゆるみ」をコンセプトに活動するシルキーボイスの弾き語りお蚕さまVSinger。オルタナティブ、エレクトロポップを基調とした、“どこかほっこりするノスタルジー”の音楽性を持ち、音楽制作やイベント企画など多角的なプロデュースを行う。VTuberユニット「myme(from ゆるみ部)」のメンバーとしても活動中。

X: https://x.com/silk_mayui

YouTube: https://www.youtube.com/@silk_mayui

【箱乃なかみ】

VTuberとしては皆を笑わせるピエロ="おもしれー女"になること、VSingerとしては歌を通して“最高のエンターテイナー”を体現し、皆の記憶に残る存在になることが目標。毛先の芝色の割合は競馬での回収率が下がるほど増えていき、現在めちゃくちゃマイナス収支のため、人前に出る時はカラースプレーを3缶使ってピンクに染めているらしい。

X: https://x.com/nakami_hakono

YouTube: https://www.youtube.com/@HakonoNakami

【ミドリノハサミ】

豊かな歌声で幅広く表現する。同人音楽ボーカル・歌ってみた・楽器演奏等、様々な形で活動しており、人と一緒に音を合わせることや作品を作ることを大切にしている。個人サークル「scissors box」からオリジナル曲のCDをリリース。メタバースでのライブや歌の配信を行っている。

X: https://x.com/midorihasami

YouTube: https://youtube.com/@MidoriNoHasami

【ちも＊】

VRChatとYouTubeを主な活動拠点とする、物語を書いて歌い紡ぐバーチャルシンガーソングライター。

2022年末に活動を開始し、「リアルとバーチャルを繋げる」をコンセプトに活躍中。

大阪スクールオブミュージック専門学校（OSM）のVTuberエンターテインメント本科コース講師として、次世代クリエイターの育成にも尽力している。

X: https://x.com/chimonimochi

YouTube: https://youtube.com/@chimo_vtuber

【Kijibato】（合唱曲 作詞作編曲）

作家事務所「ドリームモンスター」所属。アニソンや各種コンテンツの作編曲・作詞を手掛ける。

邦楽ロックやアニソンの影響を受けた「キャッチーさ」と、「クラブ・サンプリング要素」との融合が得意。

とりわけクラブ要素を取り入れた楽曲や電波ソングで定評を得ている。

X: https://x.com/Kijibato8

YouTube: https://youtube.com/@KijibatoOfficial

【FEAT】（企画・運営）

クリエイターファーストのコラボコミュニティ。

インディペンデントなアーティストが自由につながり、共同制作が行えるプラットフォーム。

Web: https://feat.kurogo.studio

X: https://x.com/FEAT_OfficialJP