Fable England、小さな蜂が届ける毎日のときめき。ブランドの象徴「Bee コレクション」に新作が登場

Supamax Limited

英国発のアクセサリー＆バッグブランド「Fable England（フェイブル・イングランド）」は、ブランドを象徴する「Bee Collection（ビー コレクション）」の新作を2026年6月10日に発表しました。

Fable Englandにとって、蜂は特別な意味を持つモチーフです。ブランド誕生以来、物語の中心にあり続ける蜂は、勇気、決意、つながり、そして希望を象徴してきました。物語、ノスタルジー、自然から着想を得るFable Englandは、ブランドを代表する人気コレクションに新たなアイテムを迎えます。

Bee コレクションはこちら https://www.fableengland.com/ja-jp/collections/bee

Bee コレクションについて

ビー刺繍入り キルティングポーチ ベルベット ローズピンク

繊細なディテールと美しいクラフトマンシップが光る新作は、日常にやさしく寄り添うアイテムとしてデザインされました。キルティングベルベットの財布やポーチ、遊び心あふれるスカーフ、刺繍入りのカメラバッグなど、実用性とFable Englandならではの物語性を兼ね備えています。

ビー刺繍入り キルティング二つ折り財布 ベルベット ローズピンク

ビンテージの宝物や自然界の美しさから着想を得た本コレクションでは、やわらかなローズピンクのベルベット素材に繊細な蜂の刺繍を施しました。キルティング加工された表面を蜂のモチーフが彩り、タイムレスでありながら遊び心のあるデザインに仕上げています。

ビー刺繍入り キルティング ジュエリーロール ベルベットローズピンク

また、花々と蜂を描いた新作スカーフも登場。首元に巻いたり、ヘアアレンジに取り入れたり、お気に入りのバッグに結んだりと、さまざまなスタイリングを楽しむことができます。

Eve バンダナスカーフ ピンク

文学や民話、自然界の中で愛されてきた蜂は、つながりや優しさ、そして前向きに歩み続ける力を象徴しています。Fable Englandにとって、蜂は深い意味を持つ存在です。

ブランド誕生のきっかけとなったのは、1940年代に作られた繊細な蜂柄のスカーフとの出会いでした。この特別な一枚が、人々の心に寄り添うアクセサリーを通して物語を届けるというブランドの原点につながっています。

新作ラインアップには、「ビー刺繍入り キルティング二つ折り財布」「ビー刺繍入り キルティングポーチ」「ビー刺繍入り キルティング ジュエリーロール」が登場。上品なローズピンクのベルベット素材は、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍します。

Eve スキニースカーフ ピンク

さらに、「Eve バンダナスカーフ ピンク」「Eve スキニースカーフ」「アリス キルティング カメラバッグ」が加わり、実用性とフェミニンな魅力、そしてFable Englandらしい遊び心を表現しています。

アリス キルティング カメラバッグ

大切な方へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな本コレクションは、日常に小さなときめきを届けます。バッグに忍ばせたり、週末の旅行に持ち出したり、日々のコーディネートのアクセントとして取り入れたりと、どこへでも一緒に連れて行きたくなるアイテムです。

Fable Englandについて

Bee コレクション一覧を見る :https://www.fableengland.com/ja-jp/collections/bee英国デザインにこだわったロンドン発祥のブランド

Fable Englandは、お守りのようなチャームや繊細なプリントで知られるロンドン発のブランドです。大切な持ち物に込められた思い出や物語から生まれ、文学、アート、そして自然から着想を得た幻想的で遊び心あふれる英国らしいデザインを展開しています。ファッションジュエリー、アパレル、アクセサリーには、ハンドペイントエナメルや刺繍などの伝統的な技法と厳選した素材を取り入れています。また、環境と動物に配慮したものづくりを大切にしており、ヴィーガン素材の採用に加え、FSC認証パッケージや100％リサイクル紙の配送箱を使用するなど、サステナブルな取り組みも進めています。

Fable England 公式サイト https://www.fableengland.com/ja-jp

お問い合わせ先

詳細情報、画像素材、サンプルのご依頼は、Fable England 日本PR担当までお問い合わせください。

Fable Englandの商品は、世界各国へ配送しています。

公式SNS

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会社概要

会社名：Supamax Limited

所在地：LABS Atrium, Chalk Farm Road, London, England, NW1 8AH, United Kingdom

代表者名：Dong Xia

デジタルマーケティング責任者：Kleber de Carvalho