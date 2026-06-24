夏休みの旅行・帰省に。トキエアサマーセール開催

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：長谷川政樹 以下トキエア）は、2026年7月ご搭乗分を対象とした「トキエアサマーセール」を開催いたします。

本セールでは、対象路線を平日7,000円（税込）、土日祝9,000円（税込）の特別運賃で販売いたします。

夏休みのご旅行やご帰省、ご家族・ご友人とのお出かけなど、夏本番の移動にご利用いただきやすい運賃をご用意しました。

新潟・札幌（丘珠）・名古屋（中部）を結ぶトキエアの空旅で、夏の思い出づくりをお楽しみください。

キャンペーン概要

販売期間：2026年6月24日（水）12:00 ～ 7月28日（火）23:59

搭乗期間：2026年7月3日（金）～ 7月31日（金）

運 賃：平日 7,000円（税込）／土日祝 9,000円（税込）

対象路線：名古屋（中部）-札幌（丘珠）、新潟-札幌（丘珠）、新潟-名古屋（中部）

販売場所：トキエア公式HP https://tokiair.com/r/summer_sale_press

※PSFCが別途必要になる場合がございます。

※座席数限定・一部対象外の便がございます。

※新潟発着は火・水・木運航のみ対象となります

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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広報担当 /pr@tokiac.com