古坂大魔王が『TickTockTalk♪』に登場！独自の時計選びと人生の転機を語る。TOKYO FMにて6月28日(日)より3週連続放送

株式会社ベスト販売

時計専門誌『クロノス日本版』編集長 広田雅将氏が時計を愛するゲストをお招きし、ゲストが愛する時計との出会いや、それにまつわる人生の転機などのエピソードを紐解き、ゲストがこれまで歩んできた「時」に耳を傾けるラジオ番組。

2026年6月28日・7月5日・12日の3週にわたってお届けするのは、お笑いタレントの古坂 大魔王氏です。愛用する時計やその時計にまつわるエピソードをぜひお聴きください♪

プロフィール

1992年お笑い芸人「底ぬけAIR-LINE」 でデビュー。ピコ太郎プロデューサー。文部科学省・CCC大使、UNEPサステナビリティアクションアドバイザー。現在は、バラエティ番組をはじめ、コメンテーターとして情報番組への出演、世界のトップランナーと音楽、エンターテインメント等についてトークセッションを行うなど、幅広い分野で活躍中。

収録中のお話をちょこっと公開(秘)️

他の人が流行らせているものや王道とされるものをあえて避け、常に人がやっていない「隙間」を狙う独自のスタイルを貫く古坂さん。購入された時計も大半の人が選ばないモデルで、勢いで購入したそうです。ぜひラジオでお聞きください♪

ラジオ番組 BEST ISHIDA presents 『Tick Tock Talk♪』

クロノス日本版 広田編集長との熱い時計談義を通じて、時計の選び方や魅力を発信し、ゲストの方々の時計愛やヒストリーなど他では聞けない時計に関する思い出話をお届けいたします。

この番組は、時計ファンだけではなく、文化や伝統に興味を持つ方々にもお楽しみいただける内容となっております。

【放送日時】毎週日曜日 20:00～20:30（事情により変更になる場合があります）

広田編集長と古坂 大魔王氏

アフタートークは後日、クロノス日本版のYouTubeチャンネルで配信されます。

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BEST ISHIDA

株式会社ベスト販売は、日本最大級の規模を誇る正規時計と中古時計を取り扱う時計販売店です。時計を熟知したスタッフで構成され、一人一人に合った腕時計をご提供しております。オンライン接客も対応しておりますので、来店なく時計を見ていただき、お楽しみいただくことも可能です。

「ISHIDA新宿」を拠点とし、表参道エリア最大級の面積とブランド数を誇る「ISHIDA表参道」、「カルティエ」「ブレゲ」などラグジュアリーブランドを中心に取り扱う札幌随一の店舗「ISHIDA N43°」、日本初の「TimeVallee Azabudai Hills」、世界初のブライトリングオンリーショップである「ブライトリングブティック銀座」を展開しております。

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【BEST ISHIDA 店舗】

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