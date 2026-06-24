リアルタイム音声AIのKotoba Technologies、シードラウンドにて1,000万米ドル(約16億円)を追加調達

株式会社Kotoba Technologies Japan

東アジア言語に最適化したリアルタイム音声AIモデルを開発する Kotoba Technologies, Inc. （本社：米国サンフランシスコ、研究開発拠点：東京都千代田区）は、本日、シードラウンドにて追加で1,000万米ドル(約16億円)の資金調達を実施したことを発表しました。本ラウンドは Kindred Ventures がリードし、Salesforce Ventures および Sony Innovation Fund が参画しました。これにより、当社の累計調達額は2,300万米ドル(約37億円)となりました。

◆テクノロジー

当社の音声基盤モデル「Koto」は、AIエージェント、スマートハードウェアデバイス、同時音声翻訳といったリアルタイム音声アプリケーション向けに開発されており、日本語・韓国語・中国語において業界最高水準の性能を発揮します。

「Koto」は、ユースケースに応じて柔軟な提供形態を選択できます。

- 音声対音声（S2S）モデルに加え、超低遅延の音声認識（ASR）および音声合成（TTS）モデルとして利用可能。- データセンターおよびオンデバイス（スマートフォンやウェアラブル端末を含む）の双方への展開が可能。◆今後の展望

当社は、今回調達した資金を、東アジアにおける音声AIプラットフォームの中核となる以下の3つの重点領域に投じます。

- 音声対音声（S2S）：「Koto」は同時翻訳において2秒未満の遅延を実証済みです。本モデルへの投資をさらに進め、同時翻訳の品質向上を継続しつつ、AIエージェントやスマートデバイスなど、より広範なユースケースへ展開します。- オンデバイス展開：「Koto」はすでにアジアおよび米国の法人顧客のもとでオンデバイス稼働しています。当社は、エッジチップ上での効率的な動作に一層注力するとともに、パートナーシップを通じて自動車・電子機器・AIウェアラブルといった幅広い流通チャネルの開拓を進めます。- エージェント展開：世界中の法人顧客に向けて「Koto」エコシステムの利便性をさらに高め、アジア市場への展開を加速します。これには、モデルエコシステムの開発に加え、フォワードデプロイ（顧客先への導入支援）の取り組みが含まれます。◆API／SDK のリリース

「Koto」はすでに、Fortune Global 500企業やAIネイティブな急成長スタートアップをはじめとする世界有数の組織で本番運用されています。これらの導入事例では、AI音声エージェント、コンタクトセンター向け音声インターフェース、ウェアラブルデバイス、AIによる同時翻訳などを支えています。

API/SDKのアルファ版公開

開発者の利用をさらに広げるため、APIのアルファ版と、扱いやすいPython SDKを公開しました。S2S同時翻訳モデルおよび超低遅延の音声認識・音声合成モデルはAPI経由で利用可能となり、オンデバイスモデルもAPI／SDKを通じてお試しいただけます。当社は今後もAPI／SDKエコシステムの拡充に取り組んでまいります。詳細はAPIに関する発表(https://site.kotoba.tech/news/announcing-the-kotoba-api-sdk-alpha-speech-to-speech-streaming-stt-and-tts-for-builders)をご覧ください。

◆急成長する「Kotoba」同時通訳アプリ

当社の基盤モデル「Koto」は、当社の同時通訳アプリ「Kotoba」を通じて、東アジア全域のプロシューマーおよび法人ユーザーに広くご利用いただいています。本アプリは、フラッグシップ品質のシームレスな同時翻訳、議事録作成、AI要約を提供し、ビジネスシーンはもちろん、エンターテインメントや観光をはじめとするさまざまな場面で、21言語（うち「Koto」の主要ターゲットは5言語）にわたるリアルタイムの多言語コミュニケーションを実現します。

6月には、11の新機能を追加する大型アップデートを実施し、あわせてUI/UXも大幅に改善しました。さらに、リモート会議向けのミーティングエージェント機能を7月にリリース予定で、法人向けサポートの強化も進めています。同時通訳アプリ「Kotoba」の利用者数はすでに18万人を突破し、1日あたりのダウンロード数も伸び続け、東アジア市場で急速な成長を続けています。

◆投資家からのコメント

Steve Jang｜Kindred Ventures 創業者兼マネージング・パートナー

「アジアには約50億人もの人々が暮らしており、その中でもまず東アジア諸国だけで16億人を占めています。世界の知識労働者のおよそ半数が、アジアの言語を母語としています。アジアの言語が持つ独自の特性を的確に捉えるには、それぞれの言語と市場を深く理解したうえで、独自の学習戦略と学習ループのアプローチが求められます。

Kotobaのリサーチチームは、エージェント向けの高い制御性を備えたパイプラインから、リアルタイムのコミュニケーションや翻訳を実現する極めて高速かつ正確なネイティブのSpeech-to-Speechモデルまで、世界最速にして最も本物に迫る音声モデルの開発に、並々ならぬ集中力と深い専門性をもって取り組んでいます。認識・合成の両面において、同社のKotoモデルファミリー（TTS・STT・Speech-to-Speech）は、米国や欧州の研究機関が開発した既存モデルを上回る性能を示しました。最先端の音声モデル、マルチモーダルエージェント、音声を中心としたウェアラブル、フィジカルAIハードウェア、そしてリアルタイム翻訳という悲願を世界中に届けるというKotobaのミッションを支援できることを、私たちは大変嬉しく思います。」

浅田 賢 Salesforce Ventures パートナー｜山中 翔大郎 Salesforce Ventures プリンシパル

「Kotoba Technologiesは、卓越した研究力と高い事業推進力を兼ね備えた共同創業者チームのもと、世界レベルの音声AIを開発し、その社会実装を着実に進めています。私たちは、同社の高い技術力に加え、ビジネス現場への実装を推進している点に大きな可能性を感じています。Salesforceのグローバルなネットワークと知見を活かし、同社のさらなる事業成長を支援できることを楽しみにしています。」

Austin Noronha｜Sony Ventures-US マネージング・ディレクター

「リアルタイムの音声コミュニケーションは、AIにおいて今なお最も技術的難易度の高い領域の一つです。Kotobaは、翻訳品質と低遅延の両面で実環境における目覚ましい成果を示しており、Speech-to-Speech（音声から音声への直接翻訳）において既存の多くのアプローチを上回っています。初期段階から市場における高い適合性を獲得し、エンタープライズ顧客の間で導入が着実に拡大する中、Kotobaは単なる翻訳アプリケーションにとどまらず、エンタープライズ、通信、エレクトロニクス、コンシューマーをはじめとする幅広い市場での応用が見込まれる音声AIインフラプラットフォームを構築しています。」

■ Kotoba Technologies, Inc. 概要

本社所在地：Levi's Plaza, 1160 Battery St, Suite 100, San Francisco, CA 94111, USA

CEO & Co-founder : Noriyuki Kojima

事業内容 ：リアルタイム音声翻訳・音声AI基盤モデルの研究開発および提供

設立 ：2023年5月

URL ：https://site.kotoba.tech/

X : @kotoba_tech

■日本法人概要

会社名：株式会社Kotoba Technologies Japan

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6F

代表者 ：代表取締役社長 小島 熙之

設立 ：2023年10月

資本金 ：1000万円

事業内容：リアルタイム音声AI基盤モデルの研究開発、プロダクト開発、日本国内事業展開サポート



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Kotoba Technologies Japan

メール：admin@kotoba.tech

企業プラン・イベントお問い合わせ：kotoba_product@kotoba.tech