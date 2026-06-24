orosy、国内の多様な商品を一括で仕入れられる新サービス「orosy API」のクローズドベータを提供開始

orosy株式会社

orosy株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：野口 寛士、以下「当社」）は、事業者が日本国内の多様な商品を一括で仕入れ、自社の販売チャネルに組み込める新サービス「orosy API」のクローズドベータ版の提供を開始しました。あわせて、本日より先行利用いただく事業者の募集を開始します。クローズドベータ申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw-7U2OgRE3HXE7I_2DtVERN_8HMzNUeJwPtxBe8ZBYhLNoA/viewform?usp=dialog)

背景

小売・EC事業者が新たな商品を取り扱う際には、仕入れ先を一社ずつ開拓し、在庫・価格・取引条件をそれぞれ確認・調整する必要があります。取扱商品を広げようとするほど取引先は増え、商品の選定や発注にかかる業務負担は大きくなります。また、扱える商品は各取引先がもつ品揃えの範囲に左右されるため、ラインナップの拡充には相応の時間とコストを要するのが実情です。

新サービスの概要

本サービスは、日本国内の多様な商品を“1本のAPI”で扱える仕組みです。事業者は、取り扱いたい商品を選び、自社のEC・カタログ・店舗・社内ツール・AIエージェントなど、任意の接点にそのまま組み込めます。 特定の取引先の品揃えや発注形式にも縛られず、ご利用になる事業者の構想に応じて、多様な仕入れの形を実現できます。

商品の仕入れ・在庫・配送は、すべて当社が引き受けます。在庫を抱える必要はなく、注文が入った分のみ当社が仕入れ、指定先へ出荷します。 専門的な開発体制がなくても、生成AIを活用して自社向けの組み込みを進めることもできます。

■ APIでできること（一例）

クローズドベータ版について

- 扱いたい商品を探す - キーワード・JANコード・価格帯・在庫から、日本国内の商品を横断的に検索できます。- 自社のサービスに商品を掲載する - カテゴリや配送グループ単位で商品データを取得し、自社のEC・カタログ・アプリにそのまま組み込めます。- そのまま注文・管理する - カートへの投入から発注、注文状況の確認までを、一連の流れで行えます。

クローズドベータ版で提供するAPIは正式版と同一の内容ですが、正式提供との違いは一点のみです。クローズドベータ版では決済がテスト環境であるため、ご注文をいただいても、その注文に基づく実際の買い付け・出荷までは行われません。

但し、クローズドベータ版で提供するAPIは、正式版と同一のため、この期間に把握・構築いただいた組み込みはそのまま活用でき、本番決済の開始後は、ゼロからつくり直すことなく実際の取引へ移行いただけます。

クローズドベータを通じて、新しい仕入れの形にいち早く関心をお寄せいただく事業者の声を、サービスの設計に反映してまいります。いただいたご意見をもとに対応商品の範囲を広げ、正式リリースを目指します。

運営会社「orosy（オロシー）」について

- 対象：日本国内で商品を仕入れ、販売している事業者（EC・小売・カタログ販売など、法人間取引を中心とした事業者）- 提供形態：招待制のクローズドベータ版- 申込方法：申込フォーム：https://forms.gle/ji2FCEZdDFRSjXSK6実績

orosyは2018年の創業以来、小売店向け卸仕入れマーケットプレイス「orosy（オロシー）」の運営を続けてきました。

- 登録ブランド数：約5,000社（日本・海外）- 登録バイヤー数：20,000社以上- 対応国数：20カ国以上

これまで培ってきた国内外ブランドとのネットワークと、法人取引のノウハウを活かし、B2B取引を促進、効率化するサービスを展開いたします。

会社概要

会社名 ： orosy株式会社

代表者 ： 代表取締役 野口 寛士

所在地 ： 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル12-12

設立 ： 2018年5月

資本金 ：1億円

URL ： https://corporate.orosy.com/

事業内容：法人向け仕入れ・ギフトソリューション「orosy」の企画・開発・運営

本件に関するお問い合わせ

orosy API事業部宛 info@orosy.com