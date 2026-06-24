創業140年のい草メーカーが挑む第4弾プロジェクト。日本の空間文化を世界へ。置くだけで和の空間を生み出す「小上がり畳」をKickstarterで先行販売開始

株式会社イケヒコ・コーポレーション

株式会社イケヒコ・コーポレーション（本社：福岡県三潴郡大木町、代表取締役：猪口耕成）は、日本の住文化に根付く「小上がり」空間の考え方を現代の暮らしに取り入れた新商品「Koagari Tatami Platform（小上がり畳）」を、世界最大のクラウドファンディングプラットフォームKickstarterにて先行販売いたします。

畳ヨガマット、5連畳マットレス、畳ピローに続く第4弾プロジェクトとなる今回は、日本人が古くから培ってきた“高さによって空間をゆるやかに区切る文化”に着目。工事不要で置くだけで設置できるモジュール式の小上がり畳として、世界へ発信します。

プロジェクトページ :https://www.kickstarter.com/projects/ikehiko-co/koagari-tatami-platform-to-transform-your-living-space

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s7qs3P-9ObQ ]

■プロジェクト実施の背景

～「日本の空間文化」を届けたい～

日本では古くから、壁や家具で空間を区切るだけではなく、床の高さを変えることで空間に役割を与えてきました。

玄関で靴を脱ぐ。畳の上でくつろぐ。縁側で季節を感じる。

こうした日本独自の住文化は、現代の住宅事情の変化とともに少しずつ姿を消しつつあります。

一方で世の中では、騒音やストレスの多い生活の中で自宅に心を落ち着ける場所を求める人が増えています。

そこで私たちは畳の心地よさと日本の空間づくりの知恵を融合し、「置くだけで和の居場所をつくる」小上がり畳を開発しました。

■商品の特徴

１．工事不要。置くだけで和の空間が完成

組み合わせ自由なモジュール構造により、誰でも簡単に設置可能。どのような住宅でも気軽に日本らしい空間をつくることができます。

２．高さが空間を変える

空間に小さな段差を設けることで、同じ部屋の中でも「くつろぐ場所」「集中する場所」「瞑想する場所」など用途を自然に切り替えることができます。

３．多用途に使える

玄関の腰掛けや、リビングのくつろぎスペース、在宅ワークスペース、瞑想やヨガスペース、ベッドサイドベンチ、読書…など、使い方はいろいろ。ライフスタイルに合わせて自由に活用できます。

４．日本製い草の心地よさ

表面には日本で大切に育てられた天然素材のい草を使用。さらりとした肌触りと自然な香りが、心地よいリラックス空間を演出します。

■商品詳細

●サイズ：約35 x 70 x 25cm

●デザイン：江戸小紋 / 素色（ナチュラル）

●組成：＜置き畳＞表地：い草 中材：木製ボード10ｍｍ ＋ウレタンフォーム（チップ状）5mm 裏地：ポリエステル不織布（滑り止め加工）

＜小上がり＞素材：紙（段ボール/木目調プリント）

●原産国：日本

■Kickstarterプロジェクト概要

プロジェクト名：Koagari Tatami Platform to Transform Your Living Space

募集期間：2026年6月23日(火)20:00 ～ 8月7日(金)23:59

プラットフォーム：Kickstarter

リターン：小上がり畳各種セット

プロジェクトページ：https://www.kickstarter.com/projects/ikehiko-co/koagari-tatami-platform-to-transform-your-living-space(https://www.kickstarter.com/projects/ikehiko-co/koagari-tatami-platform-to-transform-your-living-space)

価格：「小上がり畳」

1セット / 14,000円⇒ 公開割【30%OFF】9,800円

2セット / 28,000円⇒ 公開割【30%OFF】19,600円

4セット / 56,000円⇒ 公開割【30%OFF】39,200円

6セット / 84,000円⇒ 早割【30%OFF】58,800円 他 ＊送料別

■世界へ向けた挑戦

私たちはこれまで、畳ヨガマット、5連畳マットレス、畳ピローを通じて累計1,700名以上のサポーターからご支援をいただきました。

今回の小上がり畳では、畳という素材だけではなく、日本人が大切にしてきた「余白」「間」「くつろぎ」の文化そのものを世界へ届けたいと考えています。

置くだけで生まれる、小さな和の居場所。

このプロジェクトを通じて、日本の住文化の新たな可能性を世界に発信してまいります。

株式会社イケヒコ・コーポレーションについて

福岡県大木町に本社を構えるインテリアメーカーのイケヒコ・コーポレーションは、1886年(明治19年)創業のインテリアメーカーです。い草栽培の一大産地である九州を拠点とし、畳・い草製品をメインとした商品の開発と販売を行ってきました。

私たちは、地場に根付くこのい草産業の継承者として、現代のライフスタイルに合うい草商品をご提供し続けています。

【会社概要】

会社名：株式会社イケヒコ・コーポレーション

本社所在地：〒830-0424 福岡県三潴郡大木町三八松1052

代表取締役：代表取締役社長 猪口 耕成

事業内容：インテリア商品の製造・卸

創業：1886年

電話： 0944-32-1203

HP：https://ikehiko.net/

【Shop ＆ SNS 】

IKEHIKO JAPAN： https://www.ikehikojapan.com/(https://www.ikehikojapan.com/)

イケヒコオンラインショップ：https://www.ikehikoshop.jp/(https://www.ikehikoshop.jp/)

@ikehiko_japan https://www.instagram.com/ikehiko_japan/(https://www.instagram.com/ikehiko_japan/)

@ikehiko_official https://www.instagram.com/ikehiko_official/(https://www.instagram.com/ikehiko_official/)