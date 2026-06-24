【イーカムグループ】UEFA チャンピオンズリーグ2 連覇の名門『パリ・サンジェルマン』より、ストリートで映える大容量ナップザックが新登場！

株式会社イーカムグループ



株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）はフランス・リーグアンの至宝であり、欧州王者のパリ・サンジェルマン（PSG）の公式ライセンスアイテムとして、スタイリッシュな新作「ナップザック」を8月上旬より発売いたします。



■ ワールドカップで躍動する「パリの主役たち」が世界を魅了！

現在、北米大陸を中心に世界中で熱戦が繰り広げられている2026 FIFA ワールドカップにおいて、パリ・サンジェルマンに所属する総勢16 名の所属選手たちが各国の代表チームを牽引し、目覚ましい活躍を見せています。



・フランス代表：ウスマン・デンベレ 選手

世界屈指の超高速ドリブラーであるデンベレ選手は、今大会のフランス代表（レ・ブルー）の前線を牽引。相手DF 陣を翻弄する圧倒的な突破力と高精度なクロスで決定機を量産しており、大会最注目ウインガーとして世界中の視線を集めています。

・ フランス代表：ブラッドリー・バルコラ 選手

同じく強豪フランスの若き才能。先日のセネガル戦では途中出場から電撃的なゴールを奪う大活躍を見せ、デンベレ選手と共にパリが誇る驚異の両翼として機能しています。



・ 韓国代表：李康仁（イ・カンイン）選手

アジアの至宝として大きな期待を背負う彼は、初戦のチェコ戦で見事な同点アシストを記録。チームを2-1 の逆転勝利へと導く圧巻の創造性を披露しました。



・ ポルトガル代表：ジョアン・ネヴィス 選手

コンゴ民主共和国との激戦において、得意のヘディングで見事な先制弾をマーク。MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）に選出される最高の輝きを放っています。同試合ではチームメイトのヴィティーニャ（ヴィトール・フェレイラ）選手も128 本のパスを試み121 本成功という、W杯の歴史を塗り替える前人未到の記録を樹立しました。



・ モロッコ代表＆ブラジル代表：アクラフ・ハキミ 選手 ／ マルキーニョス

選手世界最高峰のディフェンダーである両雄は、モロッコ対ブラジルという今大会屈指の好カードで激突。1-1 の熱戦を繰り広げ、世界のフットボールファンの視線を釘付けにしました。クラブでの栄光にとどまらず、世界の頂点を目指して戦う彼らの「勝者のマインド」が、このナップザックのデザインにも脈々と受け継がれています。



【Price】

ナップザック

■\2,970（tax included）



【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可 能にしています。 イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。 思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。 私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/