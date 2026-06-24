【着けるだけで深呼吸を習慣化】微細な振動で呼吸を思い出すウェルネスブレスレット『Breathelet』がMakuakeにて先行販売開始

株式会社LeaguE

アプリや画面を使わず、腕に着けるだけで呼吸を意識するきっかけを届けるブレスレット『Breathelet（ブリーズレット）』のプロジェクトが、応援購入サービスMakuakeにて2026年6月24日より開始いたしました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/breathelet/

※プロジェクトは「2026年8月9日」までの限定販売となります。

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現代人の多くは、仕事やスマホに追われる毎日の中で、呼吸が浅くなっていることにすら気づけていません。

Breatheletはそんな「呼吸が大事ってわかっているけどできない」という現代の課題を解決するために作られました。

- 画面を見なくていい- アプリを開かなくていい- ただ着けるだけでいい

Breatheletが伝えてくるやさしい微細な振動が深呼吸への気づきを教えてくれます。情報過多な日常に何も足さないミニマルな設計にすることで、意識しなくても呼吸を意識する健康習慣を誰でも無理なく始められるようにすることを目指しています。

商品の特徴

☑ アプリ不要・画面レスのミニマル設計

☑ 微細な振動によるリマインド機能

☑ ランダム振動アルゴリズム

☑ 11.3gの軽量設計と長時間バッテリー

☑ 日常に溶け込むユニセックスデザインと防水性能

アプリ不要・画面レスのミニマル設計

スマートフォンとの常時連携やディスプレイを必要とせず、着用するだけで使用できるシンプルな設計を採用しています。通知に追われる日常から離れ、情報を増やすのではなく、日常の中で自然に取り入れられる心地よい体験を届けます。

微細な振動によるリマインド機能

日常生活や作業を妨げにくい控えめで心地よい振動で、呼吸を意識するきっかけを届けます。周囲に気づかれることなく、静かに自分だけのセルフケアが行えます。

ランダム振動アルゴリズム

一定間隔の振動ではなく、60～150分の範囲でランダムに振動することで、脳が刺激に「慣れる」のを軽減。常に新鮮な感覚で、自然な深呼吸のタイミングを促します。

11.3gの軽量設計と長時間バッテリー

わずか約11.3gという、着けていることを忘れるほどの超軽量ボディを実現しました。さらに、約30分の短い充電で1週間以上も使用可能な優れたバッテリー性能を兼ね備えているため、日々の充電の手間がなく、日常生活の中でも負担なく継続できます。

日常に溶け込むユニセックスデザインと防水性能

どんなファッションやシーンにも合わせやすい2色展開のシンプルなデザインを採用し、性別や年齢を問わず着用可能です。汗や水しぶきにも対応する日常防水設計なので、デスクワークからアクティブなシーンまで、いつでも安心して身に着けていられます。

リターン

最大割引40%のペア割、単品最大割引35％など、Makuake限定のリターンが用意されています。

製品概要プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【着けるだけ】でいい。深い呼吸を“思い出す”。 呼吸リマインダーブレスレット

【期間】：2026/06/24～2026/08/09

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/breathelet/

【早期予約特典】：最大40%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/