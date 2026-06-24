BtoBリード獲得特化！対話形式でリードを獲得する、シナリオに頼らない「ノンシナリオ型AIチャットボット」AICommsを2026年7月7日リリース

アズ・マーケティング株式会社

アズ・マーケティング株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：菊地真人）は、BtoB企業のリード獲得に特化したAIチャットボットAIComms（エーアイコムズ）（https://aicomms.jp）を、2026年7月7日（火）より提供開始します。本サービスは、従来のチャットボットで主流だった「シナリオ設計」「選択式ボタン」「最終フォーム入力」を一切排除した完全ノンシナリオ型の設計を採用。サイト訪問者との対話開始から会社情報・連絡先の取得まで、すべてを自然な会話の中で完結させる新しいタイプのAIチャットボットです。

開発背景：BtoBマーケティングが抱える「99%の見えない離脱」

BtoB企業のWebサイトでは、訪問者の約99%がコンバージョンせずに離脱しているといわれています。問い合わせフォームの記入をためらう、検討段階の質問がしづらいといった理由から、興味を持った見込み顧客の多くが声を上げることなく去っていく現状があります。

フォーム入力を必要とする従来型のWebマーケティングでは、コンバージョン率は1～2%にとどまり、残り98～99%の訪問者は「サイトオーナーから見えない存在」として失われています。

「シナリオ型では成果が出ない」という課題

チャットボットを導入したものの、思ったような成果が出ない──。BtoB企業の現場では、こうした声が少なくありません。

その原因の多くは、従来の主流である「シナリオ型」「選択式ボタン型」のチャットボットが抱える構造的な限界にあると考えています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/8_1_9173d669ec764f598988f46c634daad1.jpg?v=202606241152 ]

これらの課題に対し、AICommsは「ノンシナリオ型」という新しいアプローチで応えます。

AICommsの最大の特徴：完全ノンシナリオ型・フォーム遷移ゼロ

AICommsは、シナリオ設計を一切必要としません。最新の生成AI（AWS Bedrock経由のAnthropic Claude）が、訪問者の自由な発言に対して、その都度最適な対話を組み立てます。

さらに、訪問者との対話開始から、ニーズの引き出し、会社名・ご担当者名・電話番号・メールアドレスの取得まで、すべて自然な会話の流れの中で完結します。シナリオに沿った選択ボタンも、最終ステップでのフォーム遷移も一切ありません。

既存のチャットボットの多くは、たとえ自然な対話ができるAIチャットボットでも、最終的な連絡先取得段階では「氏名・会社名・メールアドレスを入力してください」とフォームを表示するのが一般的です。AICommsはこの最終フォーム遷移を完全に廃止することで、「フォームに入力するほどではないが、話を聞いてみたい」「電話で詳しく相談したい」といった潜在的な見込み顧客の声を取りこぼさず、商談化につなげることができます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/8_2_bc512e74ba52436bbd9e0c4ccf976121.jpg?v=202606241152 ]

AICommsの3つの特徴

1. 自然な会話によるリード獲得

最新の生成AI技術（AWS Bedrock経由のAnthropic Claude）を活用し、サイト訪問者と人間同士のような自然な対話を実現します。形式的なボタン選択ではなく、訪問者の言葉に応じた柔軟な対話が可能です。

2. HOT/WARM/COLDの自動温度判定

会話の内容と着地点から、商談化の可能性を3段階で自動判定します。電話説明を希望する訪問者はHOT、資料送付を希望する訪問者はWARM、会話が途切れた訪問者はCOLDとして分類し、営業活動の優先順位付けに活用できます。

3. 営業へのリアルタイム通知

HOTリードが発生した瞬間に、メールまたはSlackで営業担当者に通知します。熱量の高いタイミングで素早くアプローチすることで、商談化率の向上が期待できます。

リリース時点で実装される主な機能

ダッシュボードインターフェース

AICommsは、リリース初日から以下の機能をすべて備えた状態で提供されます。

データ処理はすべて日本国内（東京リージョン）で完結

リード獲得・管理- 高精度AI対話（AWS Bedrock経由のClaude）- HOT/WARM/COLDの自動温度判定- メール・Slackへのリアルタイム通知- リード一元管理ダッシュボードナレッジ管理- FAQ・URL・PDFアップロードによるナレッジ自動学習- 未回答質問の自動蓄積・一括出力分析・運用- 会話ログ全文エクスポート機能- 詳細分析レポート機能マルチ運用- 複数サイト管理- 複数メンバー対応- 権限レベル制御導入・設置- ノーコード設置（JavaScriptタグ1行を貼るだけ）- WordPress / Shopify / 自社CMS 等すべての環境に対応

AICommsは、すべてのデータを日本国内（AWS東京リージョン）で処理・保管します。AI処理に使用するAWS Bedrockも東京リージョンを採用し、会話データはAPI処理後にメモリ上で即時破棄されます。AWS側・AIモデル提供元（Anthropic）側ともに、データを学習目的で利用したり、人間がアクセスすることはありません。

通信時はTLS 1.3、保管時はAES-256で暗号化を実施。GDPR・個人情報保護法に準拠した運用を行っています。

シンプルな料金プラン、14日間の無料トライアル付き

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/8_3_03cb546059813fb99ff7adc652046676.jpg?v=202606241152 ]

※年額契約で15%オフ。会話数超過時は追加クレジットで対応可能。

※Enterprizeを除くすべてのプランで14日間の無料トライアルをご用意。

先行トライアル予約、受付中

正式リリースに先立ち、本日より先行トライアル予約を受け付けております。サービスのオンライン説明（30分程度）も無料で承ります。

サービス情報

会社概要

本件に関するお問い合わせ（報道関係者様）

先行トライアル予約はこちら :https://aicomms.jp/trial-reserve[表4: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/8_4_ccab36e5e6e8d4bc3d90ae240d1e395c.jpg?v=202606241152 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/8_5_e3e443b4e28f17153d8299e7b376ecd1.jpg?v=202606241152 ]

アズ・マーケティング株式会社 広報担当

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