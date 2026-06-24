FileMaker専門の第三者システム診断「FM Scope by BRILLER」提供開始

株式会社ブリエブラックボックス化したFileMakerを可視化する第三者診断『FM Scope by BRILLER』(https://briller-inc.co.jp/lp/lp_fm-scope.html)

株式会社ブリエ（本社：宮城県柴田郡柴田町、代表取締役：神保和匡）は、FileMakerで構築された業務システムの健全性を第三者の立場から診断するサービス「FM Scope by BRILLER」を、2026年6月24日より提供開始します。本サービスは改修やリプレースの受注を一切行わず、システムの現状評価と「継続・改修・作り直し」を経営層が判断するための材料だけを提供する点が特徴です。

なぜいま「第三者の診断」が必要なのか

FileMakerで構築された業務システムは、長く使うほど「動作が遅い」「使いにくい」「中身を分かる人がいない」といった声が現場から上がります。しかし、これらは多くの場合「症状」であって「原因」ではありません。

経営層が「このまま使い続けるのか、改修するのか、作り直すのか」を判断しようとしても、その材料が手元に揃っていないことがほとんどです。改修やリプレースを提案する開発会社は、提案内容が自社の売上につながるという構造的な利益相反を抱えがちで、現場の声は症状を伝えても原因までは示しません。そして、FileMaker特有の内部構造の問題は、システムの外側からは見えません。

つまり根本にあるのは、たった一つ。「客観的な判断材料が、手元にない」ことです。FM Scope by BRILLERは、この空白を埋めるために生まれました。

詳細を見る :https://briller-inc.co.jp/lp/lp_fm-scope.html?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=fmscope_launch&utm_content=background_cta

サービス概要：FM Scope by BRILLERとは

リプレースか、改修か。判断する前に、診断を。

FM Scopeは、FileMakerシステムの「健康診断」を行い、レポートとして判断材料をお渡しするサービスです。診断は DDR（Database Design Report：FileMakerが出力する設計情報）から読み取れるシステム内部構造の健全性に焦点を絞り、構造健全性・動作速度・保守容易性・セキュリティの4観点で評価します。

本サービスの最大の特徴は、やること／やらないことを明確に分けている点です。

FM Scope by BRILLERの立ち位置

「決めるのはお客様。材料を整えるのが、私たち。」この役割分担が、第三者としての中立性を支えています。

特徴

- 受注を狙わない第三者性：改修もリプレースも受注しないため、忖度のない評価をお渡しできます。- FileMaker専門：2008年以来、FileMaker開発を専門としてきた知見に基づき診断します。- 方法論の透明性：なぜそのスコアになったのかを説明できる、検証可能なスコアリングを採用しています。- 開発者を裁かない姿勢：私たちの仕事は、過去を裁くことではありません。現在の状態を客観的に整理し、未来の判断材料を整えることに集中します。詳細を見る :https://briller-inc.co.jp/lp/lp_fm-scope.html?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=fmscope_launch&utm_content=background_cta2

料金・プラン

料金・プラン

※ 具体的な改修費用・工数は本診断の対象外です。改修着手時に複数業者から相見積もりを取り、本診断を判断基準としてご比較いただくことを推奨しています。

提供体制

株式会社ブリエは、2008年の開業以来FileMaker開発を専門に手がけ、FileMaker開発エンジニア9名体制で運営しています。1件の診断を複数人でレビューすることで、個人の判断ではなく組織の知見をレポートに反映し、診断品質の安定性を担保しています。

代表コメント（代表取締役：神保和匡）

「FileMakerシステムについてもっとも多くいただくご相談は、『直すべきか、作り直すべきか決められない』というお悩みです。判断できないのは、経営者の方が優柔不断だからではありません。判断するための客観的な材料が、これまで手に入らなかったからです。私たちは改修を受注しないからこそ、忖度なく現状をお伝えできます。判断は経営者の責任、その材料を整えるのは私たちの責任。その役割分担を、このサービスで形にしました。」

まずはご相談ください

▼ 無料相談（おすすめ）

FileMakerシステムの現状と、取りうる選択肢を、約30分の無料相談で整理します。

ご予約：https://briller-inc.co.jp/contact/(https://briller-inc.co.jp/contact/?from=fm-scope)

問い合わせページサンプルダウンロードページ▼ 無料サンプルレポート

実際の診断レポートのサンプル（架空企業版）を無料でダウンロードいただけます。

ダウンロード：https://briller-inc.co.jp/fm-scope-library/(https://briller-inc.co.jp/fm-scope-library/?from=fm-scope)

詳細を見る :https://briller-inc.co.jp/lp/lp_fm-scope.html?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=fmscope_launch&utm_content=background_cta3BRILLER Inc. ロゴ

社名 ：株式会社ブリエ（https://briller-inc.co.jp/）

本社 ：宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目1番2号

代表者 ：代表取締役 神保 和匡

事業内容：FileMaker受託開発、FileMakerライセンス販売、パッケージソフト販売

Claris、FileMaker、およびファイルメーカーは、Claris International Inc. の米国および/またはその他の国における登録商標です。FileMaker Pro および FileMaker Server は、Claris International Inc. の商標です。