「田辺眞人先生特別講演会」と「加東市＆北播磨の観光と物産フェア」を開催

一般社団法人加東市観光協会

海の日特別講演会「兵庫五国の風土と文化」

テレビやラジオでおなじみの兵庫・神戸のヒストリアン、田辺眞人先生をお迎えし、「兵庫五国の風土と文化」をテーマにご講演いただきます。

午前・午後の2回開催で、それぞれ異なる内容のお話をお楽しみいただけます。

海の日は、ぜひ田辺ワールドにどっぷり浸ってみませんか。

特別講演会イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122852/table/15_1_a17134514a1f9cba133c6151634f9d06.jpg?v=202606241052 ]

加東市＆北播磨 観光・物産フェア同時開催！

講演会当日、神戸新聞松方ホール1階では、「加東市＆北播磨の観光と物産フェア」を同時開催します。

主な内容- 加東市の観光と北播磨の農と食のＰＲ- 兵庫県立社高等学校の生徒による手作り菓子の販売とワークショップ- 神戸市内の小学生・中学生も参加する「こいのぼり」の飾り付けワークショップ- 絵本作家「たかいよしかず」さんと遊ぶコーナー- 加東市、多可町、カルメニ各店舗のお食事券や商品が当たる抽選会（先着500人）

ご家族やご友人と一緒に、観光・物産フェアもあわせてお楽しみください。

講演会と観光と物産フェアで、海の日の一日を神戸ハーバーランドで満喫しましょう！

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

https://prtimes.jp/a/?f=d122852-15-48b95e31abf3e5500d5f772c70660b74.pdf