「田辺眞人先生特別講演会」と「加東市＆北播磨の観光と物産フェア」を開催
一般社団法人加東市観光協会
[表: https://prtimes.jp/data/corp/122852/table/15_1_a17134514a1f9cba133c6151634f9d06.jpg?v=202606241052 ]
主な内容
- 加東市の観光と北播磨の農と食のＰＲ
- 兵庫県立社高等学校の生徒による手作り菓子の販売とワークショップ
- 神戸市内の小学生・中学生も参加する「こいのぼり」の飾り付けワークショップ
- 絵本作家「たかいよしかず」さんと遊ぶコーナー
- 加東市、多可町、カルメニ各店舗のお食事券や商品が当たる抽選会（先着500人）
https://prtimes.jp/a/?f=d122852-15-48b95e31abf3e5500d5f772c70660b74.pdf
海の日特別講演会「兵庫五国の風土と文化」
テレビやラジオでおなじみの兵庫・神戸のヒストリアン、田辺眞人先生をお迎えし、「兵庫五国の風土と文化」をテーマにご講演いただきます。
午前・午後の2回開催で、それぞれ異なる内容のお話をお楽しみいただけます。
海の日は、ぜひ田辺ワールドにどっぷり浸ってみませんか。
特別講演会イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/122852/table/15_1_a17134514a1f9cba133c6151634f9d06.jpg?v=202606241052 ]
加東市＆北播磨 観光・物産フェア同時開催！
講演会当日、神戸新聞松方ホール1階では、「加東市＆北播磨の観光と物産フェア」を同時開催します。
主な内容
- 加東市の観光と北播磨の農と食のＰＲ
- 兵庫県立社高等学校の生徒による手作り菓子の販売とワークショップ
- 神戸市内の小学生・中学生も参加する「こいのぼり」の飾り付けワークショップ
- 絵本作家「たかいよしかず」さんと遊ぶコーナー
- 加東市、多可町、カルメニ各店舗のお食事券や商品が当たる抽選会（先着500人）
ご家族やご友人と一緒に、観光・物産フェアもあわせてお楽しみください。
講演会と観光と物産フェアで、海の日の一日を神戸ハーバーランドで満喫しましょう！
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
https://prtimes.jp/a/?f=d122852-15-48b95e31abf3e5500d5f772c70660b74.pdf