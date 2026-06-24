株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティが、 AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲、以下「当社」）は、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ（本社：長野県長野市、代表：代表取締役社長 田中 哲郎、以下「INC」）が、当社の提供するAIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入したことをお知らせいたします。

導入背景

INCは、有線テレビジョン放送事業および電気通信事業を展開し、光テレビ、光インターネット、光電話、モバイルなど、複数の生活インフラサービスを提供しています。また、公式サイト上では、よくあるご質問、各種マニュアル、各種お問い合わせ、ご契約内容変更など、利用者向けの案内導線を整備しています。

こうした事業では、加入者・利用者が増えるほど、契約、料金、設定、操作、不具合、移転、コース変更などの問い合わせが、サービス別かつ手続き別に発生します。案内情報が増えるほど、利用者は必要な情報にたどり着きにくくなります。自己解決率も下がり、電話やフォームへの問い合わせも増えます。

さらに、テレビ、インターネット、電話、モバイルのように提供メニューが複数に分かれる事業では、FAQ、マニュアル、お問い合わせ窓口の情報が分散します。サービス改定や案内変更のたびに更新箇所も増えます。サポート品質を保ちながら運用負荷を抑えるには、情報をまとめて管理し、利用者を迷わせず、改善を継続できる仕組みが必要になります。

導入の決め手

・テレビ、インターネット、電話、モバイルなど複数サービスにまたがる案内情報を集約し、利用者が必要な情報へ迷わずたどり着く導線を設計できること

・FAQサイト、AIチャットボット、AIフォームを一体で運用でき、自己解決の促進から問い合わせ受付までを分断なく整えられる点

・AI検索がサービス名の違いや表記ゆれを吸収するため、利用者ごとに異なる探し方にも対応でき、情報到達率を高めやすい

・検索語や利用傾向から、不足している案内や見つかりにくい情報を把握し、改善の優先順位を判断できる点

導入企業様のコメント

株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ

カスタマーセンター 課長 山本岳輝 様

「テレビ、インターネット、電話、モバイルと、提供するサービスが広がるほど、お客様から寄せられるご相談の内容も多岐にわたります。契約や各種手続きのご案内、設定や操作方法の確認、障害時の一次案内など、必要な情報をわかりやすく届ける体制づくりは欠かせません。ヘルプドッグは、FAQ、AIチャットボット、AIフォームをまとめて運用できる点に加え、改善を継続しやすい設計にも魅力がありました。今後は、お客様の自己解決を後押ししながら、案内品質の平準化と運用負荷の最適化につなげていきたいと考えています。」

【会社概要】

社名：株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ

代表者：代表取締役社長 田中 哲郎

設立：1984年7月6日

所在地：長野県長野市南県町657 信毎長野本社ビル9F

URL：https://www.nagano-inc.co.jp/company/information/

事業内容：有線テレビジョン放送事業、電気通信事業 など

詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/2nyonq7cak/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIカスタマーサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

ヘルプドッグについて :https://helpdog.ai/カスタマーサポートに必要な機能をオールインワン

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/86_1_84888ff35efdd333c119c8bf92ea2d99.jpg?v=202606241052 ]