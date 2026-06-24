U-KOMIが「ITreview Best Software in Japan 2026」3部門を受賞

株式会社サブスパイア

EC・通販事業者向けのUGC活用プラットフォーム「U-KOMI（ユーコミ）」を提供する株式会社サブスパイア（本社：京都府京丹後市、代表取締役：チャーチル・ライリー）は、IT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表した「ITreview Best Software in Japan 2026」において、「U-KOMI」が3つの部門で選出されたことをお知らせします。

今回「U-KOMI」は、総合ランキングである「TOP100」に加え、「The Best Software by Category」のUGC活用ツール部門、さらに搭載するAI機能が評価される「The Best Software for AI-Powered Features」の3部門で選出されました。いずれもITreviewに寄せられた実際のユーザーレビューにもとづく評価であり、日々プロダクトをご利用いただいているお客様の声に支えられた受賞となります。

▲ 受賞した3つのエンブレム（TOP100／UGC活用ツール部門／for AI-Powered Features）

■ ITreview Best Software in Japan 2026「TOP100」受賞

「U-KOMI」は、ITreviewに集まった約15.8万件のレビューをもとに、満足度・認知度がともに優れた製品に贈られる「TOP100」に選出されました。カテゴリーを問わず、この1年間でユーザーから高い評価を得た製品が対象となる総合ランキングです。

https://www.itreview.jp/best-software/2026

〈The Best Software「TOP100」とは〉

製品カテゴリーを問わず、ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を集める100製品を発表する、本アワードの総合部門です。



■ ITreview Best Software in Japan 2026「by Category」受賞

「U-KOMI」は、ユーザー評価にもとづきカテゴリー内で最も高い評価を得た製品が選出される「The Best Software by Category」の「UGC活用ツール部門」を受賞しました。レビューや写真投稿などのUGC（ユーザー生成コンテンツ）をマーケティングに活用するツールの中で、最も支持を集めた製品として評価されています。

UGC活用ツール部門：https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026/data-analytics



〈The Best Software「by Category」とは〉

各製品が所属するカテゴリーにおいて、この1年間で最も評価が高かった製品を紹介する部門です。ユーザーから多くの声が集まり、注目された製品をカテゴリーごとにご覧いただけます。



■ ITreview Best Software in Japan 2026「for AI-Powered Features」受賞

「U-KOMI」は、生成AI機能を搭載した製品の中からユーザー評価の高い製品を選出する「The Best Software for AI-Powered Features」にも選出されました。U-KOMIは、レビューの感情を数値化する「AIスコア」や要点を自動で要約する「AIレビュー要約」、返信文を自動生成する「AIレビュー返信」、多言語の文面を生成する「AI多言語対応」など、レビュー運用を効率化するAI機能を提供しています。こうしたAI機能への満足度やレビュー件数などをもとに評価された部門での受賞となります。

https://www.itreview.jp/lp/best-software-ai/2026.html

〈The Best Software「for AI-Powered Features」とは〉

生成AI機能を搭載した製品の中から、AI機能への満足度やレビュー件数、市場での検索数、各生成AIサービスからの引用数などの指標をもとに、ユーザー評価の高い注目の製品を選出する部門です。



■ 代表コメント

このたびは「TOP100」「UGC活用ツール部門」「for AI-Powered Features」という3つの部門で評価をいただき、大変光栄に思います。今回の受賞は、いずれもU-KOMIを日々ご利用いただいているお客様お一人おひとりの声に支えられたものであり、心より御礼申し上げます。

レビューや写真投稿といったUGCは、購入を検討されるお客様にとって最も信頼できる情報の一つであり、AIの活用が進むこれからの時代においても、その価値はますます高まっていくと考えています。とりわけ、AI機能への評価をいただけたことは、レビュー運用の手間を減らしながら、お客様の生の声をより活かしていくという私たちの方向性が支持されたものと受け止めています。

今後も、EC・通販事業者の皆様が安心してお客様との信頼関係を築いていけるプラットフォームを目指し、プロダクトの改善に努めてまいります。

株式会社サブスパイア 代表取締役 チャーチル・ライリー

■ ITreview Best Software in Japan 2026 とは

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を集めるSaaS・ソフトウェアやITサービスを発表する企画です。2026年版は、2025年4月～2026年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、顧客と向き合いながら高い評価を得た製品を表彰しています。総合ランキングの「TOP100」に加え、直近に登場した新製品を対象とする「Rookie of the Year」、AI機能への評価が高い製品を選ぶ「for AI-Powered Features」、カテゴリー内で最も評価された製品を選出する「by Category」の各部門で発表が行われています。

https://www.itreview.jp/lp/award-summary/2026.html

■ UGC活用プラットフォーム「U-KOMI」とは

「U-KOMI」は、EC・通販事業者向けのUGC（ユーザー生成コンテンツ）活用プラットフォームです。商品レビューや写真・SNS投稿の収集から、サイトへの掲載、AIによるレビュー分析・返信支援までを一気通貫で支援し、購入検討者の信頼づくりとコンバージョン向上に貢献します。makeshop、カラーミーショップ、futureshop、ecforce、Shopify、EC-CUBEなど主要なECプラットフォームと連携しており、幅広い事業者にご利用いただいています。

▼ U-KOMIのレビュー一覧（ITreview）

https://www.itreview.jp/products/u-komi/reviews



■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サブスパイア

所在地：京都府京丹後市久美浜町葛野368-8

U-KOMIサービスサイト：https://u-komi.com/

コーポレートサイト：https://subspire.co.jp/