Asobica、「coorum(コーラム)」で大創産業の公式ファンコミュニティ「DAISOの輪」を支援。ファンの声を生かした新商品「プチブロック DXクエストシリーズ」が誕生。

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、ゼロパーティーデータ*1 を基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）(https://coorum.jp/)」を提供し、株式会社大創産業（本社所在地：広島県東広島市、代表取締役社長：矢野 靖二、以下「大創産業」）の公式ファンコミュニティ「DAISOの輪(https://daiso-community.daisojapan.com/)」の運営を支援しています。このたび、同コミュニティに集うファンの声を起点とした大創産業とファンによる共創により、新商品「プチブロック DXクエストシリーズ」が開発され、2026年6月上旬より全国のDAISO店舗にて順次発売されましたので、お知らせします。

*1 ゼロパーティーデータ：生活者が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

取り組みの背景

近年、小売業界では、商品やサービスの機能・価格だけでは差別化が難しくなるなか、生活者は「何を買うか」だけでなく「どの企業・ブランドから買うか」を、愛着や共感、信頼を起点に選ぶようになっています。

こうした環境下では、企業が一方的に価値を届けるのではなく、ファンとともに商品やブランドをつくり上げる「共創」が、選ばれ続けるための競争力の源泉になりつつあります。

大創産業は、「DAISO」をはじめ「Standard Products」「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで幅広い商品を取り扱っています。2023年12月より、ブランドや商品を愛するファンの声を集め、ともにブランドを高め合う共創を目指して、公式ファンコミュニティ「DAISOの輪」を開設しました。

Asobicaは、大創産業が目指す「ファンとの対話を深め、その声を商品開発に生かす」体制づくりを支援すべく、ホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を提供しています。今回、「DAISOの輪」に寄せられたファンの声を起点に、商品開発の共創プロジェクト第一弾が実現しました。

新商品「プチブロック DXクエストシリーズ」について

プチブロックは、12歳以上を対象としたミニサイズのブロックシリーズで、精巧な作り、組み合わせやすい仕組み、手に入れやすい価格で人気の商品です。「DAISOの輪」には、作品作りに熱量高く取り組む“プチブロックビルダー”（以下「ビルダー」）と呼ばれるファンから、既存の枠を超える組み合わせや、色・パーツの自由な使い方を生かしたクオリティの高い作品が続々と投稿されていました。

このたび、熱量の高いビルダーの声を生かし、色や可動パーツにこだわった新シリーズ全3種が誕生しました。

・剣士（Swordsman）：大剣を携え、重厚感のある装備を再現

・魔法使い（Wizard）：透明パーツを贅沢に使用した、迫力あるエフェクトが特徴

・弓使い（Bowman）：弓を引く動作を再現できる可動域が魅力

価格：各300円（税込330円）

発売日：2026年6月上旬から順次発売

販売店舗：全国のDAISO店舗

「coorum」活用のポイント

「coorum」で運営するコミュニティでは、ファンが自発的に発信する作品や使い方といったリアルな声（ゼロパーティーデータ）を通じて、購買データだけでは見えにくい商品の楽しまれ方やファンの熱量を、解像度高く把握できます。今回の共創では、こうして可視化されたファンの本音が商品開発の起点となりました。

公式ファンコミュニティ「DAISOの輪」について

「DAISOの輪」は、ブランドや商品を愛するファンが集い、投稿や事務局との交流を通じて、ともにブランドを高め合うことを目指すコミュニティです。ファンによる投稿のほか、オンラインミーティングやランチ会などでの交流を重ね、関係を深めています。



「DAISOの輪」は、ブランドや商品を愛するファンが集い、投稿や事務局との交流を通じて、ともにブランドを高め合うことを目指すコミュニティです。ファンによる投稿のほか、オンラインミーティングやランチ会などでの交流を重ね、関係を深めています。

公式ファンコミュニティ「DAISOの輪」：https://daiso-community.daisojapan.com/

株式会社大創産業 コミュニティご担当者様からのコメント

「DAISOの輪」には、私たちが想像もしなかった発想で商品を楽しんでくださるファンの皆さまがいらっしゃいます。プチブロックビルダーの皆さまとの座談会では、作り手だけでは気づけない視点をたくさんいただき、商品開発に確信を持って踏み出すことができました。お客様の声を起点にともに商品をつくり上げるこの取り組みを、これからも大切に育て、ファンの皆さまと新しい価値を生み出してまいります。

Asobicaが提供するデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の声・データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

株式会社Asobica会社概要

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル8F/9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin



株式会社大創産業 会社概要

会社名：株式会社大創産業

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

会社HP：https://www.daiso-sangyo.co.jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail：pr@asobica.co.jp

広報PR担当：野内（やない）、江湖（こうこ）