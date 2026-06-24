「第58回豊田おいでんまつり」にてアキッパの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月26日(日)に愛知県豊田市で開催される「第58回豊田おいでんまつり」にて、昨年に引き続き公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。

6月24日(水) 9:00より受付開始します。

本イベントにて公式駐車場を完全予約制として貸し出すことで、当日は安心して来場できる環境を整えます。また地域の皆さまと連携し、周辺の民間駐車場の貸し出しもおこないます。

アキッパは全国のイベントでの駐車場運営を通じて、スムーズな移動をサポートし、リアルの"あいたい"をつなぐとともに、地域の交通課題解決の貢献に努めます。

「第58回豊田おいでんまつり」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/oiden

「第58回豊田おいでんまつり」は、愛知県豊田市で開催されるイベントです。例年多くの来場者で賑わう一方、周辺の駐車場不足やそれに伴う交通渋滞、混雑が課題となっていました。こうした交通問題を解消するため、アキッパでは2024年より事前予約制の公式駐車場を運営しており、課題解決に取り組んできました。（※）

そして今年もアキッパにて事前予約制の公式駐車場を運営することで、来場者の皆さまが安心してスムーズにアクセスできるよう努めます。

今年も事前予約制によるスムーズな入庫体験の創出と、地域の皆さまと連携した駐車場貸し出しを通じて、会場周辺の混雑緩和と快適なアクセス環境の実現に取り組み、地域全体で課題を解決するシビックプライドの醸成にもつなげてまいります。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、多様な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。

■公式駐車場について

スカイホール駐車場イベント当日の様子

予約開始日時：

2026年6月24日(水) 9:00～

利用可能日：

2026年7月26日(日)

対象駐車場：

アキッパ特設サイトよりご確認ください。

「第58回豊田おいでんまつり」アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/oiden

利用料金：

特設サイトより各駐車場の詳細をご確認ください。

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1,アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2,駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。

「第58回豊田おいでんまつり」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/oiden

3,駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

駐車場へは、特設サイトに記載された指定ルートでご来場ください。

■第58回豊田おいでんまつり 開催概要

名称：

第58回豊田おいでんまつり 花火大会

開催日：

2026年7月26日(日)

会場：

愛知県豊田市 白浜公園一帯

主催：

豊田おいでんまつり実行委員会

公式サイト：

https://www.oidenmaturi.com/

※ 過去のプレスリリースはこちら▼

7/28開催、豊田おいでんまつりの花火大会時にアキッパの駐車場約2800台が利用できます

～予約制と有料化で参加者・事業者・地域・アキッパ四方よしの駐車場運営の実現へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000449.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp