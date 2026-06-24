昨年は連日完売。岡山県産「はなよめ」から始まる夏の人気商品「まるごと桃のケーキ」がgalbe全店で販売開始。夏限定クッキー缶も7月1日より登場

Stoked Creations合同会社

「大切な方へ贈る横浜ギフト」をテーマに展開する焼き菓子ブランド「galbe yokohama（ガルブ ヨコハマ）」は、夏季限定商品『まるごと桃のケーキ』を2026年6月24日（水）より販売開始いたします。

昨年は販売開始直後から多くのお客様にご好評をいただき、連日完売となった人気商品です。

また、7月1日（水）からは『夏限定クッキー缶』も販売開始。お中元や帰省時の手土産など、夏の贈り物シーズンに向けたラインナップを取り揃えます。

■ 毎年人気の「まるごと桃のケーキ」が今年も登場

みずみずしい桃の中にディプロマットクリーム、自家製ジェノワーズの完璧な組み合わせが満足度を高めます。

galbe夏の人気商品『まるごと桃のケーキ』。

旬を迎えた桃をまるごと一玉使用し、その美味しさを主役に仕立てた季節限定のケーキです。

桃の中にはなめらかなディプロマットクリームをたっぷりと詰め込み、土台にはふんわりと焼き上げた自家製ジェノワーズを使用。

桃そのものの瑞々しさと上品な甘さを引き立てるよう、シンプルながらも素材の魅力を最大限に感じられる仕上がりを目指しました。

見た目のインパクトはもちろん、一口ごとに広がる桃の果汁とクリームの一体感をお楽しみいただけます。

【商品概要】

商品名：まるごと桃のケーキ

販売期間：2026年6月24日（水）～

販売店舗：galbe全店（大倉山本店・新横浜店・みなとみらい店）

価格：\1,150（税込）

※桃の生育状況により販売数量が変動する場合がございます。

■ 今年は岡山県「MOMONA Peach Farm」の桃「はなよめ」からスタート

今シーズンの販売は、岡山県の桃農園「MOMONA Peach Farm（モモナピーチファーム）」が育てる桃「はなよめ」からスタートいたします。

MOMONA Peach Farmは、“桃を通じて人と人をつなぐ”という想いのもと、岡山の地で桃づくりに取り組む生産者です。

恵まれた気候と環境の中で育てられた桃は、みずみずしい果汁と繊細な甘みが特徴。収穫後も品質管理を徹底し、一つひとつ丁寧に出荷されています。

※galbeでは、その時期に最も美味しい桃を使用するため、シーズン中は産地や品種が順次変更となります。季節の移ろいとともに変化する桃の味わいも、ぜひお楽しみください。

MOMONA Peach Farmオーナーの笠原さん

桃は時期によって産地・品種が変わります。はなよめは果汁が非常に多く、とろけるような柔らかい果肉が特徴です。

■ 夏限定クッキー缶も7月1日より販売開始

7月1日（水）より、『夏限定クッキー缶』の販売も開始いたします。

爽やかな酸味を感じるレモンのアイシングクッキーや、香ばしいピスタチオクッキー、口の中でふわっと溶けるメレンゲクッキーなど、夏らしい味わいを詰め込んだ季節限定仕様です。

定番人気のジャムサンドクッキーやディアマンクッキーも加え、見た目にも華やかな一缶に仕上げました。

ご自宅でのティータイムはもちろん、夏のご挨拶や贈り物にもおすすめです。

夏らしい清涼感のあるクッキー缶に仕上がりました。サマーギフトにも重宝しそうです。

【商品概要】

商品名：夏限定クッキー缶

販売開始日：2026年7月1日（水）

価格：\4,000（税込）

■ お中元や夏の贈り物にも

近年はお中元や法人ギフトとして、焼き菓子のご利用も増えています。

galbeでは、焼き菓子詰め合わせや定番のクッキー缶、猫のつどいシリーズなど、用途に合わせたギフトをご用意しております。

横浜らしさを感じるパッケージと、パティシエが一つひとつ丁寧に焼き上げる焼き菓子。

お世話になった方への感謝の気持ちや、夏のご挨拶としてぜひご利用ください。

大切な方への贈り物に最適な焼き菓子の詰め合わせ10個入り \4,380（税込）galbeでは創業より変わらぬ人気のクッキー缶 \4,380（税込）たくさんの方への贈り物には、横浜の港に集まる猫をイメージして作られた、猫のつどい15枚入り \2,920（税込）

■ galbe yokohamaについて

「We bake happiness」

galbe yokohamaは、“大切な方へ贈る横浜ギフト”をテーマに展開する焼き菓子ブランドです。

横浜・大倉山の本店をはじめ、新横浜駅直結のキュービックプラザ新横浜店、ランドマークプラザ内のみなとみらい店を展開。

パティシエが一つひとつ丁寧に焼き上げるカヌレや焼き菓子を通じて、日常に小さな幸せを届けることを目指しています。

📍店舗情報

カヌレと焼き菓子専門店 galbe（本店）

大倉山駅徒歩1分の本店では、カヌレやスコーンのほか、季節折々の生菓子もパティシエが手作りしています。

〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山2-2-1 エルム392 2-B

営業時間：10:00～19:00

定休日：月曜

Instagram：https://www.instagram.com/galbe.yokohama/

ONLINE SHOP：https://galbe.shop/

LINE GIFT：https://mall.line.me/sb/galbeyokohama/

galbe yokohama 新横浜店

横浜の玄関口である新横浜駅直結、キュービックプラザの3階。新幹線での旅行・出張に便利にお立ち寄りいただけます。

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜3F

営業時間：9:00～21:00

定休日：不定休（施設に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/galbe.shinyokohama/

galbe yokohama みなとみらい店

北欧デザインを意識した店内では、ゆったりとお菓子をお選びいただけます。季節ごとのコーヒー・紅茶もセレクト。

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ1F

営業時間：11:00～20:00

定休日：不定休（施設に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/galbe.minatomirai/