運送事業者向けの原価計算・活用「まるわかり」連続講座を開講

アセンド株式会社

物流の現場から経営・戦略までを支援し、社会を支える物流の持続的な進化を目指すアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下 瑞貴、以下「当社」）は、2026年7月6日（月）より、運送事業者向け「原価計算・活用」連続講座を開講いたします。本講座は、荷主別採算管理から運賃交渉資料の作り方・KPI設計・組織体制までを体系的に学べる全10回のプログラムです。当社がこれまで延べ3,000人以上に提供してきたセミナーの知見を活かし、7月から11月にかけて隔週で開催いたします。

開講の背景

経済・産業の血液ともいえる物流を担う運送業界。重要な存在でありながらその事業環境は、燃料費・車体費の高騰によるコスト増、残業時間の上限規制によるドライバーの稼働時間短縮、そして多重下請け構造を背景とした低運賃の常態化など、依然として厳しい状況にあります。その結果の一つとして、業界全体の平均営業利益率は0.0%にとどまっています（※1）。このような状況に加え、改正貨物自動車運送事業法では適正原価制度の導入が決まり、全運送事業者が自社の原価計算に向き合うことが不可避となっています。

こうした背景のもと当社は、各運送事業者が原価計算を運賃交渉やその先の経営改善に繋げ、競争力向上と適正原価制度への対応を支援することを目的として、本講座を開講することといたしました。

当社はこれまで運送事業者向けセミナーを継続的に開催し、延べ3,000人以上にご参加いただきました。その中でも「原価計算・活用」は特に関心の高いテーマであり、今回はじめて、荷主別採算管理から運賃交渉資料の作り方、KPI設計、組織・業務体制、そしてDX活用まで、原価計算の基礎から実践、応用までを体系的に学べる全10回の連続講座として提供いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/genkakeisan_guide

参加者の声（過去開催セミナーより）

「リアルに良かった。自社の悩みを全て解決できた。」

「今までわかっているようで、わかっていなかった…と痛感しました。可視化の重要性を認識しました。」

「原価計算のやり方が具体的で良かったです。」

「自社の取り組みの方針が間違っていなかったと確認できました。」

連続講座の概要

開催形式

原則、隔週ウェビナー（各回 12:00～13:00）

※第6回・第10回はオフライン開催を予定しております

対象

運送事業者の経営者・経営企画担当・営業所所長クラスの方

（メディアの皆様もご参加いただけます）

受講料

無料

各回の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/71415/table/114_1_36eee6b5875993ddf6078499cb4c2f3c.jpg?v=202606241052 ]詳細・お申し込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/genkakeisan_guide

講師のご紹介アセンド株式会社 営業責任者 奥村昭仁

1995年生まれ、愛知県春日井市出身。愛知県内の運送会社の3代目であり、将来は事業承継を予定。

同志社大学卒業後、兼松株式会社に入社し経理部にて管理会計に従事。2022年にアセンド株式会社に入社し、運送管理システム「ロジックス」の導入支援担当や人事制度のコンサルタントを経たのち、現在は「ロジックス」事業の営業部長を務める。年間100社、運送事業者の現場・事務所に訪問し、日々5時間は運送業の方との会話をしており、現場業務や管理制度から、運送会社のシステム構成などの理解を強みとする。

開講に寄せて（応援コメント）

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）代表理事 小島薫様

トラックドライバーは、物流を通じて国民生活や企業の経済活動を直接的に支える、非常に重要な仕事を担っています。

物流の2024年問題は、直接的には時間外労働時間の規制に起因していますが、低賃金・長時間労働を長い間強いてきた商慣行により引き起こされています。

ドライバーの賃金アップの原資となる利益も、運送業界では非常に上げづらい環境が続いています。

価格競争、多重下請け構造、荷待ち・荷役等のただ働き…。更に燃料費・車両費も高騰しています。

その結果、ドライバーの約50％が転職希望などのニュースまで流れています。

一方でドライバーの労働時間、賃金適正化に向けた法改正も進んでおり、この4月から荷主も物流改善に向け取り組むよう定めた法律が施行されました。

長く荷主からおざなりにされてきた荷待ち・荷役の問題も、実際に対価を請求をし始めたことで、発着荷主が積極的に時間短縮に取り組むようになったとの事例も増えてきています。

私はこれまで多くの運送会社様と対話してまいりました。（記事はこちら(https://www.lnews.jp/2026/01/s0115102.html)）

共通してお聞きするのは、運賃・料金交渉は、もはや単なる値上げのお願いではなく、ドライバーの待遇改善、車両・安全・人材への投資、さらには持続可能な物流を実現するために必要な経営アクションであるということです。荷主と運送事業者が、対等なパートナーとして物流の維持に向き合うためにも、原価に基づく適正な運賃の収受、その前提となる原価計算がますます重要になっています。

その実践のために、この度の「原価計算・活用講座」に大きく期待しています。

静神運輸株式会社 本社営業所 部長 佐々木 圭輔様

荷主との運賃交渉において、客観的な数字や資料を用いた交渉ができず、説得力のある提案ができていないことが弊社にとって大きな課題でした。

貴社ご担当者様との出会いによって本格的な原価計算に取り組んだことで、弊社の問題点や、荷主への要望が明確になりました。今まで「なんとなく」想像し、「まあ仕方ない」と諦めていたことが、具体的な数字を把握することで運賃交渉の成功のみならず、経営に関わる様々な意思決定も明確なものになり、投資額以上の効果を実感しています。

今後、人事考課の見直しやＡＩの活用においても貴社のご協力のもと推進していく計画です。

同業の皆様も、単なる配車システムの導入という考えにとどまらず、自社が抱える様々な課題をアセンドのご担当者様に率直に相談してみることをお勧めします。

信頼できるパートナーという存在を超え、自社の従業員のように本気で会社の未来に向けて共に取り組んでいけると確信しています。

ロジックスについて

運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。ロジックスを用いて業務を行うと、経営数値（原価・利益率・車両回転率等）が自然と一元管理され、収支改善・運賃交渉に必要な数字を、特別な手間をかけることなく可視化することが可能です。

製品情報：https://logix.ascendlogi.co.jp/

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現する」ことを志向し、車両台数の規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営強化を図れる運送管理システム「ロジックス」を提供。あわせて、国土交通省をはじめとする関連省庁による物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と現場への草の根支援の双方を推進。

2026年からは、サプライチェーン最適化に向けた戦略設計と物流手配を包括的に受託する「4PL事業」を展開し、複数事業展開で構造的な課題を抱える物流産業の変革を目指す。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓発・発展に尽力。

2025年11月にはシリーズBラウンドで11億円の資金調達を実施し、累計調達額は18億円に達する。

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役社長 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：14億2,389万円（資本準備金等含む）

社員数：46名 ※2026年6月時点

事業内容：運送管理システム ロジックス開発・提供、物流コンサルティングサービス、4PL

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

4PL事業ページ：https://shipper.ascendlogi.co.jp/

シリーズB資金調達 特設サイト：https://series-b.ascendlogi.co.jp/