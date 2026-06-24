開催2ヶ月前にして1,500社を突破。中小企業向けオンライン商談会「えんむすBA」第6回エントリー数が2年で約5倍の成長

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁）は、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance（ビッグアドバンス）」を活用したオンライン商談会イベント『第6回えんむすBA ～東北・北海道・関東から全国につながるオンライン商談会～』において、エントリー企業数が1,500社を突破したことをお知らせします。

本商談会は2026年8月3日（月）～31日（月）の開催を予定。開催2ヶ月前での1,500社突破は過去最速のペースです。東北・北海道・関東エリアの21金融機関の全面協力のもと、Big Advance史上最大規模の商談会となる見込みです。

中小企業の「販路開拓したいが、時間もコストもない」という課題から生まれた商談会

国内企業の99%を占める中小企業は、人口減少による地域経済の縮小や慢性的な人手不足の中で、新規販路の開拓という課題に直面しています。従来の展示会やリアル商談会は移動・出展コストの負担が大きく、多忙な経営者には参加のハードルが高いのが実情です。

えんむすBAは、全国の地域金融機関が共同運営する「Big Advance」のマッチング機能を活用した完全オンライン商談会として2022年にスタート。「時間・場所にとらわれず、低コストで全国の取引先と出会える」仕組みを提供し、中小企業の販路拡大・提携連携・DX推進を支援しています。Big Advance会員企業であれば参加費は無料です。

第2回311社から、第6回開催前に1,500社超へ。2年で約5倍の成長

直近の第5回（2026年2月開催）では、1,649社のエントリーから1,035件の商談機会が生まれ、商談依頼を行った企業のうち62.8%が商談を実施。第4回、第5回連続で1,000件を超える商談機会を創出し、「安定的に成果が出る商談会」として中小企業経営者への認知が広がっています。

参加企業の声：地域・業種を超えた出会いが、実際のビジネスへ

愛知県名古屋市で板金加工業を営む企業は、えんむすBAを通じて12件の商談を依頼し、7社と面談、3社と成約。外注先の確保と新規受注の両方を実現しました。

「Big Advanceだとネット上で完結していて、ピンポイントに絞って探せるし、直接アポイントも取れるし、効率の面は最高」（愛知・板金加工業 代表）

大分県別府市で創業77年を迎える食品を扱う企業は、えんむすBAを通じて全国の大型ショッピングモール（横浜・千葉・札幌・九州各地）への納品を実現。さらに貿易会社との商談からインド市場への輸出も進めています。

「地理的な制約で接点を持てなかった全国の企業と商談できるのは、地方の食品メーカーにとって本当にありがたいシステムです。コストを大幅に抑えながら新規販路を開拓できるので、多くの中小企業にこの商談会をおすすめしたいです」（大分・食品製造業 代表）

製造業から建設・ITまで、全国6エリアの多業種が参加

第5回の参加企業の業種は製造業（37.5%）が最多で、卸売・小売業（20.7%）、情報通信業（6.5%）建設業（10.3%）、サービス業（8.1%）、情報通信業（6.5%）、と続き、異業種間の商談も活発です。参加地域も東北・北海道から九州・沖縄まで全国6エリアにわたり、全国からのリピート参加企業も増加傾向にあります。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/120_1_23ea5bc35ffbf265d6cbea648a1e562f.jpg?v=202606241052 ]

● 参加ガイド：「商談会って難しそう…」と思っているあなたへ。えんむすBA事務局に、参加の全ステップを聴いてみた（オウンドメディア「コネクト」）(https://connect.bigadvance.jp/column/2423/?utm_source=release&utm_medium=enmusu1500&utm_campaign=release202606)

中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」とは

「Big Advance」とは地域の垣根を超えた全国の金融機関が連携し、地域企業を支援するプラットフォームです。ビジネスマッチングやホームページ作成、補助金助成金情報、チャット機能など地域企業が抱える様々な経営課題にワンストップで応えるとともに、大手企業とのオープンイノベーションにより、地域から生まれる新たな技術やサービス、未来の新規事業創出の実現を支援します。

Big Advanceサービスサイト：https://bigadvance.jp/

株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援サービス「Big Advance」 (https://bigadvance.jp/lp/matching/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)

本イベントに関するお問い合わせ先

株式会社ココペリ えんむすBA事務局

mail：ba-event@kokopelli-inc.com