株式会社AITech、初開催「建設DX展＋（プラス）」に出展。積算・省エネ計算の工数を劇的に削減――図面アップロードだけで自動計算できる実務を圧倒的に効率化する新ワークフローのご提案

株式会社AITech

AI技術による建設DXを推進する東京大学松尾研発スタートアップ(R)︎である株式会社AITech（本社：東京都文京区、代表取締役：河津大誠、以下AITech）は、2026年7月1日（水）から7月3日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される建設DX特化型展示会「建設DX展＋（プラス）」（主催：RX Japan合同会社）の記念すべき第1回に出展いたします。

本展示会では、弊社の独自技術である「図面解析AI」を駆使し、これまで建築実務において多大な時間を要していた「積算業務」および「省エネ計算」を自動化するソリューションを展示します。人手不足が深刻化し、法規制への対応が急務となる建築業界において、AIがどのように実務を劇的に変えるのか。建設DXに特化した初開催の本展示会場では、実際の図面データを用いた実演も行います。

■【展示ポイント】

ポイント１：独自技術「図面解析AI」による積算業務の自動化

～PDF図面から部材情報や数量、仕様をAIが自動抽出します～

・特徴： 記号、テキスト、部屋区分、寸法、面積情報を構造化データとして一括整理。

・効果： 属人化しがちな拾い出し作業を効率化し、見積作成スピードを劇的に向上させます。

ポイント２：2026年基準に対応「省エネ計算」の自動化・BPOソリューション

～法規制の強化により複雑化する省エネ計算を、AIの活用で「他社より圧倒的に安く、早く」納品するサービスを紹介します～

・特徴： 図面解析AIと専門知識を組み合わせ、面倒な計算業務の丸投げを可能にします。

・効果： 省エネ計算の外注費や納期を従来よりも大幅に圧縮。

ポイント３：設計ミスを未然に防ぐ「図面齟齬検知AI」

～意匠図、構造図、設備図、さらには仕様書や法令との不整合をAIが自動検知します～

・特徴： 建築基準法や消防法、社内基準との適合性を判定し、再設計や現場での手戻りコストを削減します。

・効果： 図面間の齟齬や法令違反をAIが自動検知することで、現場での是正コストや再設計の手戻りを削減します。

■【展示会概要】

・ 展示会名： 建設DX展＋（プラス）【第1回・初開催】

・ 開催日： 2026年7月1日（水）～7月3日（金）

・ 会場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・ 主催： RX Japan 合同会社

・ 出展社名： 株式会社AITech

・ 小間番号： c2-65

・ 公式サイト： https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/exhibit/kdx/plus.html

■【株式会社AITechについて】

株式会社AITechは、生成AIの最先端技術を駆使して、建設業界の変革を目指す東京大学松尾研発スタートアップ(R)︎です。

・ 会社名： 株式会社AITech

・ 代表取締役： 河津 大誠

・ オフィス所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-1-1-507

・ URL： https://aitechworld.info/

■【お問い合わせ】

・ 担当者：経営部 渡邉 聡思

・ E-mail：satoshigogo@aitechworld.info

・ Tel：080-8538-0853