【漁師フェア 福岡・大阪・東京】未経験から漁師へ！日本最大級の就業相談会「漁業就業支援フェア2026」開催

一般社団法人全国漁業就業者確保育成センター

一般社団法人 全国漁業就業者確保育成センター（漁師.jp）は、2026年7月、福岡・大阪・東京の3会場において、漁業への就業を希望する方を対象とした「漁業就業支援フェア2026」を開催いたします。

本フェアは、新人漁師を募集している全国の漁業協同組合や漁業会社、漁師から直接話を聞くことができる、日本最大級の漁業就業相談会です。予約不要、履歴書不要、服装自由で、未経験者から学生、転職を検討中の方まで、どなたでも気軽に参加いただけます。

フェアの前に漁師を学ぶ！

■６月２６日(金) 19:00 START！「漁師の暮らしと仕事」まるごとセミナー

未経験から飛び込んだ若手漁師の生き方にふれる漁業体感セミナーを開催します！

東京会場＆オンライン同時開催

詳細・お申込みはwebサイトから

https://turns.jp/148105

フェア会場で漁師を学ぶ！

■ 7月20日（東京会場）特別企画：ガイダンスコーナーでのセミナー開催

7月20日（月・祝）は「漁師の日」特別企画として、東京会場内の「ガイダンスコーナー」にて２つのセミナーを開催いたします。

１. 【夢を叶えた漁師たち】ゼロから挑んだ女性漁師への道

～親方の元での修業を経て自分の船を持つまでのリアルストーリー～

登壇者：谷田圭さん（Instagramフォロワー2.3万人 山形県初の女性独立漁師）

漁師歴1年の谷田圭さん メディアに多数出演

２．水産高校ってどんなところ？ ～焼津水産高校の籾山先生に聞いてみた！～

フジテレビの月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で注目の水産高校。現役の先生が魅力をお伝えします。実習の多い専門高校の魅力や実はあまり知られていない専攻科への進路や卒業生の活躍など情報盛りだくさんのセミナーです。

登壇者：静岡県立焼津水産高等学校 籾山誉人教諭

参加費無料。セミナーへのご参加は申し込みをお願いします。

詳細・お申込みはwebサイトから

https://ryoushi.jp/center-info/20330/

■ 漁業就業支援フェア開催概要

全会場共通で、12:30～16:00（受付開始12:00）、開始前の12:10から申込不要のセミナー「漁師の仕事！知るセミナー」開催！

福岡会場：2026年7月4日（土） 会場：福岡ファッションビル 8階 Aホール

大阪会場：2026年7月11日（土） 会場：マイドームおおさか 1階 Aホール

東京会場：2026年7月20日（月・祝）※漁師の日 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 3階

フェアの主な内容

出展団体ブース： 全国の漁協・漁業会社の担当者や現役漁師と直接対話。採用条件や地域の生活情報を詳しく確認できます。

ガイダンスコーナー：漁業の概要解説に加え、東京会場では特別セミナーを実施。

まるごと相談ブース： 漁師.jpスタッフと水産庁担当官が、転職の悩みやフェアの歩き方などまるごと相談に応じます。学生さんの就活相談も大歓迎です。

資料コーナー： 各地の漁業紹介パネルやパンフレットを自由に入手可能です。

沿岸から沖合遠洋漁業まで、北海道から沖縄までの漁業をまるごとご紹介します！

ご来場お待ちしています。

【主催】一般社団法人全国漁業就業者確保育成センター

【後援】水産庁