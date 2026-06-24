【7/1～数量限定！『夏の回数券』発売決定】築地銀だこ “ぜったいお得な” 「夏の回数券」、PayPayクーポンを取得して購入すると、『超』 お得！！

株式会社ホットランドホールディングス

国内外に築地銀だこ(https://www.gindaco.com/)を展開する株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2026年7月1日（水）より、全国の築地銀だこ（一部店舗を除く） にて、今年も ”ぜったいお得な” 『夏の回数券』 を期間・数量限定で発売いたします！

さらに、7月1日（水）から7月8日（水）まで「築地銀だこアプリ(https://app.gindaco.com/)」（以下、「銀だこアプリ」）内のPayPayにて決済すると、お会計金額の最大5％相当のPayPayポイントが付与される「PayPayクーポン」も配布いたします！

全国で、毎回完売店舗が続出する築地銀だこの “ぜったいお得な”『夏の回数券』 は、「お好きなたこ焼（8個入り）」（※１）と引き換え可能なお得なチケットで、この夏も、7月1日（水）と8月1日（土）の2回に分け、今回も4枚セット（税込2,462円）、11枚セット（税込6,264円）の2種をご用意しました。

※１：通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニュー等は使用対象外となります

回数券SAMPLE

また、７月１日（水）から７月8日（水）までの期間中、 “ぜったいお得な”『夏の回数券』 をご購入の際、PayPayクーポンを事前に獲得し 、対象店舗にて税込2,462円（※ 「夏の回数券（4枚入り）」 と同額）以上のお会計を 「銀だこアプリ」 内のPayPayにて決済・ご購入いただくと、最大５％相当のPayPayポイントが戻ってきます！

※事前に 『銀だこアプリ』 のダウンロード及び会員登録、『銀だこアプリ』 内にてPayPayとの連携が必要です

さらに！ご購入時には 「銀だこデジタルスタンプカードのスタンプ」 が、回数券の枚数分もらえて、PayPayポイントと銀だこスタンプ、ダブルでさらに “お得” に ！！

※ 「銀だこデジタルスタンプカード」 とは、 たこ焼1舟（6個入り以上）をご購入ごとに、1つスタンプがもらえて、スタンプがたまると 「たこ焼（1舟8個入り）」 のアプリクーポンがもらえる、お得なデジタルスタンプカードです。毎月8日・18日・28日は 「スタンプ2倍」 のスペシャルデーを実施しております！

そして、この “ぜったいお得な” 『夏の回数券』 をお得にご購入いただく方法は、スタンプ “2倍” となる7月8日、8月9日や、スタンプが3倍となる8月8日（銀だこの日）に 、PayPayクーポンを事前取得し、対象店舗にて銀だこアプリ内のPayPayにて決済しご購入いただくと、決済額の最大5％のPayPayポイント付与に加え、銀だこスタンプカードのスタンプも一気に貯まり、カードのランクアップやたこ焼が無料でもらえるビッグチャンス！！

※回数券は、枚数分のスタンプがもらえます

【 “ぜったいお得な” 『夏の回数券』概要 】

販売価格： 4枚セット 2,462円（税込）、11枚セット 6,264円（税込）

発売日： 2026年7月1日（水）～ / 2026年8月1日（土）～

※7月分・8月分共に、各店舗在庫が無くなり次第終了

販売店舗： 全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く） 販売店舗リストはこちら(https://campaign.gindaco.com/news/202607_kaisuken.pdf)

※各店舗での販売・在庫状況等については、お手数ですがご購入を希望される店舗へ直接お問い合わせください

対象商品： ぜったいうまい!!たこ焼（ソース）、ねぎだこ、てりたま、チーズ明太子、期間限定商品

※通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニュー等は使用対象外となります

※球場店舗・競馬場店舗を含む一部店舗ではお使いいただけません

店舗検索はこちら(https://stores.gindaco.com/map/)

【PayPayクーポン 概要】 ※詳しくはPayPay公式サイト(https://premium.yahoo.co.jp/benefit/coupon/paypay)をご確認ください

１， PayPayクーポン ※ 全ユーザー対象

開催期間：2026年7月1日（水）午前0時 ～ ７月8日（水）午後11時59分

実施店舗：対象の築地銀だこ店舗 ※対象店舗はクーポン取得ページにてご確認ください（7月1日掲載予定）

２，PayPayクーポン ※全ユーザー対象

開催期間：2026年8月1日（土） 午前0時 ～ 8月9日（日）午後11時59分

実施店舗：対象の築地銀だこ店舗 ※対象店舗はクーポン取得ページにてご確認ください（8月1日掲載予定）

PayPay クーポン内容： ※ 全ユーザー対象 上記２回の期間中、以下の通り各２枚のPayPayクーポンを配布いたします。

期間中に PayPay でクーポンを事前に獲得し 、対象店舗にて 「銀だこアプリ」 内のPayPayで支払うと、支払い金額が税込 2,462 円以上で最大5％相当のPayPayポイントが付与されます

※事前に、『銀だこアプリ』のダウンロード及び会員登録、『銀だこアプリ』内 で、PayPay との連携が必要です

実施店舗：対象の築地銀だこ店舗

※対象店舗は各PayPayクーポン取得ページにてご確認ください

※条件・上限あり

各クーポンのPayPayポイントの付与上限額：

１回の支払いにおける付与上限：2,000ポイント

開催期間中の付与上限合計：2,000ポイント

【 銀だこアプリ概要 】

アプリ名：銀だこアプリ

（https://app.adjust.com/1fchy95t）

価格：無料

対応OS：iOS / Android（機種によりご利用いただけない場合がございます）

銀だこアプリの登録方法・詳細は こちら(https://app.adjust.com/1fchy95t)

※画像は全てイメージです ※価格はすべて税込価格です

築地銀だこは、これからも “ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。