【南三陸】学生考案の養殖ギンザケ料理を無料提供！「南三陸発・養殖ギンザケ食体験フェア」を開催します

南気仙沼水産加工事業協同組合

南気仙沼水産加工事業協同組合（理事長：阿部泰浩）は、2026年7月10日（金）から12日（日）までの3日間、「南三陸発・養殖ギンザケ食体験フェア」を南三陸ホテル観洋にて開催いたします。

本イベントでは、養殖ギンザケ発祥の地である宮城県南三陸町を舞台に、気仙沼リアス調理製菓専門学校の学生が考案した和・洋・中のオリジナルギンザケ料理を提供します。地域食材の魅力発信と次世代の料理人育成を目的とした産学連携企画として実施いたします。

開催の背景

宮城県は養殖ギンザケの生産量が全国一を誇り、国内で流通する多くが宮城県で生産されています。その中でも南三陸町は養殖ギンザケ発祥の地として知られ、長年にわたり宮城県の水産業を支えてきました。

脂のりが良く上品な味わいが特徴の養殖ギンザケは、宮城県を代表する水産物の一つですが、近年は魚食離れや家庭で魚を調理する機会の減少など、水産物を取り巻く環境が変化しています。

そこで本イベントでは未来の料理人を目指す学生たちの自由な発想を取り入れたメニュー開発を通じて、養殖ギンザケの新たな魅力や楽しみ方をご提案します。来場者のみなさまに実際に味わっていただくことで、地域水産物への関心を高めるとともに、学生にとっても実践的な学びの場となることを目指しております。

イベントの見どころ

１.学生が考案したオリジナルギンザケ料理を無料提供！

気仙沼リアス調理製菓専門学校の学生たちが、南三陸産養殖ギンザケをテーマにレシピを開発しました。

来場者には1組につき、和・洋・中の3品をセットでご提供します。

【提供メニュー】

▪️和食

銀鮭のけんちん蒸し

▪️洋食

銀鮭のフリット ハニーマスタードソース

▪️中華

油淋鳳梨銀鮭（銀鮭とパイナップルの薬味ソース）

※1日70組限定（計210食）

※なくなり次第終了

２.3日間限定！ギンザケ販売コーナー

イベント期間中では、南三陸で養殖されたギンザケを販売する特設コーナーを設置します。

生食可能なギンザケや使い勝手のいい無塩切身など、南三陸ホテル観洋売店では通常販売していない商品もご用意し、ご家庭でも南三陸産養殖ギンザケをお楽しみいただけます。

３.じゃんけん大会・試飲会も同時開催！

10日（金）・11日（土）の2日間、会場ではオクトパス君とけせんぬまペイ！による豪華景品が当たるじゃんけん大会を開催します。勝利した方には景品もご用意しており、お子さまから大人までお気軽にご参加いただけます。

また、12日（日）には、気仙沼の男山本店による地酒試飲会も実施予定です。

南三陸町の人気キャラクター「オクトパス君」がじゃんけん大会に登場！

ギンザケ料理とともに、南三陸・気仙沼ならではの食や地域の魅力を満喫できる3日間となっております。

開催概要

【イベント名】

南三陸発・養殖ギンザケ食体験フェア

【開催日時】

▪️ギンザケ料理お振舞い

2026年7月10日（金）～12日（日）

15:00～17:00 ※なくなり次第終了

▪️じゃんけん大会

7月10日（金）、11日（土）

15:30～16:00

▪️試飲会

7月12日（日）

15:00～17:00

【会場】

南三陸ホテル観洋 ラウンジ「ブルーライン」

（宮城県本吉郡南三陸町志津川黒崎99-17）

【入場料】

無料 ※宿泊の有無を問わずご参加いただけます

【主催】

南気仙沼水産加工事業協同組合

【協力】

南三陸ホテル観洋

学校法人晃陽学園 気仙沼リアス調理製菓専門学校

【本イベントに関するお問い合わせ先】

南三陸ホテル観洋

TEL：0226-46-2442